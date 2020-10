"Soi" Toyota Fortuner 2.4 Legender mới gần 1,2 tỷ vè đại lý

Toyota Fortuner 2021 máy dầu 2.4 Legender 4x2 AT có giá bán 1,195 tỷ đồng mới về đại lý là phiên bản có sức cạnh tranh cao trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam. Sở dĩ phiên bản này sở hữu nhiều ưu điểm như động cơ dầu 2.4L tiết kiệm, mang tính kinh tế, bên cạnh sử dụng hộp số tự động giúp lái xe nhàn rỗi hơn. Tại Việt Nam, máy dầu kết hợp với hộp số tự động luôn được nhiều khách Việt quan tâm lựa chọn hàng đầu. Đặc biệt hơn, phiên bản này là một trong hai phiên bản của Fortuner 2021 có gói trang bị ngoại, nội thất mang hơi hướng thể thao – Legender bắt mắt. Trên thực tế, 2.4L Legender chính là phiên bản được nhiều khách hàng Việt chờ đợi nhất, vì nó có giá bán dễ tiếp cận hơn nhiều so với phiên bản full “đồ chơi” Fortuner 2.8L Legender 4x4 AT có giá bán lên đến 1,426 tỷ đồng. Hiện tại, Fortuner 2.4L Legender 2021 mới đang khá khan hàng nhất là các đại lý ở khu vực phía Nam. Một số khách hàng đặt hàng phải chờ đợi đến tháng 11 - 12 mới có xe. Phiên bản 2.4L Legender này sử dụng động cơ Dầu 4cyl thẳng hàng dung tích 2.4L tăng áp (2GD-FTV) cho công suất tối đa 150 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.600 - 2.000 vòng/phút. Kết hợp với hộp số tự động 6 cấp (6AT) đi kèm với hệ dẫn động cầu sau (2WD). Ngoại thất Fortuner 2.4L Legender được trang bị khá hiện đại trong danh mục các phiên bản của dòng xe Fortuner 2021 bao gồm: Đèn pha LED, “dàn chân” lắp mâm đúc 18 inch (265/60R18) thiết kế giống mâm phiên bản Legender 2.8 4x4 AT. Trong khi nội thất của xe được bọc ghế Da đen-đỏ (thiết kế thể thao), ghế lái và ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, điều hoà 2 giàn lạnh tự động. Hệ thống giải trí trên xe sử dụng đầu DVD cảm ứng 8 inch, 6 loa, AUX/USB/Bluetooth, được tích hợp kết nối Apple Car Play/Android Auto. Vô lăng có lẫy chuyển số. Các trang bị an toàn trên phiên bản này như: 7 túi khí, Camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc/xuống dốc,... Đáng tiếc là bản 2.4 Legender không có gói Toyota Safety Sense mà trên các phiên bản 2.8 mới có. Có thể thấy, những trang bị trên Fortuner 2.4L Legender sẵn sàng thuyết phục khách hàng Việt “xuống tiền” khi mua SUV 7 chỗ cỡ trung trong tầm giá 1,2 tỷ đồng. Đây chính là phiên bản quan trọng, có sức cạnh tranh cao trong 7 phiên bản Fortuner 2021 tại Việt Nam. Với thế mạnh nằm ở thương hiệu mạnh, dòng xe có “số má” trong phân khúc nỗi tiếng ở khả năng giữ giá, dễ mua thuận bán. Toyota Fortuner 2021 còn được thay đổi mạnh về kiểu dáng và nâng cấp thêm trang bị tiện nghi, an toàn và hỗ trợ lái khiến nó trở nên hấp dẫn hơn trong mắt khách hàng. Chính vì thế, Fortuner 2021 nói chung hay phiên bản Fortuner 2.4L Legender chắc chắn sẽ gây “khó dễ” cho các đối thủ trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung tại thị trường Việt. Video: Chi tiết Toyota Fortuner 2021 phiên bản máy dầu tại Việt Nam.

Toyota Fortuner 2021 máy dầu 2.4 Legender 4x2 AT có giá bán 1,195 tỷ đồng mới về đại lý là phiên bản có sức cạnh tranh cao trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam. Sở dĩ phiên bản này sở hữu nhiều ưu điểm như động cơ dầu 2.4L tiết kiệm, mang tính kinh tế, bên cạnh sử dụng hộp số tự động giúp lái xe nhàn rỗi hơn. Tại Việt Nam, máy dầu kết hợp với hộp số tự động luôn được nhiều khách Việt quan tâm lựa chọn hàng đầu. Đặc biệt hơn, phiên bản này là một trong hai phiên bản của Fortuner 2021 có gói trang bị ngoại, nội thất mang hơi hướng thể thao – Legender bắt mắt. Trên thực tế, 2.4L Legender chính là phiên bản được nhiều khách hàng Việt chờ đợi nhất, vì nó có giá bán dễ tiếp cận hơn nhiều so với phiên bản full “đồ chơi” Fortuner 2.8L Legender 4x4 AT có giá bán lên đến 1,426 tỷ đồng. Hiện tại, Fortuner 2.4L Legender 2021 mới đang khá khan hàng nhất là các đại lý ở khu vực phía Nam. Một số khách hàng đặt hàng phải chờ đợi đến tháng 11 - 12 mới có xe. Phiên bản 2.4L Legender này sử dụng động cơ Dầu 4cyl thẳng hàng dung tích 2.4L tăng áp (2GD-FTV) cho công suất tối đa 150 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.600 - 2.000 vòng/phút. Kết hợp với hộp số tự động 6 cấp (6AT) đi kèm với hệ dẫn động cầu sau (2WD). Ngoại thất Fortuner 2.4L Legender được trang bị khá hiện đại trong danh mục các phiên bản của dòng xe Fortuner 2021 bao gồm: Đèn pha LED, “dàn chân” lắp mâm đúc 18 inch (265/60R18) thiết kế giống mâm phiên bản Legender 2.8 4x4 AT. Trong khi nội thất của xe được bọc ghế Da đen-đỏ (thiết kế thể thao), ghế lái và ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, điều hoà 2 giàn lạnh tự động. Hệ thống giải trí trên xe sử dụng đầu DVD cảm ứng 8 inch, 6 loa, AUX/USB/Bluetooth, được tích hợp kết nối Apple Car Play/Android Auto. Vô lăng có lẫy chuyển số. Các trang bị an toàn trên phiên bản này như: 7 túi khí, Camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc/xuống dốc,... Đáng tiếc là bản 2.4 Legender không có gói Toyota Safety Sense mà trên các phiên bản 2.8 mới có. Có thể thấy, những trang bị trên Fortuner 2.4L Legender sẵn sàng thuyết phục khách hàng Việt “xuống tiền” khi mua SUV 7 chỗ cỡ trung trong tầm giá 1,2 tỷ đồng. Đây chính là phiên bản quan trọng, có sức cạnh tranh cao trong 7 phiên bản Fortuner 2021 tại Việt Nam . Với thế mạnh nằm ở thương hiệu mạnh, dòng xe có “số má” trong phân khúc nỗi tiếng ở khả năng giữ giá, dễ mua thuận bán. Toyota Fortuner 2021 còn được thay đổi mạnh về kiểu dáng và nâng cấp thêm trang bị tiện nghi, an toàn và hỗ trợ lái khiến nó trở nên hấp dẫn hơn trong mắt khách hàng. Chính vì thế, Fortuner 2021 nói chung hay phiên bản Fortuner 2.4L Legender chắc chắn sẽ gây “khó dễ” cho các đối thủ trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung tại thị trường Việt. Video: Chi tiết Toyota Fortuner 2021 phiên bản máy dầu tại Việt Nam.