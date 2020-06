Mazda6 2020, đắt nhất chỉ hơn 1,1 tỷ đồng tại Việt Nam

Sau gần 2 tuần kể từ khi chính thức ra mắt người dùng Việt Nam, cuối cùng Mazda6 2020 mới cũng đã có giá bán và đúng như những gì doanh nghiệp Việt hứa hẹn, giá khởi điểm Mazda6 2020 quả thực rẻ ngang một mẫu sedan hạng C. Ở lần nâng cấp giữa vòng đời này, Mazda6 2020 thế hệ mới vẫn tiếp tục được phân phối với 3 phiên bản và theo giới tư vấn bán hàng đồng loạt chào bán, giá khởi điểm của mẫu sedan hạng D này là 889 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn 2.0L Luxury, tăng tới 70 triệu đồng so với bản cũ. Hai phiên bản còn lại có mức tăng nhẹ nhàng hơn, cụ thể như sau: Giá xe Mazda6 2020 bản 2.0L Premium tiêu chuẩn là 949 triệu đồng, cao cấp là 999 triệu đồng. Giá Mazda6 2020 bản 2.5L Signature Premium tiêu chuẩn 1,049 tỷ đồng, cao cấp là 1,109 tỷ đồng. Như vậy, mức tăng giá Mazda6 2020 này được xem là tương đối hợp lý khi xét với những thay đổi cùng công nghệ bổ sung ở lần nâng cấp giữa vòng đời (facelift) này của Mazda6 2020. Bên cạnh đó, đối với 2 phiên bản 2.0L Premium và 2.5L Signature Premium, người dùng có thể lựa chọn mua thêm gói tùy chọn nâng cấp có giá tương ứng là 50 triệu và 60 triệu đồng, đưa mức giá của phiên bản 2.0L Premium và 2.5L Signature Premium sau khi “full-option” lên tới 999 triệu và 1,109 tỷ đồng. Về cơ bản, đây là gói tùy chọn bổ sung thêm các trang bị an toàn cho gói công nghệ i-Activsense trên Mazda6 2020, bao gồm: hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LAS, hỗ trợ phanh thông minh trước/sau trong đô thị, hỗ trợ phanh thông minh ngoài đô thị, kiểm soát hành trình tích hợp radar thích ứng MRCC và hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA. Riêng phiên bản 2.0L Premium, gói tùy chọn cao cấp này còn bổ sung thêm trang bị rèm che nắng kính sau chỉnh điện, tính năng thích ứng thông minh ALH cho cụm đèn chiếu sáng trước và mâm hợp kim 19 inch kèm bộ lốp 225/45R19 giống như phiên bản cao cấp nhất. Trong khi đó, gói tùy chọn cao cấp cho phiên bản 2.5L Signature Premium trừ những trang bị an toàn bổ sung cho gói i-Activsense, người dùng sẽ có thêm option nội thất bọc da Nappa màu nâu. Do là bản nâng cấp giữa vòng đời, Mazda6 2020 vẫn giữ nguyên 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 2.0L có công suất 154 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút với mômen xoắn cực đại 200 Nm tại tua máy 4.000 vòng phút. Bên cạnh đó xe được trang bị khối động cơ 2.5L có công suất 188 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút với Momen xoắn cực đại 252 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Khách hàng mua xe New Mazda6 từ nay đến hết ngày 04/07/2020 sẽ nhận được nhiều ưu đãi lớn từ Đại Lý. Video: Chi tiết Mazda6 2020 mới ra mắt tại Việt Nam.

