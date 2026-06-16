Lọt vào top 3 doanh số tại Anh, đứng thứ 2 mảng xe thuần điện tại Australia - Omoda & Jaecoo đang đạt nhiều đột phá chiến lược trên thị trường toàn cầu.

Trong tháng 5/2026 vừa qua, Omoda & Jaecoo đã ghi nhận doanh số lên đến 75.911 xe trên thị trường toàn cầu, tăng 188,66% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh số xe năng lượng mới (NEV) đạt 51.016 xe, tăng 227,12% so với cùng kỳ.

Tại các thị trường tay lái nghịch như Anh và Úc, Omoda & Jaecoo đã kết quả tích cực trong tháng 5/2026. Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô Anh Quốc, Omoda & Jaecoo ghi nhận 7.961 xe đăng ký tại xứ sở sương mù trong tháng 5. Tính từ tháng 1 đến tháng 5/2026, tổng lượng đăng ký của Omoda & Jaecoo tại Anh đạt 43.074 xe, tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu.

Omoda & Jaecoo đạt nhiều đột phá chiến lược trên thị trường toàn cầu.

Trong đó, Jaecoo J7 đạt 3.027 xe đăng ký trong tháng, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng doanh số xe mới toàn thị trường Anh theo tháng. Đồng thời, mẫu ô tô này cũng duy trì vị trí trong top 3 doanh số lũy kế xe mới tại Anh từ đầu năm 2026.

Tại thị trường Úc, thương hiệu cũng thiết lập dấu mốc mới. Trong tháng 5/2026, Omoda & Jaecoo bán ra 2.570 xe, tăng gấp 7,3 lần so với cùng kỳ, lập kỷ lục doanh số tháng kể từ khi gia nhập thị trường này. Riêng Jaecoo J5 EV ghi nhận 2.126 xe bán ra trong tháng, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng doanh số các mẫu xe thuần điện toàn thị trường.

Tại các thị trường trọng điểm thuộc Liên minh châu Âu, Omoda & Jaecoo tiếp tục duy trì quỹ đạo tăng trưởng nhanh kể từ khi gia nhập.

Tại các thị trường trọng điểm thuộc Liên minh châu Âu, Omoda & Jaecoo tiếp tục duy trì quỹ đạo tăng trưởng nhanh kể từ khi gia nhập. Tốc độ tăng trưởng của thương hiệu Trung Quốc này vượt đáng kể mức trung bình của ngành ôtô tại các nước sở tại. Mức độ nhận diện và đón nhận của người tiêu dùng cũng đang gia tăng.

Tại Tây Ban Nha, doanh số tháng 5 của Omoda & Jaecoo đạt 4.033 xe, chiếm 3,6% thị phần. Con số này đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp Omoda & Jaecoo lập kỷ lục doanh số. Với doanh số lũy kế vượt 50.000 xe, Omoda & Jaecoo nằm trong nhóm các thương hiệu ô tô Trung Quốc được đón nhận cao nhất. Trong đó, doanh số Omoda C5 đạt 1.487 xe trong tháng 5 và Omoda C7 SHS-P tiếp tục lọt top 3 xe hybrid sạc điện đạt doanh số cao nhất tháng thứ hai liên tiếp.

Tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo đã gia nhập thị trường từ cuối năm 2024 với chính sách hậu mãi nổi bật như bảo hành lên đến 10 năm hoặc 1 triệu km...

Tại Ý, doanh số của Omoda & Jaecoo trong tháng 5/2026 cũng vượt mốc 4.000 xe, tăng 336,2% so với cùng kỳ, chiếm 2,7% thị phần. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp thương hiệu này tăng trưởng 3 chữ số. Omoda C5 SHS-H và Jaecoo J7 SHS-P lần lượt lọt vào top 5 các mẫu xe có cấu hình động cơ HEV và PHEV có doanh số cao nhất. Tính từ đầu năm đến nay, Omoda & Jaecoo cho thấy xu hướng tăng trưởng rõ rệt tại Ý: tháng 1 đạt 2.557 xe, tăng 368% so với cùng kỳ; tháng 2 vượt 3.000 xe, tăng 481%; tháng 3 chính thức lọt top 20 thương hiệu ô tô bán chạy toàn thị trường Ý; đến tháng 4, thị phần tăng lên 2,54%.