Ngắm SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan “Emperor” lạ lẫm từ DMC

Đây là gói độ thân rộng cho mẫu SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan đến từ thương hiệu xe Anh Quốc, từ đây đem đến một sự lựa chọn mới dành cho những người “ưa thích sự khác biệt”. Rolls-Royce Cullinan độ DMC mang tên Emperor sở hữu một diện mạo nổi bật hơn so với những gói độ từ các thương hiệu khác. Mẫu xe sở hữu hàng loạt các chi tiết trên xe bằng sợi carbon nổi bật tạo điểm nhấn cho phần đầu xe. Phần nắp capo nguyên bản của xe đã được thay thế bằng một chi tiết mới được làm bằng vật liệu carbon kết hợp với lớp sơn Cherry Red và nhiều điểm nhấn bằng sợi carbon hơn được gắn trên vòm bánh xe. Tuy nhiên trên thực tế, các vòm bánh xe chỉ rộng hơn 4 mm ở mỗi bên so với mẫu xe tiêu chuẩn. Những phần vè ốp hốc bánh mới này cũng có những hiệu quả khí động học đem tới khả năng lưu thông luồng không khí và làm cho chiếc SUV trông thấp hơn. Chiếc xe được trang bị bộ mâm độ thương hiệu PUR 24 inch được làm từ hợp kim nhôm. DMC nói rằng bộ mâm này được thiết kế độc nhất cho mẫu này và đã được thử nghiệm, rèn giũa để sử dụng ở tốc độ cao và chịu lực tải lớn. Ngoài ra, thương hiệu DMC đã nâng cấp mức công suất của xe, về nguyên bản xe có mức công suất 571 mã lực, mô-men xoắn đạt mức 850 Nm Sau khi được nâng cấp, xe có công suất 615 mã lực và mô-men xoắn 955 Nm nhờ việc điều chỉnh ECU và xe còn được trang bị một hệ thống xả thể thao mới. Mẫu xe sở hữu thiết kế khoang nội thất bọc da hoàn toàn mới được bổ sung với chỉ khâu màu Cherry Red đồng điệu với màu sơn ngoại thất. Đó là một sự khác biệt ấn tượng so với kiểu dáng tinh tế, ăn nhập với diện mạo của gói độ. Hiện tại, thương hiệu DMC chưa công bố bất kỳ mức giá xe Rolls-Royce Cullinan Emperor 2022 nhưng như với những chi tiết độ được phát triển một cách tinh xảo, chắc chắn mức giá phải trả sẽ không hề rẻ. Video: Chi tiết SUV Rolls-Royce Cullinan “Emperor” từ DMC.

