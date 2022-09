Toyota bZ4X chạy điện sẽ xuất hiện tại triển lãm VMS 2022?

Sau 2 năm tạm hoãn vì đại dịch Covid-19, Triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2022 sẽ chính thức quay trở lại vào tháng sau, diễn ra từ ngày 26-30/10. Trong số 14 thương hiệu tham gia triển lãm này, đương nhiên không thể thiếu "ông lớn" Toyota và loạt ôtô điện mới. Theo hé lộ của Toyota trong buổi họp báo vào ngày 15/9/2022, hãng sẽ giới thiệu một mẫu xe điện mới tại Việt Nam ngay trong triển lãm VMS năm nay. Hiện hãng Toyota chưa công bố thông tin về mẫu xe điện này. Tuy nhiên, phần lớn mọi người đều dự đoán mẫu xe điện mà Toyota sẽ trưng bày trong triển lãm VMS 2022 chính là bZ4X. Việt Nam đương nhiên không phải là thị trường Đông Nam Á đầu tiên đón nhận Toyota bZ4X chạy điện. Trước đó, mẫu xe điện này đã được ra mắt tại thị trường Thái Lan và Indonesia. Là mẫu xe điện sản xuất thương mại đầu tiên của thương hiệu Toyota, bZ4X đã lần đầu tiên trình làng vào năm 2021. Ngoài ra, bZ4X còn là mẫu SUV thuần điện do Toyota và Subaru cùng nhau phát triển. Do đó, mẫu xe này còn có "anh em song sinh" là Subaru Solterra. Được định vị trong phân khúc SUV hạng trung, Toyota bZ4X sở hữu chiều dài 4.690 mm, chiều rộng 1.860 mm, chiều cao 1.650 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Ngoài ra, xe còn có trọng lượng từ 1.920 - 2.005 kg, tùy phiên bản. Với kích thước này, nếu được bán tại Việt Nam, Toyota bZ4X sẽ là đối thủ của VinFast VF8, Hyundai Ioniq 5 và Kia EV6. Bên ngoài, Toyota bZ4X có một số trang bị đáng chú ý như cụm đèn pha LED thanh mảnh, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày...Khe gió nằm dọc ở hai góc cản trước, hốc gió trung tâm mở rộng với viền màu bạc làm điểm nhấn Bộ vành có thiết kế khí động lực học... và đèn hậu LED nằm vắt ngang đuôi xe. Bên trong mẫu SUV thuần điện này là không gian nội thất 5 chỗ ngồi khá rộng rãi. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số nằm khá cao và sát với kính lái, màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, hỗ trợ tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi, hệ thống định vị dựa trên đám mây cũng như tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Thêm vào đó là sạc điện thoại thông minh...Núm xoay chuyển số, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời... pin năng lượng mặt trời đặt trên nóc và hệ thống an toàn chủ động ADAS, bao gồm cả hệ thống hỗ trợ đỗ xe. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ e-TNGA dành riêng cho ôtô điện, Toyota bZ4X có cả phiên bản dẫn động cầu trước FWD và dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Ở phiên bản FWD, xe được trang bị 1 mô-tơ điện nằm trên cầu trước, tạo ra công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Trong khi đó, phiên bản AWD dùng 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu, cho công suất tổng cộng 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 336 Nm. Phiên bản nào của xe cũng được trang bị cụm pin lithium-ion 71,4 kWh. Phạm vi di chuyển của phiên bản FWD là gần 500 km và phiên bản AWD là 460 km. Người dùng có thể sạc pin bằng sạc chậm 6,6 kW hoặc sạc nhanh 150 kW. Với hệ thống sạc nhanh, dung lượng pin sẽ tăng lên 80% trong thời gian chỉ 30 phút. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Toyota bZ4X có mức bán ra từ 1,865 triệu Baht (khoảng 1,18 tỷ đồng). Sau khi trừ các khoản ưu đãi của chính phủ Thái Lan, xe có giá chỉ còn 1,715 triệu Baht (1,09 tỷ đồng). Hiện chưa rõ Toyota có kế hoạch bán bZ4X ở thị trường Việt Nam hay không. Có thể việc trưng bày bZ4X trong triển lãm VMS 2022 chỉ là động thái thăm dò thị trường của Toyota Việt Nam. Nếu được bán tại Việt Nam, Toyota bZ4X có thể là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Trước đó, Toyota cũng đã hé lộ kế hoạch nội địa hóa bZ4X và biến Thái Lan thành trung tâm sản xuất ôtô điện của hãng. Video: Giới thiệu Toyota bZ4X chạy điện hoàn toàn mới.

