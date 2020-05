Ra mắt Hyundai Mighty EX8 GT mới từ 695 triệu tại Việt Nam

Với lần ra mắt này, đơn vị phân phối HTCV (Hyundai Thành Công Thương Mại) giới thiệu 3 phiên bản: Hyundai Mighty EX8 GT S1 với tổng tải 9.9 tấn, chiều dài cơ sở 3,850 mm; Mighty EX8 GT S2 với tổng tải 11 tấn, chiều dài cơ sở 3,850 mm; Mighty EX8 GTL với ổng tải 11 tấn, chiều dài cơ sở 4,200 mm. Thiết kế của Mighty EX8 GT được thừa hưởng những nét đột phá từ Mighty EX series. Xe tải Hyundai Mighty EX8 GT sử dụng bộ khung sát xi bằng thép cường lực cứng cáp. Khung xe được thay đổi từ dạng côn (thon phía sau) thành dạng thẳng, giúp xe cứng vững hơn, giảm độ võng khi chất hàng phía sau. Ngoài ra, khung xe còn được bổ sung các lỗ tổ ong, vừa giảm khối lượng xe và dễ lắp đặt các loại thùng vào khung sát xi. Thiết kế của Mighty EX8 GT được thừa hưởng những nét đột phá từ Mighty EX series. Chiều cao sàn xe được điều chỉnh giảm từ 830mm xuống 760mm làm thấp trọng tâm của xe, giúp cho lái xe cảm nhận tốt hơn khi xe chạy ở tốc độ cao, án toàn hơn khi vào cua, cũng như êm ái hơn khi vào các cung đường xấu. Mighty EX GT sử dụng lốp kích thước 8:25-16 khá thông dụng trong phân khúc tải 7 tấn. Cabin thế hệ mới của xe thiết kế mang phong cách Châu Âu, theo kiểu “vuông” hiện đại và khác biệt. Mặt trước của xe nổi bật với cặp đèn pha và đèn xi nhan cỡ lớn được bố trí theo chiều dọc, kết hợp với đèn sương mù phía dưới hình chữ nhật, thay vì hình tròn như trước kia. Với kiểu thiết kế này, Mighty EX8 GT mang một dáng vẻ hiện đại, khỏe khoắn và cứng cáp. Điểm khác biệt của Mighty EX8 GT so với phiên bản Mighty EX6 và EX8 chính là vị trí đặt logo Hyundai. Với Mighty EX8 GT, logo Hyundai được đặt ngay trên lưới tản nhiệt, thay vì được đặt chính giữa lưới tản nhiệt như các model EX6 và EX8. Xe được trang bị cặp gương chiếu hậu kiểu mới, tích hợp thêm gương phụ giúp tăng góc quan sát và độ an toàn khi vận hành xe. Bậc lên xuống xe được che kín chống trơn trượt khi lên và xuống xe khi trời mưa. Độ rộng bậc lên xuống được tăng lên, đồng thời hạ thấp khoảng cách so với mặt đất giúp cho việc lên xuống xe trở nên dễ dàng hơn. Xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí kết nối Radio, Aux, USB thông minh, được đặt ở vị trí trung tâm bảng taplo. Hệ thống điều hòa làm lạnh nhanh mang lại một sự thoải mái khi chạy xe dưới thời tiết khắc nghiệt. Vô lăng thiết kế mới, 4 chấu rất hiện đại. Bảng đồng hồ trung tâm được hiện thiết khá giống với các dòng xe du lịch rất hiện đại và thanh lịch, hiển thị rõ ràng, sắc nét các thông số. Hyundai Mighty EX8 GT được trang bị động cơ D4CC với dung tích xylanh là 2.891cc, cho công suất tối đa là 160ps và momen xoắn là 40kg. Động cơ D4CC trang bị hệ thống common rail mới nhất với kim phun 4 giai đoạn, áp suất phun lên tới 2000bar. Turbo tăng áp VGT đảm bảo cho động cơ hoạt động hiểu quả ở tốc độ vòng tua thấp. Bên cạnh đó, xe sử dụng hộp số Dymos, M035S5, 5 cấp cho hiệu quả truyền động cực tốt, êm ái và ổn định. Xe vẫn được trang bị hệ thống xử lý khí thải EGR, đảm bảo động chơ hoạt động ổn định và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Giá xe Hyundai Mighty EX GT S1 là 695 triệu đồng, Mighty EX GT S2 là 715 triệu đồng và Mighty EX GTL là 730 triệu đồng được TC MOTOR phân phối thông qua hệ thống Đại lý Hyundai. Video: Chi tiết Hyundai Mighty EX8 GT mới.

