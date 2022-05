Squad Solar City Car chỉ từ 150 triệu đồng, chạy năng lượng mặt trời

Được mô tả làm một phương tiện sử dụng năng lượng mặt trời được thiết kế cho việc đi chung và dịch vụ thuê xe MaaS (mobility as a service), Squad Solar City Car mới không phải là một mẫu xe 4 bánh thông thường, mà là sự kết hợp giữa xe máy tay ga và ôtô, mang lại khả năng vận hành dễ dàng của phương tiện phía trước và sự an toàn cũng như thoải mái của phương tiện phía sau. Nó cũng có giá cả phải chẳng, dễ lái và đỗ xe, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ bạn trong các chuyến đi hàng ngày. Sau 3 năm thử nghiệm và phát triển, công ty Squad Mobility có trụ sở tại Hà Lan cuối cùng đã cho ra mắt “chiếc xe đô thị sử dụng năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới”, một mẫu SEV (xe điện năng lượng mặt trời) có sức chứa 2 hành khách người lớn cộng thêm một số hành lý. Xe 4 bánh mini của Squad có kích thước dài 2 mét, rộng 1,2 mét, và cao 1,6 mét. Squad Solar City Car cỡ nhỏ có dung tích chứa đồ 68 lít hoặc 243 lít, khi gập ghế xuống. Mẫu xe này thậm chí còn có thể được sử dụng với các cánh cửa được tháo ra, nếu bạn muốn tiết kiệm năng lượng mà lại tăng cường khí lưu. Tuy nhiên, điều hòa không khí cũng được cung cấp như một tùy chọn bổ sung cho xe. Xe năng lượng mặt trời của Squad được coi là một loại xe điện hạng nhẹ ở Liên minh Châu Âu, thuộc hạng mục L6e, đồng nghĩa là người lái chỉ cần có giấy phép lái xe máy tay ga để có thể điều khiển nó. Trong khi các quy định cụ thể có thể khác nhau giữa các quốc gia, nhưng nhìn chung là người lái xe từ 14 tuổi trở lên có thể ngồi sau tay lái của Solar City Car. Mặc dù an toàn có thể không phải là từ đầu tiên mà người ta nghĩ đến khi nói về chiếc xe đô thị nhỏ bé của Squad, nhưng nhà sản xuất cũng tự hào có trang bị cho nó một khung chống lật lớn cũng như cấu trúc va chạm ở phía trước và phía sau. Về mặt hiệu suất vận hành, Solar City Car trang bị 2 mô tơ điện 2 kW (2,7 mã lực) đặt trong bánh sau và 4 bộ pin 1,6 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động lên đến 100 km trong một lần sạc. Mẫu SEV này có thể đạt tốc độ lên tới 45 km/h. Nó có các tấm pin mặt trời trên nóc, có thể tăng thêm 20 km phạm vi hoạt động mỗi ngày vào mùa hè. Bên cạnh đó, xe cũng đi kèm với tính năng phanh tái tạo và sạc điện 220V. Các bộ pin đều có thể dễ dàng thay thế và di động.Solar City Car của Squad Mobility hiện có sẵn để đặt hàng trước dưới dạng phương tiện cá nhân ở châu Âu, và nó cũng sẽ được cung cấp như một giải pháp di chuyển chung thông qua một ứng dụng. Giá bán của nó khởi điểm từ 6.250 Euro (khoảng 150 triệu đồng) và lên tới 9.300 Euro (224 triệu đồng), nếu người mua chọn đầy đủ cửa ra vào với cửa sổ, điều hòa, và các tính năng bổ sung khác Video: Chi tiết Squad Solar City Car chạy năng lượng mặt trời.

