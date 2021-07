Porsche 911 GTS 2022 có giá khởi điểm từ 3,2 tỷ đồng

Theo thông báo từ hãng xe thể thao Đức, Porsche 911 GTS 2022 mới sẽ được bán ra thị trường quốc tế vào đầu năm 2022 với giá tham khảo từ 136.700 USD (tương đương khoảng 3,2 tỷ đồng). Về ngoại thất, phiên bản Porsche 911 GTS thế hệ mới có thiết kế nổi bật hơn so với các phiên bản khác của dòng xe này. Trên bộ cánh của mình, 911 GTS có những điểm nhấn chi tiết tối màu kết hợp cùng gói trang bị thể thao SportDesign. Các phiên bản 911 GTS đều được trang bị hệ thống đèn pha tự động và đèn chiếu hậu tối màu. Sự tinh tế trong thiết kế của GTS được thể hiện qua cánh gió màu đen, bánh xe hợp kim, lưới tản nhiệt màu đen bóng. Logo trên GTS được làm tối màu khác biệt ở cửa ra vào và đuôi xe. Về nội thất, Porsche 911 GTS có những điểm nhấn tương phản từ sự kết hợp của da Race-Tex với các chi tiết bằng sợi carbon trên ghê ngồi, vô lăng, nắm cửa, gác tay, cần số và hộc để đồ. Xe được trang bị ghế thể thao cao cấp Sport Seats Plus chỉnh điện 4 hướng mang lại khả năng cố định phần hông đem tới sự thoải mái cho người ngồi. Porsche 911 GTS có những trang bị tiêu chuẩn như gói kích hoạt chế độ thể thao (Sport Chrono), vô-lăng thể thao GT Sport và hệ thống hỗ trợ vận hành đường đua Porsche Track Precision. Bên cạnh đó 911 GTS cũng được tích hợp hệ thống thông tin giải trí Porsche Communication Management thế hệ thứ sáu. Về động cơ, siêu xe Porsche 911 GTS sử dụng động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng 3.0L tăng áp kép cho công suất tối đa 473 mã lực và mô-men xoắn cực đại 569 Nm, mạnh hơn 30 mã lực so với phiên bản Carrera S và 23 mã lực so với GTS trước đó. Ở hai phiên bản Coupé và Cabriolet, Porsche đều trang bị cho Carrera GTS hệ thống dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 4 bánh toàn thời gian, riêng bản Targa 4 GTS được mặc định sử dụng AWD. Với phiên bản Carrera 4 GTS, xe được trang bị hộp số tự động vô cấp có thể tăng tốc từ 0 - 96 km/h chỉ trong 3,1 giây. Porsche đem đến cho khách hàng 2 lựa chọn hộp số, gồm có: hộp số ly hợp kép 8 cấp PDK và hộp số sàn 7 cấp. Đối với phiên bản sử dụng hộp số sàn 7 cấp, cần số được làm thấp hơn 10 mm đồng thời khả năng sang số nhanh, nhạy hơn. Với phiên bản GTS, hãng xe Đức trang bị cho xe hệ thống phanh hiệu suất cao vốn được dành riêng cho 911 Turbo. Thêm vào đó, hệ thống treo sau cũng được tinh chỉnh giúp xe vận hành chắc chắn trên mọi địa hình. Porsche cung cấp thêm gói trang bị Lightweight Design có khả năng giảm khối lượng xe xuống gần 25 kg. Với tùy chọn này sẽ có những thay đổi như: ghế thế thao buckset seat được làm từ sợi carbon nhẹ cửa sổ, kính chắn gió phía sau và và hệ thống ắc quy đều là loại có trọng lượng nhẹ và hàng ghế sau bị loại bỏ. Video: Giới thiệu Porsche 911 GTS 2022 thế hệ mới.

