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Số hóa - Xe

Omoda & Jaecoo đạt nhiều đột phá chiến lược trên thị trường toàn cầu

Lọt vào top 3 doanh số tại Anh, đứng thứ 2 mảng xe thuần điện tại Australia - Omoda & Jaecoo đang đạt nhiều đột phá chiến lược trên thị trường toàn cầu.

Nguyễn Thảo

Trong tháng 5/2026 vừa qua, Omoda & Jaecoo đã ghi nhận doanh số lên đến 75.911 xe trên thị trường toàn cầu, tăng 188,66% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh số xe năng lượng mới (NEV) đạt 51.016 xe, tăng 227,12% so với cùng kỳ.

Tại các thị trường tay lái nghịch như Anh và Úc, Omoda & Jaecoo đã kết quả tích cực trong tháng 5/2026. Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô Anh Quốc, Omoda & Jaecoo ghi nhận 7.961 xe đăng ký tại xứ sở sương mù trong tháng 5. Tính từ tháng 1 đến tháng 5/2026, tổng lượng đăng ký của Omoda & Jaecoo tại Anh đạt 43.074 xe, tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu.

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Omoda & Jaecoo đạt nhiều đột phá chiến lược trên thị trường toàn cầu.

Trong đó, Jaecoo J7 đạt 3.027 xe đăng ký trong tháng, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng doanh số xe mới toàn thị trường Anh theo tháng. Đồng thời, mẫu ô tô này cũng duy trì vị trí trong top 3 doanh số lũy kế xe mới tại Anh từ đầu năm 2026.

Tại thị trường Úc, thương hiệu cũng thiết lập dấu mốc mới. Trong tháng 5/2026, Omoda & Jaecoo bán ra 2.570 xe, tăng gấp 7,3 lần so với cùng kỳ, lập kỷ lục doanh số tháng kể từ khi gia nhập thị trường này. Riêng Jaecoo J5 EV ghi nhận 2.126 xe bán ra trong tháng, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng doanh số các mẫu xe thuần điện toàn thị trường.

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Tại các thị trường trọng điểm thuộc Liên minh châu Âu, Omoda & Jaecoo tiếp tục duy trì quỹ đạo tăng trưởng nhanh kể từ khi gia nhập.

Tại các thị trường trọng điểm thuộc Liên minh châu Âu, Omoda & Jaecoo tiếp tục duy trì quỹ đạo tăng trưởng nhanh kể từ khi gia nhập. Tốc độ tăng trưởng của thương hiệu Trung Quốc này vượt đáng kể mức trung bình của ngành ôtô tại các nước sở tại. Mức độ nhận diện và đón nhận của người tiêu dùng cũng đang gia tăng.

Tại Tây Ban Nha, doanh số tháng 5 của Omoda & Jaecoo đạt 4.033 xe, chiếm 3,6% thị phần. Con số này đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp Omoda & Jaecoo lập kỷ lục doanh số. Với doanh số lũy kế vượt 50.000 xe, Omoda & Jaecoo nằm trong nhóm các thương hiệu ô tô Trung Quốc được đón nhận cao nhất. Trong đó, doanh số Omoda C5 đạt 1.487 xe trong tháng 5 và Omoda C7 SHS-P tiếp tục lọt top 3 xe hybrid sạc điện đạt doanh số cao nhất tháng thứ hai liên tiếp.

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Tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo đã gia nhập thị trường từ cuối năm 2024 với chính sách hậu mãi nổi bật như bảo hành lên đến 10 năm hoặc 1 triệu km...

Tại Ý, doanh số của Omoda & Jaecoo trong tháng 5/2026 cũng vượt mốc 4.000 xe, tăng 336,2% so với cùng kỳ, chiếm 2,7% thị phần. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp thương hiệu này tăng trưởng 3 chữ số. Omoda C5 SHS-H và Jaecoo J7 SHS-P lần lượt lọt vào top 5 các mẫu xe có cấu hình động cơ HEV và PHEV có doanh số cao nhất. Tính từ đầu năm đến nay, Omoda & Jaecoo cho thấy xu hướng tăng trưởng rõ rệt tại Ý: tháng 1 đạt 2.557 xe, tăng 368% so với cùng kỳ; tháng 2 vượt 3.000 xe, tăng 481%; tháng 3 chính thức lọt top 20 thương hiệu ô tô bán chạy toàn thị trường Ý; đến tháng 4, thị phần tăng lên 2,54%.

Tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo đã gia nhập thị trường từ cuối năm 2024 với chính sách hậu mãi nổi bật như bảo hành lên đến 10 năm hoặc 1 triệu km, cam kết cung ứng phụ tùng trong vòng 48 giờ và mạng lưới nhà phân phối không ngừng mở rộng trên toàn quốc.

Vào cuối tháng 6/2026 này, Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ bắt đầu bàn giao mẫu Omoda C5 SHS-H tới khách hàng. Đây chính là phiên bản hybrid của dòng xe Omoda C5.

Đồng thời, Omoda & Jaecoo cũng là thương hiệu ô tô Trung Quốc đầu tiên xây dựng nhà máy sản xuất trong nước. Nhà máy của thương hiệu này được đặt tại tỉnh Hưng Yên thông qua mô hình liên doanh chiến lược giữa Tập đoàn Geleximco và Tập đoàn Chery. Dự kiến, nhà máy sẽ đi vào hoạt động trong năm 2026.

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Số hóa - Xe

Doanh số xe năng lượng mới của Omoda & Jaecoo lần đầu vượt 75.000 xe/tháng

Tháng 5/2026 vừa qua, Omoda & Jaecoo khi doanh số toàn cầu đạt 75.911 xe và tăng tới 188,66% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu vượt ngưỡng 75.000 xe/tháng.

Đáng chú ý, doanh số xe năng lượng mới (NEV) đạt 51.016 xe, tăng 227,12% so với cùng kỳ, tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của thương hiệu. Với tổng doanh số gần gấp ba lần cùng kỳ và doanh số NEV tăng hơn ba lần, Omoda & Jaecoo tiếp tục duy trì vị thế là một trong những thương hiệu ô tô có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thị trường toàn cầu.

Kết quả này nối tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ từ đầu năm 2026. Nếu tháng 3 ghi nhận doanh số vượt 60.000 xe, tháng 4 tiến sát mốc 70.000 xe thì tháng 5 đã chính thức vượt 75.000 xe. Đà tăng trưởng liên tục theo từng tháng cho thấy sức bật mạnh mẽ của thương hiệu sau khi thiết lập cột mốc 1 triệu xe bán ra toàn cầu trong thời gian ngắn nhất đối với một thương hiệu ôtô trẻ trên thế giới.

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Omoda & Jaecoo Việt Nam ưu đãi khủng, lên đến 8 năm đổ xăng miễn phí

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Theo chương trình, khách hàng mua mẫu SUV đô thị Omoda C5 sẽ được hỗ trợ từ 3-5 năm miễn phí nhiên liệu, hưởng lãi suất ưu đãi 0% trong 12 tháng đầu cùng gói quà tặng trị giá 20 triệu đồng. Omoda C5 hiện được phân phối với ba phiên bản Luxury, Premium và Flagship, giá bán từ 469,1 triệu đồng.

Đối với phiên bản hybrid Omoda C5 SHS-H, khách hàng được hỗ trợ tới 8 năm miễn phí nhiên liệu. Mẫu xe có giá bán từ 619 triệu đồng, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm giải pháp di chuyển tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

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Hành trình Omoda & Jaecoo – Bảo tồn sinh thái, gìn giữ biển xanh

“OJ Journey-Bảo tồn sinh thái” là hành trình kết nối những con người có tinh thần sống tích cực, yêu thiên nhiên và lan tỏa các giá trị bền vững đến cộng đồng.

Chiều miền Trung cuối tháng 5 phủ nắng vàng lên những cung đường ven biển Đà Nẵng. Từ showroom O&J Đà Nẵng, đoàn xe Omoda & Jaecoo nối dài khởi hành trong không khí rộn ràng của hơn 200 chủ xe và khách hàng khu vực miền Trung tham gia hành trình “OJ Journey – Bảo tồn sinh thái”.

Đây không đơn thuần là một buổi offline cộng đồng hay chuyến caravan dành cho người yêu xe. Với Omoda & Jaecoo Việt Nam, “OJ Journey – Bảo tồn sinh thái” được tổ chức như một hành trình kết nối những con người cùng chung tinh thần sống tích cực, yêu thiên nhiên và mong muốn lan tỏa các giá trị bền vững đến cộng đồng.

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