Xem trước thiết kế SUV Ford Everest X 2024 trước ngày ra mắt

Đầu tháng này, phiên bản mạnh mẽ của Ford Everest 2024 mới đã được nhìn thấy chạy thử nghiệm ở Úc. Dựa vào những hình ảnh mà các tay săn ảnh chụp được, các hoạ sỹ của tờ Top Gear Philippines đã phác hoạ lại “ngoại hình” của Ford Everest X, cung cấp cho giới mộ điệu cái nhìn khái quát về mẫu xe này. Theo đó, thiết kế của mẫu xe SUV Ford Everest X hầm hố hơn so với phiên bản hiện hành và sở hữu một số chi tiết lấy từ hai mẫu Ranger Tremor và Ranger Wildtrak X. Điều này có nghĩa là nó có thể được trang bị bộ giảm xóc Bilstein. Dự kiến Ford Everest X 2024 mới sẽ cao hơn khoảng 26 mm, chiều rộng cơ sở tăng thêm 30 mm và dùng bộ lốp 265/70 R17 General Grabber AT của chiếc bán tải. Ford Everest Wildtrak X sẽ có phần đầu xe và vòm bánh xe mở rộng giống Ranger Wildtrak X. Tiếp đến là cụm lưới tản nhiệt bổ sung thêm đèn chiếu sáng. Viền hốc gió cản dưới có điểm nhấn đường kẻ màu cam Cyber Orange. Bộ mâm 17 inch cùng lốp địa hình và logo "Wildtrak X" ở cửa xe gần như chắc chắn sẽ xuất hiện. Mặc dù nguyên mẫu được cho là biến thể Wildtrak X, nhưng khi quan sát kỹ hơn, ta có thể thấy dòng chữ "I-T-E-D" và kết thúc bằng chữ "X". Vậy cũng không ngoại trừ khả năng đây là Ford Everest Limited X. Do đó, Top Gear Philippines cũng đã phác hoạ cả biến thể này. Biến thể Limited X cũng có những nâng cấp tương tự Wildtrak X. Ngoại trừ phần đầu xe của nó dựa trên Ranger Tremor. Biến thể này đi kèm logo “Limited X” trên cửa trước và cửa sau. Cả hai biến thể đều có giá nóc và bậc lên/xuống màu đen tương phản. Thêm vào đó là bổ sung tấm ốp gầm kim loại giúp chiếc SUV chắc chắn và tăng thêm khả năng bảo vệ khi đi off-road. Video: Đánh giá nhanh Ford Everest Titanium 4WD tại Việt Nam.

