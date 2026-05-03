Tại Hội nghị Kinh doanh Quốc tế Chery (IBS), AiMOGA Robotics tổ chức tại Vu Hồ (An Huy, Trung Quốc) với chủ đề “Đồng hành phát triển gắn liền với thực tiễn”.

Tại sự kiện, AiMOGA Robotics chính thức công bố danh mục sản phẩm hoàn chỉnh, bao gồm robot hình người Mornine, robot cảnh sát thông minh và chó robot Argos. Đáng chú ý, doanh nghiệp đã hoàn tất ký kết 1.000 robot cảnh sát thông minh, đồng thời bàn giao 110 sản phẩm – đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn nghiên cứu sang triển khai thương mại quy mô lớn.

Omoda & Jaecoo tăng tốc với 1.000 robot, mở rộng hệ sinh thái công nghệ.

AiMOGA Robotics là sản phẩm hợp tác giữa OMODA & JAECOO và đội ngũ AiMOGA, trong đó, OMODA & JAECOO đóng vai trò cung cấp nền tảng công nghệ thông minh cốt lõi cùng hệ thống kênh phân phối toàn cầu.

Từ công nghệ ôtô đến robot: Bước tiến trong chiến lược công nghệ của Chery

Tại sự kiện, ông Yin Tongyue – Chủ tịch Tập đoàn Chery – cho biết doanh nghiệp đang theo đuổi chiến lược kết hợp giữa chất lượng và hệ thống bền bỉ với tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn bị định nghĩa là một hãng xe truyền thống, mà hướng tới trở thành một doanh nghiệp công nghệ cao trong tương lai.”

Theo lãnh đạo Chery, lợi thế lớn nhất khi phát triển robot đến từ sự tương đồng về nền tảng công nghệ giữa robot và xe thông minh, đặc biệt ở các tính năng như cảm biến, lập kế hoạch và điều khiển. Ở một góc độ nhất định, xe thông minh chính là một “robot di động”.

Để thúc đẩy thương mại hóa, Chery đang tập trung vào ba yếu tố: Nâng cao độ tin cậy, chi phí và vòng đời sản phẩm để đáp ứng sản xuất quy mô lớn; Thử nghiệm và tối ưu sản phẩm trong hơn 100 kịch bản thực tế tại hơn 50 quốc gia; Đẩy mạnh triển khai thực tế thông qua các hợp đồng và hoạt động bàn giao sản phẩm

Việc ký kết 1.000 robot và bàn giao 110 robot cảnh sát thông minh tại sự kiện được xem là dấu mốc chính thức đưa AiMOGA bước vào giai đoạn thương mại hóa quy mô lớn.

Robot cảnh sát thông minh: Ứng dụng thực tế trong nhiều đô thị

Robot cảnh sát thông minh AiMOGA hiện đã được triển khai tại nhiều thành phố, đảm nhận các nhiệm vụ như điều tiết giao thông, giám sát vi phạm đỗ xe và hỗ trợ các hoạt động công cộng. Nhờ tích hợp công nghệ cảm biến đa lớp và mô hình trí tuệ nhân tạo chuyên biệt, robot có thể thực hiện tuần tra tự động, nhận diện vi phạm và phối hợp tín hiệu giao thông, góp phần giảm tải cho lực lượng chức năng và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị.

Song song đó, AiMOGA cũng ký kết hợp tác với 100 trường đại học, tập trung vào nghiên cứu công nghệ robot, phát triển ứng dụng thực tế và đào tạo nhân lực, tạo nền tảng lâu dài cho ngành công nghiệp robot.

Chiến lược phát triển: Gắn liền với đời sống thực tiễn

Tại sự kiện, ông Zhang Guibing – Tổng giám đốc AiMOGA Robotics – đã công bố chiến lược phát triển mới của doanh nghiệp.

Theo đó, AiMOGA sẽ theo đuổi định hướng “lấy thực tế làm trung tâm”, trong đó công nghệ được phát triển dựa trên nhu cầu cụ thể, sản phẩm được kiểm chứng trong môi trường thực tế, và các cải tiến tiếp tục được tối ưu dựa trên phản hồi từ quá trình sử dụng.

Doanh nghiệp dự kiến triển khai theo 3 giai đoạn: Phát triển robot phục vụ nhu cầu đồng hành, giải trí; Mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ công và doanh nghiệp; Hướng tới đưa robot trở thành trợ lý thông minh trong gia đình.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, AiMOGA đang xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh, bao gồm nghiên cứu, sản xuất, phân phối, tài chính, dịch vụ hậu mãi và hệ thống dữ liệu.

Hoàn thiện hệ sinh thái: Từ công nghệ đến thị trường

Hiện AiMOGA đã xây dựng 31 phòng thí nghiệm ứng dụng và thành lập học viện đào tạo nhân lực chuyên ngành robot. Đồng thời, doanh nghiệp đang phát triển khu công nghiệp sản xuất linh kiện cốt lõi nhằm tối ưu chi phí và nâng cao năng lực sản xuất. Đáng chú ý, tại sự kiện, AiMOGA đã ra mắt nền tảng cho thuê robot – một mô hình mới giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu và thúc đẩy việc phổ cập robot trong thực tế.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển công nghệ gắn liền với ứng dụng thực tiễn, hướng tới xây dựng các “trợ lý AI đáng tin cậy”, đồng hành cùng con người trong nhiều lĩnh vực của đời sống.