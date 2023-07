"Soi" Chi tiết Hyundai Creta 2023 Black Edition từ 647 triệu đồng

Ngày 5/7/2023 vừa qua, hãng Hyundai đã chính thức vén màn phiên bản 2023 của dòng xe Creta ở thị trường Thái Lan. Điểm nhấn của Hyundai Creta 2023 mới ở thị trường Đông Nam Á này chính là phiên bản giới hạn số lượng mới mang tên Black Edition. Theo hãng xe Hàn Quốc, sẽ chỉ có đúng 50 chiếc Hyundai Creta Black Edition giới hạn được sản xuất và bán ra tại Thái Lan với giá 959.000 Baht (khoảng 647 triệu đồng). Trong khi đó, 4 phiên bản thường còn lại của dòng SUV cỡ B này có giá từ 789.000 - 899.000 Baht (532 - 607 triệu đồng). Mẫu xe SUV Hyundai Creta Black Edition dành cho thị trường Thái Lan sở hữu ngoại hình tương tự phiên bản Dynamic Black Edition từng ra mắt tại Indonesia vào tháng 2 năm nay. Đúng như tên gọi, mẫu xe này sở hữu mọi chi tiết ngoại thất đều sơn màu tối. Cụ thể, lưới tản nhiệt Parametric Jewel của xe được sơn màu khói trong khi viền bao quanh hốc gió trung tâm trên cản trước và hốc gió giả trên cản sau đều được chuyển từ màu bạc sang màu đen. Tương tự như vậy, baga nóc, cột C và vành hợp kim 17 inch của xe cũng được sơn màu đen. Xe chỉ có 1 màu sơn ngoại thất là đen Night Pearl. Ngoài những thay đổi trên, Hyundai Creta Black Edition ở Thái Lan sở hữu trang bị ngoại thất và nội thất không khác gì bản thường. Xe cũng có đèn pha LED phản xạ đa hướng với tính năng bật/tắt tự động, dải đèn LED định vị ban ngày thiết kế ẩn, tích hợp vào lưới tản nhiệt, đèn hậu LED, đèn phanh LED trên cao, ăng-ten vây cá và gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện. Bên trong xe, Hyundai Creta Black Edition được trang bị nội thất bọc da màu tối. Trang bị nội thất của xe đầy đủ hơn so với Hyundai Creta đang bán tại Việt Nam. Cụ thể, xe đi kèm vô lăng bọc da chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch với giao diện thay đổi theo 5 chế độ, bao gồm Normal, Eco, Sport, Smart và Cubic. Tiếp đến là tính năng khởi động bằng nút bấm, khởi động máy từ xa, điều hòa tự động, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, sạc điện thoại không dây, đèn viền LED trang trí nội thất thay đổi màu theo tâm trạng, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, cổng sạc 12V, cổng USB và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Tại Việt Nam, Hyundai Creta không có sạc điện thoại không dây, ghế lái chỉnh điện và cửa sổ trời toàn cảnh. Tuy nhiên, xe ở Việt Nam lại dùng màn hình cảm ứng trung tâm lớn hơn với kích thước 10,25 inch. Trang bị an toàn của Hyundai Creta Black Edition tương đối đầy đủ với 6 túi khí, camera lùi, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến lùi phía sau, hệ thống kiểm soát hành trình, nhắc nhở còn hành khách trên ghế sau, cảnh báo tiền va chạm tích hợp phanh khẩn cấp tự động,... ... hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường, cảnh báo điểm mù, phanh tự động khi lùi với tính năng hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ đèn pha tự động, cảnh báo có phương tiện đang đến khi mở cửa, cảnh báo ngủ gật và giới hạn tốc độ chỉnh tay. Như vậy, mẫu SUV cỡ B này có nhiều tính năng an toàn chủ động ADAS hơn xe ở Việt Nam. Động cơ của Hyundai Creta Black Edition vẫn là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 115 mã lực tại tua máy 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại tua máy 4.500 vòng/phút. Động cơ đi với hộp số biến thiên vô cấp thông minh iVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe có 4 chế độ lái là Normal, Eco, Sport và Smart. Bên cạnh đó là 3 chế độ của hệ thống kiểm soát lực kéo, gồm có Snow, Mud và Sand. Trái với Việt Nam, Hyundai Creta có doanh số khá thấp tại thị trường Thái Lan. Trong cả tháng 4 và tháng 5/2023, mẫu xe Hàn Quốc đều không bán được chiếc nào. Cộng dồn 5 tháng đầu năm nay, Hyundai Creta chỉ đạt doanh số 155 xe. Trong khi đó, mẫu SUV cỡ B bán chạy nhất tại Thái Lan từ đầu năm đến nay là Honda HR-V với 10.807 xe Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai Creta 2023 Black Edition

