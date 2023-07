RAM 1500 Rebel từ 5,2 tỷ đồng, chiếc bán tải đắt nhất Việt Nam

Sau sự xuất hiện của các phiên bản RAM 1500 như Longhorn, Laramie, Night Edition, TRX..., nhà phân phối Jeep Vietnam Automobiles tiếp tục mang đến phiên bản RAM 1500 Rebel 2023 mới. Với mức khởi điểm từ 5,288 tỷ đồng, RAM 1500 Rebel chính là siêu bán tải có mức giá "dễ chịu" nhất trong "đại gia đình" RAM 1500 có mặt tại Việt Nam. Theo đại diện nhà phân phối cho biết, "Ram 1500 Rebel đã tái định nghĩa hoàn toàn khái niệm về một chiếc xe bán tải, vượt qua mọi giới hạn về khả năng, tiện nghi và công nghệ. Điều này biến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người yêu thích sự nổi bật và muốn sở hữu một chiếc xe bán tải có thiết kế thể thao nổi bật, mạnh mẽ và hiệu năng cao". Siêu bán tải RAM 1500 Rebel kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh, hiệu năng và thiết kế bắt mắt. Đồng thời là lựa chọn lý tưởng nhất dành cho những khách hàng Việt Nam đam mê chinh phục các cung đường dài có nhiều địa hình khó, cần chiếc xe mạnh mẽ, đáng tin cậy cho chuyến đi offroad cũng như nhiều trang bị cao cấp và êm ái thoải mái trong hành trình dài. Vào tháng 1/2023, toàn bộ dòng xe Ram 1500 đã nhận danh hiệu "10 Xe Tốt Nhất" (10 Best vehicles) từ tạp chí Car and Driver trong năm thứ 5 liên tiếp, minh chứng cho sự uy tín và chất lượng của dòng xe này trong thị trường xe hơi. RAM 1500 được thiết kế dành cho những người yêu thích sự mạnh mẽ, cá tính, kèm theo sức mạnh vượt trội, cùng khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình khác nhau. RAM 1500 Rebel sở hữu tông màu ngoại thất đen bóng kết hợp lớp sơn đen mờ một số chi tiết đã tăng chất nam tính và sự trẻ trung hơn khi so với "đàn anh" Longhorn, Laramie nhờ vào việc lược bỏ các chi tiết mạ chrome sáng bóng. Mặt trước nổi bật với lưới tản nhiệt dạng vân lưới tổ ong với khung viền đen bao quanh tạo sự mạnh mẽ. Mũi xe trang bị khe gió ấn tượng, tăng hiệu suất làm mát động cơ. Cấu trúc thân xe vững chắc, đảm bảo khả năng chịu va đập tốt và đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách. RAM 1500 Rebel trang bị nhiều công nghệ cao cấp như hệ thống treo Four Corner Air và các bộ giảm chấn độc lập, Ram Rebel có thể di chuyển thoải mái trên các địa hình khó khăn như đồng cỏ, vùng cát và đồi núi. Nội thất Ram 1500 Rebel sở hữu không gian rộng lớn với phong cách sang trọng, tinh tế. Ghế ngồi rộng cùng các vật liệu được bọc da chất lượng cao. Giải trí đa phương tiện của RAM 1500 Rebel gồm hệ thống Uconnect 5 với màn hình cảm ứng 12-inch (hỗ trợ không dây Apple CarPlay, Android Auto), cùng hệ thống âm thanh Harman Kardon 19 loa, công suất 900 watt.RAM Rebel tại Việt Nam trang bị động cơ tăng áp V8 5.7L HEMI sản sinh công suất 395 mã lực và mô-men xoắn tối đa 556 Nm, hệ dẫn động 4x4 Part-time Shift on the fly giúp chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ lái. Hộp số tự động Premium ZF 8 cấp. Ram Rebel được trang bị các tính năng an toàn, gồm: 6 túi khí, hệ thống phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống theo dõi và cảnh báo điểm mù và hỗ trợ tránh va chạm phía trước... Xét một cách tổng thể, ngoại hình RAM 1500 Rebel sẽ hướng đến nhóm khách hàng yêu thích dòng xe bán tải nhưng không ngân sách dành cho "tình yêu" bán tải ở mức dưới 6 tỷ đồng. Tại Việt Nam, các mẫu RAM 1500 đang được phân phối chính hãng 4 phiên bản, gồm: Rebel giá từ 5,288 tỷ đồng, Laramie giá từ 5,788 tỷ đồng, Longhorn giá từ 6.088 tỷ đồng và TRX có giá 8,1 tỷ đồng. Hiện các phiên bản của RAM 1500 đang là dòng xe bán tải được phân phối chính hãng có mức giá cao nhất tại Việt Nam. Video: RAM 1500 Rebel ra mắt tại Việt Nam có gì nổi bật?

Sau sự xuất hiện của các phiên bản RAM 1500 như Longhorn, Laramie, Night Edition, TRX..., nhà phân phối Jeep Vietnam Automobiles tiếp tục mang đến phiên bản RAM 1500 Rebel 2023 mới. Với mức khởi điểm từ 5,288 tỷ đồng, RAM 1500 Rebel chính là siêu bán tải có mức giá "dễ chịu" nhất trong "đại gia đình" RAM 1500 có mặt tại Việt Nam. Theo đại diện nhà phân phối cho biết, "Ram 1500 Rebel đã tái định nghĩa hoàn toàn khái niệm về một chiếc xe bán tải, vượt qua mọi giới hạn về khả năng, tiện nghi và công nghệ. Điều này biến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người yêu thích sự nổi bật và muốn sở hữu một chiếc xe bán tải có thiết kế thể thao nổi bật, mạnh mẽ và hiệu năng cao". Siêu bán tải RAM 1500 Rebel kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh, hiệu năng và thiết kế bắt mắt. Đồng thời là lựa chọn lý tưởng nhất dành cho những khách hàng Việt Nam đam mê chinh phục các cung đường dài có nhiều địa hình khó, cần chiếc xe mạnh mẽ, đáng tin cậy cho chuyến đi offroad cũng như nhiều trang bị cao cấp và êm ái thoải mái trong hành trình dài. Vào tháng 1/2023, toàn bộ dòng xe Ram 1500 đã nhận danh hiệu "10 Xe Tốt Nhất" (10 Best vehicles) từ tạp chí Car and Driver trong năm thứ 5 liên tiếp, minh chứng cho sự uy tín và chất lượng của dòng xe này trong thị trường xe hơi. RAM 1500 được thiết kế dành cho những người yêu thích sự mạnh mẽ, cá tính, kèm theo sức mạnh vượt trội, cùng khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình khác nhau. RAM 1500 Rebel sở hữu tông màu ngoại thất đen bóng kết hợp lớp sơn đen mờ một số chi tiết đã tăng chất nam tính và sự trẻ trung hơn khi so với "đàn anh" Longhorn, Laramie nhờ vào việc lược bỏ các chi tiết mạ chrome sáng bóng. Mặt trước nổi bật với lưới tản nhiệt dạng vân lưới tổ ong với khung viền đen bao quanh tạo sự mạnh mẽ. Mũi xe trang bị khe gió ấn tượng, tăng hiệu suất làm mát động cơ. Cấu trúc thân xe vững chắc, đảm bảo khả năng chịu va đập tốt và đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách. RAM 1500 Rebel trang bị nhiều công nghệ cao cấp như hệ thống treo Four Corner Air và các bộ giảm chấn độc lập, Ram Rebel có thể di chuyển thoải mái trên các địa hình khó khăn như đồng cỏ, vùng cát và đồi núi. Nội thất Ram 1500 Rebel sở hữu không gian rộng lớn với phong cách sang trọng, tinh tế. Ghế ngồi rộng cùng các vật liệu được bọc da chất lượng cao. Giải trí đa phương tiện của RAM 1500 Rebel gồm hệ thống Uconnect 5 với màn hình cảm ứng 12-inch (hỗ trợ không dây Apple CarPlay, Android Auto), cùng hệ thống âm thanh Harman Kardon 19 loa, công suất 900 watt. RAM Rebel tại Việt Nam trang bị động cơ tăng áp V8 5.7L HEMI sản sinh công suất 395 mã lực và mô-men xoắn tối đa 556 Nm, hệ dẫn động 4x4 Part-time Shift on the fly giúp chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ lái. Hộp số tự động Premium ZF 8 cấp. Ram Rebel được trang bị các tính năng an toàn, gồm: 6 túi khí, hệ thống phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống theo dõi và cảnh báo điểm mù và hỗ trợ tránh va chạm phía trước... Xét một cách tổng thể, ngoại hình RAM 1500 Rebel sẽ hướng đến nhóm khách hàng yêu thích dòng xe bán tải nhưng không ngân sách dành cho "tình yêu" bán tải ở mức dưới 6 tỷ đồng. Tại Việt Nam, các mẫu RAM 1500 đang được phân phối chính hãng 4 phiên bản, gồm: Rebel giá từ 5,288 tỷ đồng, Laramie giá từ 5,788 tỷ đồng, Longhorn giá từ 6.088 tỷ đồng và TRX có giá 8,1 tỷ đồng. Hiện các phiên bản của RAM 1500 đang là dòng xe bán tải được phân phối chính hãng có mức giá cao nhất tại Việt Nam. Video: RAM 1500 Rebel ra mắt tại Việt Nam có gì nổi bật?