Omoda & Jaecoo đạt mốc 1 triệu chiếc trong 3 năm, lập kỷ lục toàn cầu.

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Kinh lần thứ 19, Omoda & Jaecoo chính thức công bố cột mốc quan trọng: doanh số toàn cầu vượt 1 triệu xe chỉ sau 3 năm ra mắt, thiết lập kỷ lục nhanh nhất trong lịch sử đối với một thương hiệu ôtô trẻ.

Kể từ khi ra mắt toàn cầu năm 2023, Omoda & Jaecoo duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với doanh số liên tục tăng gấp đôi qua từng năm. Riêng tháng 3/2026, doanh số toàn cầu đã vượt 60.000 xe. Trong khi nhiều thương hiệu truyền thống cần hơn một thập kỷ để đạt mốc 1 triệu xe, Omoda & Jaecoo đã hoàn thành hành trình này chỉ trong 3 năm – một bước tiến mang tính “phá vỡ chuẩn mực” của ngành ôtô toàn cầu.

Mở rộng nhanh trên thị trường toàn cầu

Omoda & Jaecoo hiện đã có mặt tại 64 thị trường, với mạng lưới hơn 1.300 nhà phân phối trên toàn cầu. Tốc độ mở rộng được đánh giá cao khi trung bình mỗi 16 ngày thương hiệu thâm nhập một thị trường mới và mỗi ngày có thêm một showroom được khai trương.

Trong đó, châu Âu nổi lên là khu vực tăng trưởng trọng điểm, chiếm 41,5% tổng doanh số toàn cầu, với mức tăng trưởng 246% trong tháng 3/2026. Một số thị trường như Anh, Tây Ban Nha, Ý và Ba Lan ghi nhận doanh số tích cực, góp phần củng cố vị thế của thương hiệu tại các khu vực có tiêu chuẩn khắt khe.

Chiến lược phát triển lấy khách hàng làm trung tâm

Theo hãng, đằng sau tốc độ tăng trưởng là chiến lược phát triển sản phẩm dựa trên nhu cầu người dùng. Trước mỗi lần ra mắt, thương hiệu tiến hành khảo sát tại nhiều thị trường để điều chỉnh thiết kế và công nghệ phù hợp.

Trong danh mục sản phẩm, Omoda hướng tới nhóm khách hàng trẻ với phong cách thiết kế hiện đại, trong khi Jaecoo tập trung vào các dòng SUV phục vụ nhu cầu khám phá và phong cách sống ngoài trời.

Công nghệ hybrid đóng vai trò trọng tâm

Một trong những yếu tố giúp Omoda & Jaecoo tạo khác biệt là hệ thống Super Hybrid System (SHS). Công nghệ này được phát triển nhằm cân bằng giữa hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Các biến thể như SHS-P và SHS-H mang đến nhiều lựa chọn cho người dùng, kết hợp giữa đặc tính của xe hybrid và trải nghiệm vận hành tương tự xe điện. Nhiều mẫu xe ứng dụng công nghệ này đã đạt kết quả kinh doanh tích cực trên thị trường quốc tế.

Đặt mục tiêu 1 triệu xe mỗi năm

Sau cột mốc 1 triệu xe tích lũy, Omoda & Jaecoo đặt mục tiêu đạt doanh số 1 triệu xe mỗi năm vào năm 2027. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thương hiệu sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm và đẩy mạnh chiến lược phát triển song song hai dòng thương hiệu.

Bên cạnh đó, hãng cũng đầu tư vào các công nghệ thông minh như hệ thống đỗ xe tự động, khoang lái tích hợp trí tuệ nhân tạo và các tính năng hỗ trợ người dùng nâng cao.