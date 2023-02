Mazda CX-90 2024 với 11 phiên bản, từ 934 triệu – 1,4 tỷ đồng

Chỉ sau 1 tuần ra mắt, Mazda CX-90 2024 mới chính thức công bố giá bán cũng như mức tiêu hao nhiên liệu ước tính. Mức giá chi tiết từng phiên bản như sau: CX-90 3.3 Turbo Select- 39,595 USD (934 triệu đồng); CX-90 3.3 Turbo Preferred - 43,445 USD (1,02 tỷ đồng). Giá xe Mazda CX-90 2024 phiên bản 3.3 Turbo Preferred Plus - 45,900 USD (1,08 tỷ đồng); CX-90 3.3 Turbo Premium - 48,900 USD (1,15 tỷ đồng); CX-90 3.3 Turbo Premium Plus - 52,950 USD (1,29 tỷ đồng); CX-90 PHEV Preferred - 47,445 USD (1,12 tỷ đồng); CX-90 PHEV Premium - 52,900 USD (1,25 tỷ đồng). Mazda CX-90 PHEV Premium Plus bán ra ở mức 56,950 USD (tương đương 1,34 tỷ đồng); CX-90 3.3 Turbo S - 51,750 USD (1,22 tỷ đồng); CX-90 3.3 Turbo S Premium - 56,450 USD (1,33 tỷ đồng); CX-90 3.3 Turbo S Premium Plus - 59,950 USD (1,41 tỷ đồng). Phiên bản thấp nhất mẫu xe SUV Mazda CX-90 Turbo Select có thiết kế lưới tản nhiệt kiểu tổ ong, kết hợp cùng những điểm nhấn màu đen và la-zăng hợp kim 19 inch.; Phiên bản này cũng trang bị tiêu chuẩn gạt mưa tự động và cốp sau chỉnh điện. Không gian bên trong trang bị tiêu chuẩn đồng hồ lái tích hợp màn hình đa thông tin 7 inch và màn hình thông tin giải trí 10,25 inch tích hợp kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Nội thất còn có vô lăng bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và hệ thống âm thanh 8 loa. Ngoài ra, trang bị còn bao gồm hệ thống điều hòa tự động, khởi động bằng nút bấm và cổng sạc USB ở hàng ghế trước. Và dù phiên bản tiêu chuẩn, nhưng CX-90 3.3 Turbo Select được trang bị một loạt hệ thống an toàn chủ động hỗ trợ người lái như kiểm soát hành trình radar bao gồm tính năng dừng và đi, hỗ trợ giữ làn với cảnh báo chệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Ngoài ra, xe còn trang bị màn hình giám sát điểm mù, hỗ trợ phanh chủ động thông minh trong phố, cảnh báo người lái mất tập trung và cảnh báo hành khách hàng ghế sau... Bên dưới nắp capo CX-90 Turbo Select là khối động cơ 3.3L 6 xi lanh tăng áp tích hợp MHEV cho công suất 280 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Đi kèm hộp số tự động 8 cấp và dẫn động AWD. Theo thử nghiệm của EPA, phiên bản này tiêu thụ 24 mpg (9,8 L/100km) trong phố, 28 mpg (8,4 L/100km) trên cao tốc và 25 mpg (9,4 L/100km) trong điều kiện kết hợp. Phiên bản tiếp theo là CX-90 3.3 Turbo Preferred sở hữu ngoại thất có các điểm nhấn màu đèn piano cùng với cửa sổ trời chỉnh điện. Nội thất sẽ có ghế bọc da màu đen hoặc xám, đồng thời hàng ghế trước tích hợp sưởi và chỉnh điện. Ngoài ra, phiên bản Preferred có rèm che nắng hàng ghế 2, cổng sạc USB ở hàng ghế 3 và ghế Captain độc lập ở hàng ghế 2. Mazda CX-90 bản Turbo Preferred Plus được trang bị tiêu chuẩn sạc không dây, Apple CarPlay và Android Auto không dây cùng màn hình hiển thị kính lái HUD. Chế độ lái sẽ bổ sung Tow mode, bên cạnh Sport và Off-road tiêu chuẩn. Phiên bản CX-90 3.3 Turbo Premium sẽ được nhận diện qua các chi tiết mạ chrome ở ngoại thất, ăng-ten dạng vây cá và la-zăng hợp kim 21 inch. Ngoài ra, phiên bản này cũng trang bị tiêu chuẩn cửa sổ trời toàn cảnh và cốp điện rảnh tay. Khoang nội thất CX-90 3.3 Turbo Premium cũng sẽ trang bị ghế ngồi Captain độc lập ở hàng ghế 2 và gương chiếu hậu trong tự động chống chói kết hợp Homelink. Hệ thống giải trí sẽ đi kèm radio vệ tinh SiriusXM và hệ thống âm thanh Bose 12 loa, ghế lái tích hợp bộ nhớ và đèn nội thất cao cấp hơn. An toàn trên phiên bản CX-90 3.3 Turbo Premium sẽ được nâng cấp với hệ thống giữ làn đường tránh va chạm và hệ thống giảm thiểu va chạm thứ cấp. Hai tính năng này sẽ đi kèm với hệ thống cảnh báo điểm mù, nhận dạng biển báo giao thông và cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau. Cao cấp nhất là phiên bản CX-90 3.3 Turbo Premium Plus; nội thất cao cấp hơn với đồng hồ lái kỹ thuật số 12,3 inch, vô lăng tích hợp sưởi, ghế trước chỉnh điện 8 hướng, bọc da Nappa đi kèm sưởi và thông gió. Ngoài ra, phiên bản này còn có gương chiếu hậu bên ngoài gập điện kèm với chống chói tự động, gạt nước phía sau có chức năng tan băng, sưởi ấm hàng ghế thứ 2 và nguồn cấp điện cho khoang hành lý. Tính năng an toàn bổ sung bao gồm hỗ trợ phanh thông minh khi lùi, cảnh báo phương tiện cắt ngang đầu xe và phanh an toàn khi rẽ. Màn hình toàn cảnh 360 cũng được cải tiến với tính năng xem xuyên thấu mới, trình chiếu hình ảnh lớn khu vực trước và bên cạnh CX-90 trên màn hình trung tâm. Video: Giới thiệu Mazda CX90 Vs Toyota Highlander 2024 mới.

