Yakuza Karishma - ôtô điện từ 28 triệu đồng, rẻ hơn xe ga Honda Vision

Yakuza Karishma chạy điện có kích thước nhỏ bé tương tự các mẫu xe keicar phổ biến ở Nhật Bản. Do có chiều dài quá khiếm tốn, các đường nét thiết kế của mẫu xe điện mini nhìn khá mất cân đối, một số chi tiết như hốc hút gió giả ở hai bên đầu xe dường như quá to so với tổng thể xe, trong khi vài chi tiết khác lại quá nhỏ. Khu vực đầu xe điện Yakuza Karishma siêu rẻ được trang bị cụm đèn pha halogen, đi kèm lưới tản nhiệt giả hình lục giác lấy cảm hứng từ xe Audi. Bên cạnh đó, Karishma còn có cả dải đèn ban ngày LED kéo dài, kết nối 2 bên đèn pha. Phía sau, Karishma có đèn hậu halogen, cổng sạc và cần gạt nước. Yakuza Karishma có không gian nội thất đủ cho 3 người ngồi với ghế đơn độc lập ở phía trước và ghế băng cho hai người ngồi ở phía sau. Ghế lái có thể trượt như thông thường, lưng ghế ngả với góc nhất định. Karishma có nút bấm Start/Stop và núm chọn số. Màn hình kỹ thuật số kích thước nhỏ gọn. Phanh tay nằm sát bên phải ghế lái. Yakuza Karishma được trang bị mô-tơ điện 1.250 W đặt ở trục sau, đi kèm cụm pin 60 V 45 Ah có thể sạc đầy trong khoảng 6-7 giờ với sạc Type 2. Mẫu xe điện mini này chỉ có thể đạt tốc độ tối đa 25-30 km/h nên không thể đăng ký theo quy định của Ấn Độ. Khi đầy pin, Karishma có thể di chuyển liên tục quãng đường dài khoảng 50-60 km. Như vậy, mẫu xe này sẽ phù hợp với những người có nhu cầu di chuyển ngắn, chẳng hạn như đi chợ hay đi đón con. Hãng cho biết xe được áp dụng chính sách bảo hành động cơ 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. Mức giá xe Yakuza Karishma 2024 được bán với mức dao động trong khoảng 1.100-2.400 USD (khoảng 28-61 triệu đồng), tùy thuộc vào chính sách khuyến mại của hãng tại thời điểm khách hàng mua xe. Video: Yakuza Karishma - ôtô điện rẻ nga xe máy.

