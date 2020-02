Mercedes-AMG G63 "lột xác" bán tải hạng sang gần 17 tỷ đồng

Có thể nói Brabus là hãng độ đầu tiên biến Mercedes-Benz G-Class thành một chiếc xe bán tải. Từ chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63, hãng độ xe danh tiếng của Đức đã mang đến cho chiếc xe này ngoại hình cùng phong cách của xe bán tải mang tên Brabus 800 Adventure XLP. Cụ thể, chiếc SUV hạng sang của Mercedes-AMG độ Brabus được thêm khung gầm để thay đổi chiều dài cơ sở, đồng thời tương thích với trang bị thùng xe bán tải. Đương nhiên việc thay đổi kết cấu này hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến độ cứng cáp và linh hoạt của khung gầm xe. Với thay đổi trên, Brabus 800 Adventure XLP sẽ dài thêm 689 mm, lên mức 5.310 mm, chiều dài cơ sở của xe tăng thêm 500 mm. Sau khi đã độ thêm kết cấu khung xe, Brabus cũng phát triển và trang bị mô-đun đặc biệt nhằm thay thế cho pát bắt hệ thống treo sau. Các chi tiết như ốp hai bên thùng xe được làm bằng sợi carbon, trong khi đó chất liệu thép được sử dụng cho các bộ phận như ốp ngoài khoang hành khách, sàn thùng xe và cửa thùng xe. Hệ thống treo trước độc lập cũng được bộ sung thêm khung phụ các thanh liên kết bằng nhôm CNC. Bên cạnh đó, Brabus cũng trang bị cho mẫu bán tải hạng sang của mình bộ cầu xe dạng portal với thiết kế riêng, giúp tăng khoảng sáng gầm xe lên 490 mm. Rất nhiều chi tiết của hệ thống treo cũng được thiết kế đặc biệt và đương nhiên cũng được tạo nên bằng cách phay nhôm nguyên khối, bao gồm cả vỏ cầu xe và thanh liên kết hệ thống treo. Nhìn chung, chiếc Brabus 800 Adventure sẽ được trang bị hệ thống treo phủ titanium cùng hệ thống kiểm soát khung gầm Ride Control do Brabus phát triển. Không chỉ có kết cấu khung gầm được nâng cấp, chiếc Brabus 800 Adventure XLP còn có sức mạnh vượt trội hơn hẳn so với Mercedes-AMG G63 nguyên bản. Xe sở hữu khối động cơ V8 4.0L tăng áp turbo kép đã được độ lại với hai bộ turbo mới của Brabus với buồng nén khí lớn hơn và phần mềm điều khiển đánh lửa mới, qua đó mang đến cho xe công suất 789 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 1.000 Nm tại tua máy 3.600 vòng/phút. Sức mạnh mới này giúp Brabus 800 Adventure XLP có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 4,8 giây và đạt vận tốc tối đa 210 km/h. Giá xe Brabus 800 Adventure XLP phiên bản đặc biệt First Edition sẽ lên đến 626.276 USD, tương đương 14,5 tỷ đồng. Riêng phiên bản đi kèm Wingcopter sẽ có giá bán lên đến 725.507 USD, tương đương 16,9 tỷ đồng. Video: Mercedes-AMG G63 "lột xác" bán tải hạng sang.

