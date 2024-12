Nữ đại gia thẩm mỹ tậu Ferrari 296 GTB giá 19,5 tỷ đồng

Vào tháng 10/2024, 1 doanh nhân Đồng Tháp nhưng sinh sống và làm việc ở TP HCM đã tậu siêu xe Ferrari 296 GTB hàng hiếm, sau hơn 1 năm mẫu "ngựa chồm" này được chào bán 23 tỷ đồng. Khá thú vị là sau khi ra biển số 66A cho xe, chỉ hơn 1 tuần sau đó, chiếc Ferrari 296 GTB lại quay về showroom để nằm chờ khách mới. Và đến nay, chiếc siêu xe Ferrari 296 GTB đã có chủ nhân mới thứ 3, 1 cặp vợ chồng làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ. Như vậy chiếc siêu xe Ferrari 296 GTB này ở lần rao bán thứ 2 sau khi bị doanh nhân Đồng Tháp thanh lý chưa đầy 1 tuần sở hữu, đã nhanh chóng tìm thấy người mua mới với mức giá chỉ 19,5 tỷ đồng. Siêu xe Ferrari 296 GTB đầu tiên về Việt Nam và mới được vợ chồng nữ đại gia kinh doanh lĩnh vực làm đẹp mua lại có ngoại thất sơn màu vàng khá hiếu chiến, đi kèm đó còn có nhiều chi tiết sơn đen và bạc, xe thuộc bản tiêu chuẩn. Điểm thú vị của siêu xe Ferrari 296 GTB sẽ đến từ hệ truyền động plug-in hybrid với động cơ xăng V6, dung tích 2.9 lít, tăng áp, đây cũng là đánh dấu việc khối động cơ V6 quay trở lại sau 5 thập kỷ vắng bóng, động cơ đốt trong sản sinh công suất tối đa 654 mã lực và động cơ điện mang đến thêm công suất tối đa 164 mã lực. Thông số của mô-men xoắn cực đại do động cơ đốt trong và điện mang đến cho 296 GTB lần lượt là 425 Nm và 315 Nm. Hệ truyền động plug-in hybrid sẽ mang đến cho siêu xe Ferrari 296 GTB sẽ là 818 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 740 Nm. Siêu xe Ferrari 296 GTB có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Dòng xe plug-in hybrid có thể di chuyển với quãng đường tối đa 25 km và vận tốc tối đa là 135 km/h chỉ với động cơ điện. Siêu xe Ferrari 296 GTB vẫn sở hữu tính năng eManettino với các chế độ chạy eDrive, Hybrid, Performance và Qualify cùng với đó là các tính năng Manettino quen thuộc như tiêu chuẩn, thể thao, đua, CT off và cuối cùng là ESC off. Video: Ferrari 296 GTB odo 3.000 km lên sàn xe lướt.

