Minh Nhựa khoe chi gần 200 tỷ để đưa McLaren Elva về Việt Nam

Ngày 12/10/2023 vừa qua, tay chơi siêu xe Phạm Trần Nhật Minh hay còn gọi là Minh Nhựa đã chính thức công bố chiếc siêu xe McLaren Elva trăm tỷ đồng mình đặt mua gần 2 năm đã về Việt Nam. Đây là 1 cột mốc chơi xe hoàn toàn mới với con trai độc nhất của đại gia Phạm Văn Mười. Vài ngày sau buổi lễ này, Minh Nhựa lại tiếp tục gây sốc khi chia sẻ, "Dự án: 8 triệu, con số bất ngờ", điều này có thể hiểu, chiếc siêu xe triệu đô McLaren Elva của Minh Nhựa có giá lên đến 8 triệu đô la (tương đương 190 tỷ đồng). Như vậy, mức giá siêu xe này cao hơn gần 50 tỷ đồng so với giá bán chính thức của McLaren Elva, điều này đã từng được Minh Nhựa tiết lộ vào 2 năm trước là 143 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT). Như vậy, số tiền mà Minh Nhựa để sở hữu xe McLaren Elva được chủ nhân tiết lộ là 190 tỷ đồng, gần bằng với giá xe Koenigsegg Regera của đại gia Hoàng Kim Khánh, đã được "nóc nhà" tiết lộ 200 tỷ đồng. Các con số này chúng tôi xin khẳng định là do người trong cuộc bật mí. Còn về giá xe McLaren Elva tiêu chuẩn là 1,69 triệu đô la, chưa bao gồm các tùy chọn thêm, xe của Minh Nhựa có thêm tác phẩm nghệ thuật do họa sỹ Hom Nguyễn vẽ lên ngoại thất, thêm trang bị kính chắn gió cho xe, để có thể đăng kiểm được tại Việt Nam. Siêu phẩm McLaren Elva ban đầu được dự kiến sản xuất 399 xe nhưng sau đó đã được điều chỉnh giảm 100 chiếc chỉ còn 299 xe và hãng xe Anh quốc còn có 1 lần điều chỉnh xuống chỉ 149 chiếc. Ngoài thiết kế ấn tượng nhất trong các dòng xe McLaren được sản xuất khi không sở hữu mui xe, cửa sổ, siêu phẩm Elva vẫn được trang bị khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít tương tự như các siêu xe McLaren 720S , McLaren 720S Spider và cả siêu phẩm hypercar McLaren Senna của Hoàng Kim Khánh. Trái tim này sẽ mang đến công suất tối đa 804 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm cho xe McLaren Elva, toàn bộ nội công của xe sẽ được truyền đến cầu sau thông qua hộp số 7 cấp ly hợp kép, nhờ đó siêu phẩm được mệnh danh là 4 không của McLaren có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian chưa đầy 3 giây. Video: Siêu xe McLaren Elva trăm tỷ của Minh Nhựa về Việt Nam.

Ngày 12/10/2023 vừa qua, tay chơi siêu xe Phạm Trần Nhật Minh hay còn gọi là Minh Nhựa đã chính thức công bố chiếc siêu xe McLaren Elva trăm tỷ đồng mình đặt mua gần 2 năm đã về Việt Nam. Đây là 1 cột mốc chơi xe hoàn toàn mới với con trai độc nhất của đại gia Phạm Văn Mười. Vài ngày sau buổi lễ này, Minh Nhựa lại tiếp tục gây sốc khi chia sẻ, "Dự án: 8 triệu, con số bất ngờ", điều này có thể hiểu, chiếc siêu xe triệu đô McLaren Elva của Minh Nhựa có giá lên đến 8 triệu đô la (tương đương 190 tỷ đồng). Như vậy, mức giá siêu xe này cao hơn gần 50 tỷ đồng so với giá bán chính thức của McLaren Elva, điều này đã từng được Minh Nhựa tiết lộ vào 2 năm trước là 143 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT). Như vậy, số tiền mà Minh Nhựa để sở hữu xe McLaren Elva được chủ nhân tiết lộ là 190 tỷ đồng, gần bằng với giá xe Koenigsegg Regera của đại gia Hoàng Kim Khánh, đã được "nóc nhà" tiết lộ 200 tỷ đồng. Các con số này chúng tôi xin khẳng định là do người trong cuộc bật mí. Còn về giá xe McLaren Elva tiêu chuẩn là 1,69 triệu đô la, chưa bao gồm các tùy chọn thêm, xe của Minh Nhựa có thêm tác phẩm nghệ thuật do họa sỹ Hom Nguyễn vẽ lên ngoại thất, thêm trang bị kính chắn gió cho xe, để có thể đăng kiểm được tại Việt Nam. Siêu phẩm McLaren Elva ban đầu được dự kiến sản xuất 399 xe nhưng sau đó đã được điều chỉnh giảm 100 chiếc chỉ còn 299 xe và hãng xe Anh quốc còn có 1 lần điều chỉnh xuống chỉ 149 chiếc. Ngoài thiết kế ấn tượng nhất trong các dòng xe McLaren được sản xuất khi không sở hữu mui xe, cửa sổ, siêu phẩm Elva vẫn được trang bị khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít tương tự như các siêu xe McLaren 720S , McLaren 720S Spider và cả siêu phẩm hypercar McLaren Senna của Hoàng Kim Khánh. Trái tim này sẽ mang đến công suất tối đa 804 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm cho xe McLaren Elva, toàn bộ nội công của xe sẽ được truyền đến cầu sau thông qua hộp số 7 cấp ly hợp kép, nhờ đó siêu phẩm được mệnh danh là 4 không của McLaren có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian chưa đầy 3 giây. Video: Siêu xe McLaren Elva trăm tỷ của Minh Nhựa về Việt Nam.