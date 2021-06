Porsche Cayenne Turbo 2022 sẵn sàng cho Lamborghini Urus "hít khói"

Đã hơn 2 năm kể từ khi Porsche trình làng Cayenne Coupe và chỉ còn vài tuần nữa là các phiên bản mới sẽ đồng loạt ra mắt thị trường. Trong đó, điều đáng chú ý là sự có mặt của một thành viên mới trong dòng sản phẩm Porsche Cayenne Coupe 2022 mới. Tên gọi của thành viên mới này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng nó sẽ cùng “sánh vai” với phiên bản Cayenne Turbo Coupe mạnh 542 mã lực trên thị trường trong thời gian tới. Về sức mạnh, phiên bản mới được giới thiệu như một chiếc Porsche Cayenne Turbo thể thao nhất từ trước đến nay. Với gói khí động học gồm các bộ phận trọng lượng nhẹ làm từ sợi carbon, động cơ tăng áp kép V8 nâng cấp cùng các ống dẫn khí lớn hơn giúp tối ưu hiệu quả làm mát; chiếc xe có công suất tối đa lên đến 631 mã lực. Con số này mặc dù vẫn thấp hơn mức 671 mã lực của người anh em Turbo S E-Hybrid, nhưng chỉ kém 10 mã lực so với đối thủ là Lamborghini Urus Cánh gió trên nóc xe cũng được tinh chỉnh, với bộ khuếch tán mới cùng ống xả kép đặt ở trung tâm giống như gói trang bị tùy chọn Lightweight Sport Package trên GTS Coupe. Các kỹ sư của Porsche đang sửa đổi hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian để phù hợp với hiệu suất của khối động cơ 4.0L nâng cấp tạo ra momen xoắn cực đại 850 Nm, tăng 80 Nm so với trước đó. Theo chuyên trang Autocar, phiên bản Cayenne Coupe hiệu suất cao có khả năng chạy nước rút 0 - 100 km/h dao động trong khoảng 3.6 giây của Lamborghini Urus và 3.8 giây của Audi RS Q8. Với bộ giới hạn tốc độ điện tử, nó có thể đạt vận tốc tối đa 300 km/h. Phiên bản mới sẽ “cưỡi” trên bộ mâm hợp kim 22 inch tiêu chuẩn - lớn nhất từng được trang bị cho Porsche Cayenne, đi kèm lốp 285/35 phía trước và 315/30 phía sau. Porsche đang thực hiện một số sửa đổi trên hệ thống treo để cải thiện khả năng xử lý của phiên bản mới, đồng thời nâng cấp hệ thống chống lật chủ động và hệ thống đánh lái bánh sau. Ngoài ra, hệ thống phanh đĩa gốm - carbon sẽ trở thành trang bị tiêu chuẩn trên biến thể mới, giúp tối ưu trọng lượng không tải so với bản tiêu chuẩn. Như vậy, Lamborghini Urus và Audi RS Q8 sẽ không phải là những đối thủ duy nhất, phiên bản mới Porsche Cayenne Turbo Coupe 2022 còn phải đối đầu trực tiếp với Bentley Bentayga sử dụng động cơ W12 6.0L lớn hơn cho công suất tối đa 626 mã lực Video: Lộ diện Porsche Cayenne Turbo Coupe 2022.

