Renault Koleos chạy 5 năm tại Việt Nam, bay hơn 700 triệu đồng

Cùng với các dòng sản phẩm như Megane, Logan hay Duster - Renault Koleos là một trong những dòng xe được Auto Motors Vietnam - nhà phân phối cũ của Renault phân phối tại thị trường Việt cách đây nhiều năm trước. Tương tự các mẫu xe của Renault, dòng xe CUV Koleos khá mờ nhạt và không để lại nhiều ấn tượng đối với khách hàng trong nước. Chiếc Renault Koleos đời 2015 này thuộc phiên bản facelift của Koleos thế hệ thứ nhất. Renault Koleos (facelift) được giới thiệu tại Việt Nam vào giữa năm 2012. Là mẫu xe nhập khẩu và định vị cao hơn xe Nhật và Hàn, giá bán của Renault Koleos tại thời điểm phân phối khoảng 1,49 tỷ đồng. Giá xe Renault Koleos 2015 khởi điểm cao hơn nhiều so với hai đối thủ cùng phân khúc như: Honda CR-V, Mazda CX-5 có giá cao nhất rơi vào khoảng 1,1 tỷ đồng, bên cạnh các lựa chọn giá “mềm” hơn như Hyundai Tucson. Chính vì thế, dòng xe Renault Koleos khó tìm kiếm được khách hàng hay nói cách khách là khó cạnh tranh được với các đối thủ Nhật và Hàn. Mặc dù mang thương hiệu xe Pháp “sang chảnh”, nhưng dòng Renault Koleos này không được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu, mà được nhập Hàn (lắp ráp tại nhà máy Renault-Samsung). Tại Việt Nam, Koleos được cung cấp duy nhất một lựa chọn động cơ 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.5 lít hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 226 Nm. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT) tích hợp tính năng sang số giả lập. Mẫu xe SUV Renault Koleos được phân phối 2 phiên bản 1 cầu (cầu trước) và 2 cầu (4x4) với giá cao hơn khoảng 80 triệu đồng. Koleos được trang bị Tiêu chuẩn điều khiển hành trình (Cruise Control), trong khi bản 2 cầu có hệ thống hỗ trợ xuống. Bên cạnh các trang bị an toàn như phanh ABS/EBD/EBA và cân bằng điện tử (ESP). Trang bị tiện nghi trên Koleos khá đầy đủ như: ghế ngồi bọc da, điều hòa tự động 2 vùng có cửa gió cho hàng ghế sau. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama, hệ thống âm thanh Bose, CD 6 đĩa. Khoá cửa từ xa hay khởi động bằng nút bấm, cảm biến và camera hỗ trợ đỗ xe. Theo thông tin rao bán, Renault Koleos này được đăng ký lần đầu 12/2015 với giá lăn bánh khoảng 1,6 tỷ đồng. Đến nay, xe được chào bán với giá “thách cưới” 730 triệu đồng. Tức xe còn một nửa giá trị sau 5 năm sử dụng. Trên thực tế, ngay cả khi được rao bán “nửa giá” nhưng Renault Koleos vẫn khó tìm được khách hàng. Vì tâm lý số đông sẽ chọn xe Nhật và Hàn nếu đang tìm mua xe phổ thông. So với xe Nhật và Hàn, xe Renault “khó chơi” hơn vì phụ tùng không dễ kiếm, xe dễ mua nhưng khó bán, nhanh chóng “rớt giá”. Hiện tại, thương hiệu Renault đã quay trở lại phân phối xe tại Việt Nam là một tin vui cho khách hàng đi xe Renault vì có thể yên tâm hơn khi tìm kiếm nơi bảo dưỡng, sửa chữa chính hãng. Video: Renault Koleos thế hệ thứ hai ra mắt tại Việt Nam.

Cùng với các dòng sản phẩm như Megane, Logan hay Duster - Renault Koleos là một trong những dòng xe được Auto Motors Vietnam - nhà phân phối cũ của Renault phân phối tại thị trường Việt cách đây nhiều năm trước. Tương tự các mẫu xe của Renault, dòng xe CUV Koleos khá mờ nhạt và không để lại nhiều ấn tượng đối với khách hàng trong nước. Chiếc Renault Koleos đời 2015 này thuộc phiên bản facelift của Koleos thế hệ thứ nhất. Renault Koleos (facelift) được giới thiệu tại Việt Nam vào giữa năm 2012. Là mẫu xe nhập khẩu và định vị cao hơn xe Nhật và Hàn, giá bán của Renault Koleos tại thời điểm phân phối khoảng 1,49 tỷ đồng. Giá xe Renault Koleos 2015 khởi điểm cao hơn nhiều so với hai đối thủ cùng phân khúc như: Honda CR-V, Mazda CX-5 có giá cao nhất rơi vào khoảng 1,1 tỷ đồng, bên cạnh các lựa chọn giá “mềm” hơn như Hyundai Tucson. Chính vì thế, dòng xe Renault Koleos khó tìm kiếm được khách hàng hay nói cách khách là khó cạnh tranh được với các đối thủ Nhật và Hàn. Mặc dù mang thương hiệu xe Pháp “sang chảnh”, nhưng dòng Renault Koleos này không được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu, mà được nhập Hàn (lắp ráp tại nhà máy Renault-Samsung). Tại Việt Nam, Koleos được cung cấp duy nhất một lựa chọn động cơ 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.5 lít hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 226 Nm. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT) tích hợp tính năng sang số giả lập. Mẫu xe SUV Renault Koleos được phân phối 2 phiên bản 1 cầu (cầu trước) và 2 cầu (4x4) với giá cao hơn khoảng 80 triệu đồng. Koleos được trang bị Tiêu chuẩn điều khiển hành trình (Cruise Control), trong khi bản 2 cầu có hệ thống hỗ trợ xuống. Bên cạnh các trang bị an toàn như phanh ABS/EBD/EBA và cân bằng điện tử (ESP). Trang bị tiện nghi trên Koleos khá đầy đủ như: ghế ngồi bọc da, điều hòa tự động 2 vùng có cửa gió cho hàng ghế sau. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama, hệ thống âm thanh Bose, CD 6 đĩa. Khoá cửa từ xa hay khởi động bằng nút bấm, cảm biến và camera hỗ trợ đỗ xe. Theo thông tin rao bán, Renault Koleos này được đăng ký lần đầu 12/2015 với giá lăn bánh khoảng 1,6 tỷ đồng. Đến nay, xe được chào bán với giá “thách cưới” 730 triệu đồng. Tức xe còn một nửa giá trị sau 5 năm sử dụng. Trên thực tế, ngay cả khi được rao bán “nửa giá” nhưng Renault Koleos vẫn khó tìm được khách hàng. Vì tâm lý số đông sẽ chọn xe Nhật và Hàn nếu đang tìm mua xe phổ thông. So với xe Nhật và Hàn, xe Renault “khó chơi” hơn vì phụ tùng không dễ kiếm, xe dễ mua nhưng khó bán, nhanh chóng “rớt giá”. Hiện tại, thương hiệu Renault đã quay trở lại phân phối xe tại Việt Nam là một tin vui cho khách hàng đi xe Renault vì có thể yên tâm hơn khi tìm kiếm nơi bảo dưỡng, sửa chữa chính hãng. Video: Renault Koleos thế hệ thứ hai ra mắt tại Việt Nam.