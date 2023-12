Volkswagen Virtus tại Việt Nam giảm tới 220 triệu, dự đoán... vẫn ế

Volkswagen Virtus 2023 tại Việt Nam là một mẫu sedan được định vị ở phân khúc cỡ B giống như Mazda2, Honda City, Hyundai Accent, Toyota Vios… nhưng có giá bán cao hơn rất nhiều. Mẫu xe này được phân phối tại thị trường Việt với 2 phiên bản là Elegance và Luxury. Mức giá xe Volkswagen Virtus 2023 bán ra tương ứng lần lượt là 949 triệu đồng và 1,069 tỷ đồng. Mức giá này thậm chí cao hơn nhiều dòng sedan hạng C và ngang ngửa một số mẫu sedan hạng D tại Việt Nam vốn trang bị đầy ắp công nghệ, tính năng như Mazda6, Kia K5… Việc định giá quá cao chính là lý do khiến các khách hàng tại Việt Nam "ngó lơ" Volkswagen Virtus khi lên kế hoạch chọn mua xe sedan. Bởi cùng tầm giá với mẫu xe này, khách Việt có những lựa chọn xe sedan "chất" hơn, đáng giá hơn nhiều. Giá bán cao cũng khiến Volkswagen Virtus 2023 ế ẩm và mất đi sức hút, cũng như tính cạnh tranh trên thị trường dù cho mẫu xe này được đánh giá cao về độ chắc chắn, ổn định bởi xuất xứ châu Âu. Để kích cầu doanh số, Volkswagen Virtus hiện đang nhận được chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn với mức hỗ trợ 100% chi phí đăng ký xe (tương đương 150 triệu đồng với bản Elegance và 170 triệu đồng cho bản Luxury), tặng kèm thẻ dịch vụ 50 triệu đồng. Như vậy, tổng ưu đãi cao nhất mà mẫu xe này nhận được lên tới 220 triệu đồng. Mức giá sau ưu đãi của Volkswagen Virtus (749 – 849 triệu đồng) thực tế vẫn cao hơn khoảng 100 - 200 triệu đồng so với bản cao cấp nhất của các mẫu sedan hạng B hiện tại ở Việt Nam. Dù có ưu đãi lớn nhất phân khúc, nhưng áp lực mà Volkswagen Virtus tạo ra dường như là không đủ. Vốn đã có giá bán rẻ hơn rất nhiều, Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City cũng đang được hãng và phía đại lý áp dụng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Chưa kể, những mẫu xe này đều lắp ráp trong nước, thuộc diện hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đến hết ngày 31/12/2023. Virtus sở hữu thông số dài x rộng x cao lần lượt 4.561 x 1.752 x 1.507 mm, chiều dài cơ sở 2.651 mm. Thiết kế ngoại thất đơn giản và tinh gọn tương tự các dòng xe khác nhà Volkswagen, thể hiện qua đèn pha nối liền lưới tản nhiệt theo phương ngang. Mẫu sedan hạng B đến từ Đức dùng động cơ tăng áp 1.0 TSI, cho công suất 115 mã lực tại 5.500 v/ph và mô-men xoắn 178 Nm tại 1.750-4.500 v/ph. Hộp số tự động 6 cấp. Theo Volkswagen Việt Nam, ở điều kiện hỗn hợp, phiên bản Elegance tiêu thụ 6,64 lít/100km, còn phiên bản Luxury tiêu thụ 7,56 lít/ 100km. Các trang bị an toàn trên Volkswagen Virtus khá hiện đại, vượt trội so với Hyundai Accent và Toyota Vios như khóa vi sai điện tử, kiểm soát cự ly đỗ xe, kiểm soát lực kéo, chống trượt khi tăng tốc, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi động trục ngang, hỗ trợ phanh gấp, cảnh báo áp suất lốp, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, 6 túi khí (phiên bản Luxury). Video: Chi tiết Volkswagen Virtus 2023 tại Việt Nam giá 1 tỷ đồng.

