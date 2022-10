Rolls-Royce Phantom độ Mansory hơn 23 tỷ, đắt gấp đôi xe "đập thùng"

Mới đây, hãng độ nổi tiếng đến từ Đức Mansory đã giới thiệu bản độ mới nhất của mình dựa trên nguyên mẫu Rolls-Royce Phantom 2022 mới. Qua “bàn tay” Mansory, chiếc xe siêu sang đầu bảng tới từ thương hiệu Anh Quốc không chỉ sang trọng mà còn mạnh mẽ và độc đáo hơn. Bắt đầu với những nâng cấp về ngoại hình, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom độ Mansory vẫn mang tông màu đen chủ đạo kết hợp các điểm nhấn màu cam nổi bật, điển hình là biểu tượng Spirit Of Ecstacy. Xe được trang bị bộ bodykit hàng thửa, bao gồm cản trước, cổ hút khí nạp và cánh gió làm từ sợi carbon. Điểm nhấn ở phía thân xe là đường coachline kéo dài từ đèn pha đến chân cột C. Xe sử dụng vành 24 inch đa chấu có phần nắp chụp màu cam tương phản. Ở phía sau, hãng độ đã trang bị hệ thống ống xả thể thao kết hợp chức năng điều khiển từ xa. Ngoài ra, các kỹ sư của Mansory còn can thiệp vào hệ thống treo để hạ thấp gầm của chiếc Phantom. Trái với vẻ quyền lực và bí ẩn của màu sơn đen ở phần ngoại thất, khoang cabin của chiếc Phantom bản độ Mansory nổi bật với tông màu cam tươi sáng. Logo của Mansory có thể tìm thấy trên tựa đầu, dây an toàn, bảng điều khiển, vô lăng, thảm sàn và thậm chí trên tấm lót trong cốp. Mansory cũng thực hiện một số hiệu chỉnh đối với khối động cơ trên xe. Cụ thể, dưới nắp capo là cụm máy V12 dung tích 6.75L tăng áp kép có lớp vỏ mới từ sợi carbon với logo Mansory. Động cơ trên sản sinh công suất 602 mã lực, mô-men xoắn 950 Nm, tăng 39 mã lực và 50 Nm so với bản gốc. Mức giá xe Rolls-Royce Phantom độ Mansory này được niêm yết với mức giá lên tới 959.326 USD (23,04 tỷ đồng), đắt gấp đôi chiếc xe nguyên bản. Video: Giới thiệu xe siêu sang Rolls-Royce Phantom độ Mansory.

