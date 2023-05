Suzuki Jimny 5 cửa “cháy hàng” dù chưa công bố giá bán

Suzuki Jimny 5 cửa là đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 1 đầu năm nay. Theo kế hoạch, vào ngày 7/6/2023 tới đây, mẫu xe này mới chính thức được bày bán ở thị trường Ấn Độ. Do đó, giá bán Suzuki Jimny 5 cửa hiện vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn "bán chạy như tôm tươi" tại đất nước Nam Á. Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 30.000 khách hàng Ấn Độ đặt mua Suzuki Jimny 5 cửa. Điều này cũng không có gì bất ngờ vì các sản phẩm của liên doanh Maruti Suzuki vốn rất được ưa chuộng ở thị trường Ấn Độ. Vào hồi tháng 4 vừa qua, những chiếc Suzuki Jimny 5 cửa đầu tiên đã chính thức xuất xưởng tại nhà máy ở Gurugram, Ấn Độ. Tại thị trường này, xe có 2 phiên bản là Zeta và Alpha. Dù ở phiên bản nào, xe cũng sở hữu chiều dài 3.985 mm, chiều rộng 1.645 mm, chiều cao 1.720 mm, chiều dài cơ sở 2.590 mm và chiều cao gầm 210 mm. So với phiên bản 3 cửa, Suzuki Jimny 5 cửa có chiều dài cơ sở lớn hơn đến 340 mm. Bên cạnh kích thước và số lượng cửa, mẫu SUV này sở hữu thiết kế ngoại thất cũng như nội thất khá giống phiên bản 3 cửa. Bên trong mẫu xe này là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với màu đen chủ đạo và những điểm nhấn màu bạc. Phía sau ghế là khoang hành lý có thể tích 208 lít hoặc 332 lít nếu gập ghế. Bản tiêu chuẩn Zeta của xe chỉ có đèn pha Halogen, vành thép, gương chiếu hậu chỉnh điện, ghế bọc nỉ, hệ thống điều hòa chỉnh tay và màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch. Trong khi đó, bản Alpha cao cấp được trang bị đèn pha LED với hệ thống rửa đèn, tự động bật/tắt, đèn sương mù trước, kính ngăn tia cực tím UV, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện, cần gạt nước/rửa kính sau, sấy kính sau, vành hợp kim 15 inch, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và điều hòa tự động. Trang bị an toàn của Suzuki Jimny 5 cửa bản Alpha khá cơ bản với 6 túi khí, camera lùi, hệ thống kiểm soát hành trình, móc ghế trẻ em, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phân phối lực phanh điện tử EBD. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Suzuki Jimny 5 cửa cũng là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L với công suất tối đa 105 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 134 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp và hệ dẫn động 4 bánh AllGrip Pro với hộp số phụ. Động cơ của mẫu SUV cỡ nhỏ này tiêu thụ lượng xăng trung bình 16,94 km/lít (khoảng 5,9 lít/100 km) khi đi với hộp số sàn và 16,39 km/lít (6,1 lít/100 km) nếu kết hợp với hộp số tự động. Theo tin đồn, mẫu SUV cỡ nhỏ được mệnh danh là "tiểu Mercedes-Benz G-Class" cũng sẽ được bán tại Việt Nam. Trong thời gian qua, các nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý ở Việt Nam cũng đang nhận cọc dành cho Suzuki Jimny. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, mẫu xe này ở Việt Nam sẽ là phiên bản 3 cửa, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và có giá bán dự kiến không quá 800 triệu đồng. Video: Chi tiết Suzuki Jimny 5 cửa thế hệ mới.

