Omoda & Jaecoo tăng tốc với 1.000 robot, mở rộng hệ sinh thái công nghệ

Tại Hội nghị Kinh doanh Quốc tế Chery (IBS), AiMOGA Robotics tổ chức tại Vu Hồ (An Huy, Trung Quốc) với chủ đề “Đồng hành phát triển gắn liền với thực tiễn”.

Nguyễn Thảo

Tại sự kiện, AiMOGA Robotics chính thức công bố danh mục sản phẩm hoàn chỉnh, bao gồm robot hình người Mornine, robot cảnh sát thông minh và chó robot Argos. Đáng chú ý, doanh nghiệp đã hoàn tất ký kết 1.000 robot cảnh sát thông minh, đồng thời bàn giao 110 sản phẩm – đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn nghiên cứu sang triển khai thương mại quy mô lớn.

AiMOGA Robotics là sản phẩm hợp tác giữa OMODA & JAECOO và đội ngũ AiMOGA, trong đó, OMODA & JAECOO đóng vai trò cung cấp nền tảng công nghệ thông minh cốt lõi cùng hệ thống kênh phân phối toàn cầu.

Từ công nghệ ôtô đến robot: Bước tiến trong chiến lược công nghệ của Chery

Tại sự kiện, ông Yin Tongyue – Chủ tịch Tập đoàn Chery – cho biết doanh nghiệp đang theo đuổi chiến lược kết hợp giữa chất lượng và hệ thống bền bỉ với tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn bị định nghĩa là một hãng xe truyền thống, mà hướng tới trở thành một doanh nghiệp công nghệ cao trong tương lai.”

Theo lãnh đạo Chery, lợi thế lớn nhất khi phát triển robot đến từ sự tương đồng về nền tảng công nghệ giữa robot và xe thông minh, đặc biệt ở các tính năng như cảm biến, lập kế hoạch và điều khiển. Ở một góc độ nhất định, xe thông minh chính là một “robot di động”.

Để thúc đẩy thương mại hóa, Chery đang tập trung vào ba yếu tố: Nâng cao độ tin cậy, chi phí và vòng đời sản phẩm để đáp ứng sản xuất quy mô lớn; Thử nghiệm và tối ưu sản phẩm trong hơn 100 kịch bản thực tế tại hơn 50 quốc gia; Đẩy mạnh triển khai thực tế thông qua các hợp đồng và hoạt động bàn giao sản phẩm

Việc ký kết 1.000 robot và bàn giao 110 robot cảnh sát thông minh tại sự kiện được xem là dấu mốc chính thức đưa AiMOGA bước vào giai đoạn thương mại hóa quy mô lớn.

Robot cảnh sát thông minh: Ứng dụng thực tế trong nhiều đô thị

Robot cảnh sát thông minh AiMOGA hiện đã được triển khai tại nhiều thành phố, đảm nhận các nhiệm vụ như điều tiết giao thông, giám sát vi phạm đỗ xe và hỗ trợ các hoạt động công cộng. Nhờ tích hợp công nghệ cảm biến đa lớp và mô hình trí tuệ nhân tạo chuyên biệt, robot có thể thực hiện tuần tra tự động, nhận diện vi phạm và phối hợp tín hiệu giao thông, góp phần giảm tải cho lực lượng chức năng và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị.

Song song đó, AiMOGA cũng ký kết hợp tác với 100 trường đại học, tập trung vào nghiên cứu công nghệ robot, phát triển ứng dụng thực tế và đào tạo nhân lực, tạo nền tảng lâu dài cho ngành công nghiệp robot.

Chiến lược phát triển: Gắn liền với đời sống thực tiễn

Tại sự kiện, ông Zhang Guibing – Tổng giám đốc AiMOGA Robotics – đã công bố chiến lược phát triển mới của doanh nghiệp.

Theo đó, AiMOGA sẽ theo đuổi định hướng “lấy thực tế làm trung tâm”, trong đó công nghệ được phát triển dựa trên nhu cầu cụ thể, sản phẩm được kiểm chứng trong môi trường thực tế, và các cải tiến tiếp tục được tối ưu dựa trên phản hồi từ quá trình sử dụng.

Doanh nghiệp dự kiến triển khai theo 3 giai đoạn: Phát triển robot phục vụ nhu cầu đồng hành, giải trí; Mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ công và doanh nghiệp; Hướng tới đưa robot trở thành trợ lý thông minh trong gia đình.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, AiMOGA đang xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh, bao gồm nghiên cứu, sản xuất, phân phối, tài chính, dịch vụ hậu mãi và hệ thống dữ liệu.

Hoàn thiện hệ sinh thái: Từ công nghệ đến thị trường

Hiện AiMOGA đã xây dựng 31 phòng thí nghiệm ứng dụng và thành lập học viện đào tạo nhân lực chuyên ngành robot. Đồng thời, doanh nghiệp đang phát triển khu công nghiệp sản xuất linh kiện cốt lõi nhằm tối ưu chi phí và nâng cao năng lực sản xuất. Đáng chú ý, tại sự kiện, AiMOGA đã ra mắt nền tảng cho thuê robot – một mô hình mới giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu và thúc đẩy việc phổ cập robot trong thực tế.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển công nghệ gắn liền với ứng dụng thực tiễn, hướng tới xây dựng các “trợ lý AI đáng tin cậy”, đồng hành cùng con người trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Jensen Huang vẽ lại tương lai Nvidia với 6G, robot và xe tự lái

Jensen Huang tuyên bố Nvidia sẽ trở thành “kiến trúc sư” của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, mở rộng sang 6G, robot, xe tự hành và siêu máy tính.

Tại hội nghị GTC AI ở Washington, CEO Jensen Huang khẳng định Nvidia sẽ không dừng ở lĩnh vực chip mà hướng tới việc xây dựng hạ tầng cho toàn bộ nền kinh tế AI.
Ông gọi đây là bước chuyển để biến Nvidia thành “kiến trúc sư” của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, dẫn dắt từ trung tâm dữ liệu đến công nghiệp robot.
Lộ diện xe tải điện tự lái, âm thầm khai khoáng 24/7 tại Trung Quốc

Dự án vận chuyển than đá không phát thải carbon đầu tiên trên thế giới chính thức đi vào hoạt động tại Trung Quốc.

Theo Interesting Engineering, Trung Quốc đã triển khai một đội xe tải khai thác điện tự hành tại mỏ than lộ thiên Yimin ở khu tự trị Nội Mông vào tháng 5. Dự án do tập đoàn năng lượng nhà nước Huaneng Group dẫn đầu, bao gồm 100 xe tải không người lái được vận hành bởi hệ thống lái tự động của Huawei.

Dubai bay thử taxi điện, mở đường cho giao thông trên không

Dubai vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của taxi bay điện, bước khởi đầu cho việc đưa loại hình này vào vận hành thương mại từ năm 2026.

Dubai vừa đánh dấu một bước ngoặt trong ngành vận tải khi chiếc taxi bay chạy hoàn toàn bằng điện thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên giữa sa mạc. Dưới sự phối hợp giữa Cơ quan Đường bộ và Giao thông (RTA) và hãng hàng không Mỹ Joby Aviation, chiếc eVTOL – phương tiện bay cất hạ cánh thẳng đứng đã hoàn tất bài kiểm tra kỹ thuật với kết quả ổn định và đầy triển vọng.

Khác với máy bay thông thường, taxi bay của Joby sở hữu thiết kế cánh cố định và 6 rotor điện độc lập. Khi cất cánh, các cánh quạt này hướng thẳng đứng để tạo lực nâng. Đến khi đạt độ cao ổn định, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh về cấu hình bay ngang nhằm tối ưu hiệu suất và tiết kiệm điện. Nhờ đó, phương tiện không cần đường băng và có thể hoạt động linh hoạt ngay giữa đô thị.

