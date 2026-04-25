Omoda & Jaecoo đạt mốc 1 triệu chiếc trong 3 năm, lập kỷ lục toàn cầu

Omoda & Jaecoo tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, đánh dấu 3 năm thành lập và cột mốc 1 triệu xe toàn cầu, kỷ lục nhanh nhất ngành ôtô hiện nay.

Thảo Nguyễn

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Kinh lần thứ 19, Omoda & Jaecoo chính thức công bố cột mốc quan trọng: doanh số toàn cầu vượt 1 triệu xe chỉ sau 3 năm ra mắt, thiết lập kỷ lục nhanh nhất trong lịch sử đối với một thương hiệu ôtô trẻ.

Kể từ khi ra mắt toàn cầu năm 2023, Omoda & Jaecoo duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với doanh số liên tục tăng gấp đôi qua từng năm. Riêng tháng 3/2026, doanh số toàn cầu đã vượt 60.000 xe. Trong khi nhiều thương hiệu truyền thống cần hơn một thập kỷ để đạt mốc 1 triệu xe, Omoda & Jaecoo đã hoàn thành hành trình này chỉ trong 3 năm – một bước tiến mang tính “phá vỡ chuẩn mực” của ngành ôtô toàn cầu.

Mở rộng nhanh trên thị trường toàn cầu

Omoda & Jaecoo hiện đã có mặt tại 64 thị trường, với mạng lưới hơn 1.300 nhà phân phối trên toàn cầu. Tốc độ mở rộng được đánh giá cao khi trung bình mỗi 16 ngày thương hiệu thâm nhập một thị trường mới và mỗi ngày có thêm một showroom được khai trương.

Trong đó, châu Âu nổi lên là khu vực tăng trưởng trọng điểm, chiếm 41,5% tổng doanh số toàn cầu, với mức tăng trưởng 246% trong tháng 3/2026. Một số thị trường như Anh, Tây Ban Nha, Ý và Ba Lan ghi nhận doanh số tích cực, góp phần củng cố vị thế của thương hiệu tại các khu vực có tiêu chuẩn khắt khe.

Chiến lược phát triển lấy khách hàng làm trung tâm

Theo hãng, đằng sau tốc độ tăng trưởng là chiến lược phát triển sản phẩm dựa trên nhu cầu người dùng. Trước mỗi lần ra mắt, thương hiệu tiến hành khảo sát tại nhiều thị trường để điều chỉnh thiết kế và công nghệ phù hợp.

Trong danh mục sản phẩm, Omoda hướng tới nhóm khách hàng trẻ với phong cách thiết kế hiện đại, trong khi Jaecoo tập trung vào các dòng SUV phục vụ nhu cầu khám phá và phong cách sống ngoài trời.

Công nghệ hybrid đóng vai trò trọng tâm

Một trong những yếu tố giúp Omoda & Jaecoo tạo khác biệt là hệ thống Super Hybrid System (SHS). Công nghệ này được phát triển nhằm cân bằng giữa hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Các biến thể như SHS-P và SHS-H mang đến nhiều lựa chọn cho người dùng, kết hợp giữa đặc tính của xe hybrid và trải nghiệm vận hành tương tự xe điện. Nhiều mẫu xe ứng dụng công nghệ này đã đạt kết quả kinh doanh tích cực trên thị trường quốc tế.

Đặt mục tiêu 1 triệu xe mỗi năm

Sau cột mốc 1 triệu xe tích lũy, Omoda & Jaecoo đặt mục tiêu đạt doanh số 1 triệu xe mỗi năm vào năm 2027. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thương hiệu sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm và đẩy mạnh chiến lược phát triển song song hai dòng thương hiệu.

Bên cạnh đó, hãng cũng đầu tư vào các công nghệ thông minh như hệ thống đỗ xe tự động, khoang lái tích hợp trí tuệ nhân tạo và các tính năng hỗ trợ người dùng nâng cao.

Theo kế hoạch, ngày 26/4 tới, Omoda & Jaecoo sẽ công bố thêm các chiến lược phát triển tại hội nghị kinh doanh quốc tế của Chery tổ chức tại Vu Hồ (Trung Quốc). Đây được xem là bước tiếp theo trong quá trình chuyển dịch từ giai đoạn tăng trưởng nhanh sang mở rộng quy mô bền vững.

Hiện tại, thương hiệu tiếp tục duy trì đà phát triển mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực xe năng lượng mới, với tham vọng trở thành một trong những hãng xe tăng trưởng nhanh nhất trong ngành.

Số hóa - Xe

Omoda & Jaecoo khai trương nhà phân phối quy mô lớn tại Vĩnh Yên

O&J Vĩnh Yên đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ thống phân phối của thương hiệu Omoda & Jaecoo tại khu vực trung du miền Bắc.

Video: Xem chi tiết SUV điện Jaecoo J5 EV sắp về Việt Nam.

O&J Vĩnh Yên nằm trên Quốc lộ 2, tuyến giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp Hà Nội với các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc như Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai…. Với lợi thế này, nhà phân phối không chỉ phục vụ khách hàng tại Vĩnh Yên mà còn dễ dàng tiếp cận nhóm khách hàng liên vùng từ Hà Nội, Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

Omoda & Jaecoo đưa xe hybrid trở thành lựa chọn thực tế toàn cầu

Tháng 4/2026, Omoda & Jaecoo tiếp tục triển khai hành trình “Super Hybrid Marathon” qua 9 quốc gia để kiểm chứng toàn diện năng lực công nghệ hybrid.

Trong bối cảnh giá dầu toàn cầu liên tục tăng cao, chi phí sử dụng ôtô đang trở thành mối quan tâm lớn của người tiêu dùng. Trước thực tế đó, Omoda & Jaecoo đã triển khai các bài thử nghiệm sức bền đa địa hình trên toàn cầu với công nghệ Super Hybrid System (SHS), nhằm cung cấp dữ liệu thực tế về hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu, chi phí vận hành và độ tin cậy.

Gần đây, bài thử nghiệm tại Ecuador đã ghi nhận kết quả ấn tượng, và trong tháng 4, thương hiệu sẽ tiếp tục triển khai hành trình “Super Hybrid Marathon” qua 9 quốc gia để kiểm chứng toàn diện năng lực công nghệ hybrid.

Omoda & Jaecoo giảm giá mạnh tay, có xe giảm 110% trước bạ

Trong tháng 3/2026, Omoda & Jaecoo tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi đầu năm, mang đến cơ hội sở hữu những mẫu xe SUV công nghệ cho khách hàng Việt.

