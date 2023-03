Lamborghini công bố động cơ V12 hybrid công suất 1.001 mã lực

Mã động cơ mới của Lamborghini này là "LB744", đây sẽ là trái tim của mẫu siêu xe Lamborghini hybrid HPEV (High Performance Electrified Vehicle) đầu tiên của gia đình "siêu bò". Chúng tôi không thể cho bạn biết mẫu xe thay thế của Lamborghini Aventador trông như thế nào hoặc thậm chí cho bạn biết mẫu xe mới sẽ được gọi là gì, CEO của Lamborghini cho hay. Hiện chiếc xe chỉ được nhắc với mã nội bộ 'LB744'. Chúng tôi có thể chia sẻ chi tiết về hệ thống truyền động plug-in hybrid mới. Tin tốt là động cơ V-12 hút khí tự nhiên vẫn tồn tại và một trong những điều cốt lõi tạo nên sự hấp dẫn của những chiếc siêu xe đắt tiền từ khi thành lập. Động cơ mã L545 6,5 lít mới thực sự cải tiến đáng kể trong việc cung cấp sức mạnh cho Lamborghini Aventador thế hệ mới với công suất lớn hơn, số vòng quay cao hơn, trọng lượng nhẹ hơn và tỷ số nén tăng lên 12,6:1. Với trọng lượng 218 kg (481 pound), Lamborghini cho biết động cơ mới nhẹ hơn 16 kg (37 pound) so với động cơ V-12 của Aventador, trong khi công suất của nó tăng lên 814 mã lực tại 9.250 vòng/phút và thậm chí với gói nâng cấp có thể lên đến 9.500 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại 725 Nm (535 lb-ft) tại 6.750 vòng/phút. Trong khi động cơ V-12 của Aventador đẩy sức mạnh đến hộp số ly hợp đơn (single-clutch) đặt phía trước thì động cơ mới đẩy sức mạnh đến hộp ly hợp kép 8 cấp hoàn toàn mới nằm ngang do Lamborghini thiết kế. Tuy nhiên, sức mạnh động cơ V12 này chỉ là một phần trong hệ truyền động mới của Lamborghini có mã LB744. Với 3 động cơ điện sẽ được bố trí 2 cái phía trước - đặt ở mỗi bánh nhằm cung cấp năng lượng riêng và cho phép điều chỉnh mô-men xoắn. Ở phía sau, một mô-tơ điện thứ ba được tích hợp vào hộp số ly hợp kép 8 cấp của Lamborghini. Có thể chuyển đổi giữa hoạt động như mô-tơ khởi động và máy phát điện hoặc truyền lực tới trục sau nhờ cơ cấu ly hợp thông minh. Mỗi động cơ điện cung cấp công suất 148 mã lực. Tổng công suất kết hợp tối đa là 1001 mã lực khá ấn tượng, mạnh hơn một chút so với Ferrari SF90 Stradale. Hệ thống dẫn động 4 bánh trên động cơ mới của Lamborghini có thể duy trì khi xe chuyển chế độ lái sang thuần điện. Mặc định hệ thống sẽ ưu tiên dẫn động cầu trước. Điện tích được lưu trữ trong một gói pin lihtium-ion dung tích 3,8 kWh nhỏ gọn đặt ở sàn xe. Kích thước khối pin 1.550 x 240 x 301 mm (dài x rộng x cao). Lamborghini vẫn chưa công bố trọng lượng của pin, nhưng để tham khảo, công suất được công bố thấp hơn nhiều so với con số của Ferrari 296GTB và SF90, cũng như McLaren Artura. Điều này có thể suy đoán, pin của "Lambo" nhẹ và cung cấp ít điện hơn. Trong trường hợp hết pin, năng lượng sẽ được tái tạo từ phanh của động cơ điện phía trước hoặc dùng động cơ V12 làm máy phát điện - cách này bổ sung năng lượng trong 6 phút. Điều này giúp xe nhanh chóng lấy lại sức mạnh tối đa trên đường đua. Cũng theo Lamborghini, hộp số DCT mới của họ sẽ có chức năng "sang số liên tục" khi giữ lẫy số bên trái trong khi giảm tốc độ và có thể chọn số thấp nhất. Lamborghini xác nhận động cơ LB744 sẽ được ra mắt trong năm nay nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập.Hãng siêu bò Lamborghini hứa hẹn sẽ công bố thêm các chi tiết kỹ thuật mới trước khi chính thức ra mắt chiếc xe hoàn thiện vào cuối tháng 3 này. Video: Giới thiệu Lamborghini thế hệ LB744 động cơ V12 hybrid.

