"Soi" Toyota Avanza Premio 2019 chỉ 400 triệu, rẻ ngang xe hạng A

Toyota Avanza Premio tại Việt Nam là mẫu xe MPV mới được giới thiệu tại thị trường cùng với "người anh em" Veloz Cross mới. Cả Veloz Cross và Avanza Premio được đánh giá là sản phẩm tiềm năng của Toyota trong phân khúc MPV cỡ nhỏ giá rẻ. Mặc dù mẫu xe MPV Toyota Avanza Premio có vẻ như không thu hút sự chú ý của khách hàng bằng "người anh em" Veloz Cross. Tuy nhiên đối với nhóm khách hàng mua xe để sử dụng kinh doanh vận tải, Avanza Premio được xem là lựa chọn đáng cân nhắc, đặc biệt là những chiếc xe đã qua sử dụng. Mới đây, một chiếc Toyota Avanza Premio đời 2019, phiên bản AT đang được rao bán với giá loanh quanh 400 triệu đồng. Sau 5 năm sử dụng, chiếc xe đã lăn bánh khoảng 7 vạn kilomet. Ở thời điểm mua mới, giá lăn bánh của phiên bản này rơi vào khoảng 700 triệu đồng. Như vậy, chiếc xe đã khấu hao khoảng 300 triệu đồng sau 5 năm lăn bánh. Về ngoại hình, Toyota Avanza 2019 được thiết kế với kích thước nhỏ gọn hơn so với đàn anh Innova, với chiều dài, rộng và cao lần lượt là 4.190 x 1.660 x 1.695 mm, chiều dài cơ sở 2.655 mm và khoảng sáng gầm xe 200 mm. Nhờ vậy, Avanza trở nên linh hoạt trong các khu vực đô thị đông đúc và dễ dàng di chuyển, luồn lách qua những con đường chật hẹp. Ngoại thất của Avanza có một số nét tương đồng với Innova, đặc biệt là ở phần đầu xe. Thân xe được thiết kế đơn giản, không cầu kỳ, phù hợp với phân khúc MPV bình dân. Điểm nhấn nổi bật nhất ở đuôi xe là cánh gió lớn tích hợp đèn phanh trên cao, mang lại vẻ thể thao và mạnh mẽ cho chiếc MPV giá rẻ này. Không gian nội thất của Toyota Avanza, dù nhỏ hơn Innova, nhưng vẫn đủ thoải mái và không tạo cảm giác chật chội. Toyota đã chọn tông màu be chủ đạo kết hợp với các mảng nhựa tối màu, mang lại sự ấm cúng cho không gian bên trong. Tablo xe được bố trí hợp lý với màn hình giải trí 6.2 inch nằm dưới hai cửa gió điều hòa kích thước lớn, hỗ trợ người lái dễ dàng quan sát và thao tác. Các nút điều chỉnh điều hòa trên Avanza được thiết kế khá thô sơ và chỉ cho phép điều chỉnh ở mức cơ bản. Điểm cộng đáng chú ý trong thiết kế nội thất là hệ thống điều hòa dàn lạnh cỡ lớn gắn trên trần xe cho hàng ghế sau. Đây là tính năng quan trọng, giúp làm mát nhanh và đều khắp khoang xe – một điểm cộng đặc biệt khi sử dụng xe trong khí hậu nóng ẩm. Toyota Avanza 2019 cung cấp hai tùy chọn động cơ, đáp ứng nhu cầu khác nhau của người dùng. Biến thể đầu tiên là động cơ 2NR-VE, hút khí tự nhiên, 4 xi-lanh thẳng hàng với dung tích 1.5L, cho công suất 102 mã lực và mô-men xoắn cực đại 136 Nm, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Biến thể thứ hai là động cơ 1NR-VE, 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.3L, với công suất 95 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121 Nm, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp, lý tưởng cho người dùng yêu thích cảm giác lái chủ động và tiết kiệm nhiên liệu. Toyota Avanza được trang bị các công nghệ an toàn tiêu chuẩn gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống báo động, dây đai an toàn 3 điểm ELR và khung xe GOA đảm bảo khả năng chống chịu va chạm tốt. Xe có túi khí cho người lái và hành khách phía trước, tuy nhiên, Avanza lại thiếu các trang bị an toàn như camera lùi và cảm biến lùi. Video: Đánh giá Toyota Avanza 2019 tại Việt Nam.

