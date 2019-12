Yamaha NMax 2020 khoảng 50 triệu đồng, "đấu" Honda PCX

Theo đó, hãng xe Nhật Bản mới đây vừa chính thức trình làng mẫu xe ga Yamaha NMax 2020 tại đất nước Indonesia. Đây được xem như câu trả lời đanh thép của Yamaha dành cho phiên bản nâng cấp của mẫu Honda PCX ra mắt cách đây một thời gian. Khi so sánh với phiên bản trước, NMax 2020 sở hữu những thay đổi đáng kể, đặc biệt là về các trang bị vận hành. Mẫu xe này sẽ sớm tới tay người tiêu dùng Indonesia trong đầu năm 2020 với mức giá chưa được tiết lộ. Về thiết kế ngoại thất, mẫu xe Yamaha Nmax 155 mới đón nhận sự thay đổi đầu tiên ở cụm đèn chiếu sáng. Cụ thể, hệ thống đèn chiếu sáng trên xe nay đã được tích hợp công nghệ LED cho ánh sáng trắng, hiện đại và sạch hơn. Đèn LED cũng là trang bị cho cả bộ đèn hậu ở phía sau. Yamaha Nmax 2020 còn có kích thước số đo DxRxC tương ứng 1.935 x 740 x 1.160 mm, so với phiên bản trước, Nmax 2020 đã được rút ngắn chiều dài 20 mm, chiều dài cơ sở ngắn hơn 10mm, chiều cao thấp hơn 45 mm nhưng chiều cao yên vẫn ở mức 765 mm. Theo Yamaha, việc rút ngắn chiều dài sẽ mang tới cho Nmax 2020 một ngoại hình gọn gàng cùng khả năng vận hành uyển chuyển hơn. Tuy ngắn hơn so với phiên bản trước nhưng Nmax 2020 lại nặng hơn 2 kg và dung tích bình xăng cũng gia tăng từ 6,6 lên 7,1L. Về trang bị, Yamaha Nmax 2020 được tích hợp khá nhiều công nghệ hiện đại như màn hình kỹ thuật số cùng kết nối điện thoại thông minh nhờ ứng dụng Y-Connect, hệ thống dừng tắt động cơ (Stop Start System), hệ thống khởi động thông minh (SMG), hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)... "Trái tim" của Yamaha Nmax 2020 là khối động cơ 4 thì, SOHC, 155 phân khối với công suất đầu ra 11,3 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,9 Nm. Giá xe Yamaha Nmax 2020 dự kiến nằm trong khoảng 30 triệu Rupiah (tương đương 50 triệu đồng), cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Honda PCX trên các thị trường trong khu vực Đông Nam Á. Video: Ra mắt xe ga Yamaha NMax 2020 mới.

Theo đó, hãng xe Nhật Bản mới đây vừa chính thức trình làng mẫu xe ga Yamaha NMax 2020 tại đất nước Indonesia. Đây được xem như câu trả lời đanh thép của Yamaha dành cho phiên bản nâng cấp của mẫu Honda PCX ra mắt cách đây một thời gian. Khi so sánh với phiên bản trước, NMax 2020 sở hữu những thay đổi đáng kể, đặc biệt là về các trang bị vận hành. Mẫu xe này sẽ sớm tới tay người tiêu dùng Indonesia trong đầu năm 2020 với mức giá chưa được tiết lộ. Về thiết kế ngoại thất, mẫu xe Yamaha Nmax 155 mới đón nhận sự thay đổi đầu tiên ở cụm đèn chiếu sáng. Cụ thể, hệ thống đèn chiếu sáng trên xe nay đã được tích hợp công nghệ LED cho ánh sáng trắng, hiện đại và sạch hơn. Đèn LED cũng là trang bị cho cả bộ đèn hậu ở phía sau. Yamaha Nmax 2020 còn có kích thước số đo DxRxC tương ứng 1.935 x 740 x 1.160 mm, so với phiên bản trước, Nmax 2020 đã được rút ngắn chiều dài 20 mm, chiều dài cơ sở ngắn hơn 10mm, chiều cao thấp hơn 45 mm nhưng chiều cao yên vẫn ở mức 765 mm. Theo Yamaha, việc rút ngắn chiều dài sẽ mang tới cho Nmax 2020 một ngoại hình gọn gàng cùng khả năng vận hành uyển chuyển hơn. Tuy ngắn hơn so với phiên bản trước nhưng Nmax 2020 lại nặng hơn 2 kg và dung tích bình xăng cũng gia tăng từ 6,6 lên 7,1L. Về trang bị, Yamaha Nmax 2020 được tích hợp khá nhiều công nghệ hiện đại như màn hình kỹ thuật số cùng kết nối điện thoại thông minh nhờ ứng dụng Y-Connect, hệ thống dừng tắt động cơ (Stop Start System), hệ thống khởi động thông minh (SMG), hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)... "Trái tim" của Yamaha Nmax 2020 là khối động cơ 4 thì, SOHC, 155 phân khối với công suất đầu ra 11,3 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,9 Nm. Giá xe Yamaha Nmax 2020 dự kiến nằm trong khoảng 30 triệu Rupiah (tương đương 50 triệu đồng), cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Honda PCX trên các thị trường trong khu vực Đông Nam Á. Video: Ra mắt xe ga Yamaha NMax 2020 mới.