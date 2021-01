Loạt ôtô tại Việt Nam nhận ưu đãi cả trăm triệu đồng năm 2021

Hai cái tên đầu tiên đón nhận chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ phía đại lý là Honda CR-V và Honda HR-V. Hai mẫu xe này dự tính sẽ có nhiều ưu đại dành cho khách hàng tại thị trường ôtô Việt Nam trong năm 2021. Nếu như trong năm 2020, Honda CR-V phiên bản nâng cấp được hưởng trọn vẹn ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ do chuyển từ hình thức nhập khẩu sang lắp ráp trong nước thì với năm 2021, dù không còn nhận được hỗ trợ từ phía Chính phủ nhưng các đại lý cũng sẵn sàng "tất tay" khi tiếp tục áp dụng chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách mua xe. Giá trị quy đổi của chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho Honda CR-V cao nhất đạt 56 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu xe "đàn em" là Honda HR-V dù trong năm 2020 không nhận được chính sách ưu đãi từ Chính phủ do là xe nhập khẩu nhưng vẫn được phía các đại lý hỗ trợ với gói ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Đáng chú ý, chương trình này vẫn được triển khai trong đầu năm 2021 với giá trị quy đổi đạt 44 triệu đồng. Tiếp sau Honda, Mitsubishi vẫn luôn là thương hiệu không làm người dùng thất vọng với hàng loạt ưu đãi cho các mẫu xe của mình. Trong tháng 1/2021, Mitsubishi Motor Việt Nam đã cập nhật lại chính sách ưu đãi của hãng và nhấn mạnh tới 3 mẫu xe, bao gồm Xpander, Attrage và Outlander. Cụ thể, cả 3 mẫu xe giá rẻ Mitsubishi Xpander, Attrage và Outlander đều sẽ tiếp tục được duy trì chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ do nhà sản xuất thực hiện. Đối với Xpander, giá trị ưu đãi quy đổi của mẫu xe này dao động từ 28 - 32 triệu đồng, tuỳ phiên bản MT hoặc AT (lắp ráp hoặc nhập khẩu). Bên cạnh đó, khách mua mẫu Xpander còn nhận đựo thêm khuyến mãi là gói bảo hiểm vật chất trị giá từ 8.5 - 10 triệu đồng. Đối với mẫu Attrage, giá trị quy đổi của ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của mẫu xe này dao động từ 19 - 23 triệu đồng. Kèm theo đó, nhà sản xuất còn tặng cho khách mua xe một bộ phụ kiện làm quà năm mới. Có tổng giá trị ưu đãi lớn nhất trong bộ ba mẫu xe nhà Mitsubishi là mẫu Outlander với giá trị quy đổi gói hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ dao động từ 41 - 47 triệu VNĐ. Ngoài ra, khách mua Outlander còn nhận được thêm bộ quà tặng là gói bảo hiểm vật chất trị giá tới 16 triệu đồng, gói camera 360 trị giá 20 triệu VNĐ hay bộ ghế da trị giá 8.5 triệu đồng. Gói quà nặng này được áp dụng tuỳ trên phiên bản. Trong đợt khuyến mãi đầu năm này, MG là thương hiệu non trẻ nhất tại thị trường Việt Nam tham gia. Theo đó, trong tháng 1/2021, MG Việt Nam vẫn duy trì việc triển khai gói hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách mua 2 mẫu xe ZS và HS với giá trị quy đổi dao động từ 30 - 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhà sản xuất còn chứng minh độ mạnh tay của mình khi tặng thêm cho khách hàng mua 2 mẫu xe ZS và HS gói quà tặng 5 năm bảo hành không giới hạn km và 5 lần bảo dưỡng miễn phí. Nổi tiếng là một thương hiệu "vừa lòng khách đến, hài lòng khách đi", trong khoảng thời gian đầu năm 2021, nhà sản xuất ôtô Việt Nam - VinFast cũng không đứng ngoài cuộc đua về ưu đãi. Theo thông báo mới nhất của hãng này, sau khi kết thúc chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ, VinFast đã ngay lập tức triển khai chương trình ưu đãi hẳn 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng. Ưu đãi này được nhà sản xuất trừ trực tiếp vào giá xe và áp dụng với khách hàng mua xe theo hình thức trả thẳng. Như vậy, sau khi trừ gói ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, giá khởi điểm của bộ đôi Lux chỉ còn từ 881 triệu đồng với mẫu sedan Lux A2.0 và 1.226 tỷ đồng với mẫu SUV Lux SA2.0. Ngoài ra, VinFast vẫn tiếp tục áp dụng song song chương trình gửi xe miễn phí tại Vincom, cứu hộ 24/7 miễn phí, gia hạn bảo hành 5 năm và miễn lãi vay 2 năm đầu cho các khách hàng mua xe đợt này. Mới đây, Mercedes-Benz đã công bố điều chỉnh tăng giá bán lẻ đối với một số mẫu xe của hãng và chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trong giai đoạn từ nay tới hết ngày 28/2/2021. Cụ thể, có 3 dòng xe được Mercedes-Benz áp dụng chương trình ưu đãi, bao gồm C-Class, E-Class và S-Class. Trong đó, dòng C-Class và E-Class nhận mức ưu đãi có giá trị quy đổi dao động từ 100 - 150 triệu đồng. Riêng dòng S-Class có giá trị quy đổi lên tới 250 triệu đồng. Đáng chú ý, chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Mercedes-Benz cho 3 dòng xe C-Class, E-Class và S-Class sẽ chỉ được áp dụng trong 2 tháng (tháng 1 và tháng 2/2021). Đối với những khách hàng đặt xe nhưng chưa nhận bàn giao trước ngày 1/3/2021 sẽ không nhận được ưu đãi này. Video: Top CUV/CUV 7 chỗ phổ thông đáng mua nhất.

Hai cái tên đầu tiên đón nhận chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ phía đại lý là Honda CR-V và Honda HR-V. Hai mẫu xe này dự tính sẽ có nhiều ưu đại dành cho khách hàng tại thị trường ôtô Việt Nam trong năm 2021. Nếu như trong năm 2020, Honda CR-V phiên bản nâng cấp được hưởng trọn vẹn ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ do chuyển từ hình thức nhập khẩu sang lắp ráp trong nước thì với năm 2021, dù không còn nhận được hỗ trợ từ phía Chính phủ nhưng các đại lý cũng sẵn sàng "tất tay" khi tiếp tục áp dụng chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách mua xe. Giá trị quy đổi của chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho Honda CR-V cao nhất đạt 56 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu xe "đàn em" là Honda HR-V dù trong năm 2020 không nhận được chính sách ưu đãi từ Chính phủ do là xe nhập khẩu nhưng vẫn được phía các đại lý hỗ trợ với gói ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Đáng chú ý, chương trình này vẫn được triển khai trong đầu năm 2021 với giá trị quy đổi đạt 44 triệu đồng. Tiếp sau Honda, Mitsubishi vẫn luôn là thương hiệu không làm người dùng thất vọng với hàng loạt ưu đãi cho các mẫu xe của mình. Trong tháng 1/2021, Mitsubishi Motor Việt Nam đã cập nhật lại chính sách ưu đãi của hãng và nhấn mạnh tới 3 mẫu xe, bao gồm Xpander, Attrage và Outlander. Cụ thể, cả 3 mẫu xe giá rẻ Mitsubishi Xpander , Attrage và Outlander đều sẽ tiếp tục được duy trì chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ do nhà sản xuất thực hiện. Đối với Xpander, giá trị ưu đãi quy đổi của mẫu xe này dao động từ 28 - 32 triệu đồng, tuỳ phiên bản MT hoặc AT (lắp ráp hoặc nhập khẩu). Bên cạnh đó, khách mua mẫu Xpander còn nhận đựo thêm khuyến mãi là gói bảo hiểm vật chất trị giá từ 8.5 - 10 triệu đồng. Đối với mẫu Attrage, giá trị quy đổi của ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của mẫu xe này dao động từ 19 - 23 triệu đồng. Kèm theo đó, nhà sản xuất còn tặng cho khách mua xe một bộ phụ kiện làm quà năm mới. Có tổng giá trị ưu đãi lớn nhất trong bộ ba mẫu xe nhà Mitsubishi là mẫu Outlander với giá trị quy đổi gói hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ dao động từ 41 - 47 triệu VNĐ. Ngoài ra, khách mua Outlander còn nhận được thêm bộ quà tặng là gói bảo hiểm vật chất trị giá tới 16 triệu đồng, gói camera 360 trị giá 20 triệu VNĐ hay bộ ghế da trị giá 8.5 triệu đồng. Gói quà nặng này được áp dụng tuỳ trên phiên bản. Trong đợt khuyến mãi đầu năm này, MG là thương hiệu non trẻ nhất tại thị trường Việt Nam tham gia. Theo đó, trong tháng 1/2021, MG Việt Nam vẫn duy trì việc triển khai gói hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách mua 2 mẫu xe ZS và HS với giá trị quy đổi dao động từ 30 - 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhà sản xuất còn chứng minh độ mạnh tay của mình khi tặng thêm cho khách hàng mua 2 mẫu xe ZS và HS gói quà tặng 5 năm bảo hành không giới hạn km và 5 lần bảo dưỡng miễn phí. Nổi tiếng là một thương hiệu "vừa lòng khách đến, hài lòng khách đi", trong khoảng thời gian đầu năm 2021, nhà sản xuất ôtô Việt Nam - VinFast cũng không đứng ngoài cuộc đua về ưu đãi. Theo thông báo mới nhất của hãng này, sau khi kết thúc chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ, VinFast đã ngay lập tức triển khai chương trình ưu đãi hẳn 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng. Ưu đãi này được nhà sản xuất trừ trực tiếp vào giá xe và áp dụng với khách hàng mua xe theo hình thức trả thẳng. Như vậy, sau khi trừ gói ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, giá khởi điểm của bộ đôi Lux chỉ còn từ 881 triệu đồng với mẫu sedan Lux A2.0 và 1.226 tỷ đồng với mẫu SUV Lux SA2.0. Ngoài ra, VinFast vẫn tiếp tục áp dụng song song chương trình gửi xe miễn phí tại Vincom, cứu hộ 24/7 miễn phí, gia hạn bảo hành 5 năm và miễn lãi vay 2 năm đầu cho các khách hàng mua xe đợt này. Mới đây, Mercedes-Benz đã công bố điều chỉnh tăng giá bán lẻ đối với một số mẫu xe của hãng và chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trong giai đoạn từ nay tới hết ngày 28/2/2021. Cụ thể, có 3 dòng xe được Mercedes-Benz áp dụng chương trình ưu đãi, bao gồm C-Class, E-Class và S-Class. Trong đó, dòng C-Class và E-Class nhận mức ưu đãi có giá trị quy đổi dao động từ 100 - 150 triệu đồng. Riêng dòng S-Class có giá trị quy đổi lên tới 250 triệu đồng. Đáng chú ý, chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Mercedes-Benz cho 3 dòng xe C-Class, E-Class và S-Class sẽ chỉ được áp dụng trong 2 tháng (tháng 1 và tháng 2/2021). Đối với những khách hàng đặt xe nhưng chưa nhận bàn giao trước ngày 1/3/2021 sẽ không nhận được ưu đãi này. Video: Top CUV/CUV 7 chỗ phổ thông đáng mua nhất.