Mercedes-AMG GT Roadster hơn 10 tỷ về tay đại gia Sài Gòn

Gần đây, thông tin về việc chiếc siêu xe mui trần Mercedes-AMG GT Roadster độc nhất vô nhị tại Việt Nam sẽ sớm quay trở lại trong Nam đã khiến giới mê xe ở đây không khỏi vui mừng và ngóng chờ được diện kiến mẫu xe này sớm lăn bánh trên đường phố Sài thành. Sau gần hai ngày vận chuyển từ Hà Nội vào trong Sài thành, vào tối hôm qua, ngày 1/10/2020, ông chủ công ty nhập khẩu siêu xe quận 5, Tp.HCM đã rước chiếc Mercedes-AMG GT Roadster có một không hai tại Việt Nam về showroom toàn siêu xe và xe siêu sang của mình. Ngoài chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT Roadster có một không hai tại Việt Nam, trong showroom xe của doanh nhân này hiện còn có các siêu xe đình đám khác không kém như Ferrari California T, Ferrari 430 Spider, Lamborghini Gallardo, Ferrari F12 Berlinetta, McLaren 570S hay cặp đôi xe siêu sang là Bentley Flying Spur cùng Maybach 57S với màu nâu nhạt độc nhất Việt Nam. Hiện chưa rõ mức giá xe Mercedes-AMG GT Roadster độc nhất Việt Nam của doanh nhân tại Sài thành, chỉ biết rằng, lúc mới về nước, Mercedes-AMG GT Roadster có giá bán chính hãng tại Việt Nam khoảng 10,4 tỷ đồng. Dòng xe thể thao hạng sang tiệm cận siêu xe như Mercedes-AMG GT tại Việt Nam đã có biến thể GT S, GT S Editon One, GT R và cuối cùng là Mercedes-AMG GT Roadster. Trong đó, hai phiên bản là Mercedes-AMG GT R và Mercedes-AMG GT mui trần chỉ có duy nhất một chiếc tại Việt Nam. Mercedes-AMG GT Roadster đầu tiên và duy nhất cập bến Việt Nam hiện nay thuộc bản tiêu chuẩn, xe có ngoại thất màu trắng đi kèm mui nỉ màu đỏ rất nổi bật và bắt mắt. Nhiều người lầm tưởng chiếc xe này thuộc bản GT C bởi theo cách gọi của hãng, chữ C thường liên tưởng đến từ Convertible, nhưng thực tế, phiên bản mui trần của Mercedes-AMG GT có đến 2 biến thể là GT Roadster nằm bản tiêu chuẩn còn GT C là bản hiệu suất cao hơn. Ngoài bộ áo màu trắng đi kèm mui nỉ màu đỏ, chiếc Mercedes-AMG GT Roadster đầu tiên cập bến Việt Nam còn có các điểm nhấn như la-zăng đa chấu kép sơn đen mờ hay các chi tiết như lưới tản nhiệt, thanh ngang cản va trước/sau và ống xả mạ crôm sáng bóng. Bên trong khoang lái siêu xe này ghế thể thao AMG bọc da Nappa kết hợp với các đường sọc màu đỏ, ngoài ra, 1 số chi tiết còn ốp carbon sáng màu. Ở phiên bản mui trần, Mercedes-AMG GT Roadster không chỉ đơn giản là cắt đi phần mui cứng của bản Coupe và trang bị thêm mui xếp điện, ngoại hình của siêu xe này cũng được thay đổi thiết kế. Phần đầu xe nắp capô kéo dài và có lưới tản nhiệt với 15 thanh dọc, cản va trước và hốc gió cũng được thiết kế lại. Đuôi xe tích hợp thêm 2 hốc gió nhằm tăng tính khí động học cho xe. Mui nỉ của Mercedes-AMG GT Roadster có cấu trúc nâng hạ 3 lớp, được làm từ sự kết hợp giữa ma-giê, thép và nhôm để giảm trọng lượng. Nhờ đó, Mercedes-AMG GT Roadster chỉ nặng 1.595 kg trong khi GTC Roadster có trọng lượng 1.660 kg. Video: Mercedes-AMG GT R xe thể thao giá 12 tỷ tại Việt Nam.

