Kia Sorento 2021 mới sẽ ra mắt Việt Nam vào 14/9

Tất nhiên, đây là tin vui đối với người tiêu dùng và chiếc SUV 7 chỗ của Kia cũng rất được mong chờ. Với thế hệ thứ 4, Kia Sorento 2021 mới chắc chắn sẽ "làm nên chuyện" trong phân khúc của mình và khiến đối thủ đồng hương - Hyundai SantaFe - tại Việt Nam phải "dè chừng". Ở thời điểm hiện tại, còn quá sớm để bàn về các trang bị mà THACO KIA sẽ tích hợp lên mẫu Sorento thế hệ thứ 4 tại Việt Nam. Tuy nhiên, tại quê nhà Hàn Quốc, Kia Sorento thế hệ mới sở hữu khá nhiều các trang bị an toàn nổi bật như hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo tài xế mất tập trung, hệ thống hỗ trợ chống va chạm lù xe, camera lùi, hỗ trợ giữ ga, hệ thống chống va chạm phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360, màn hình giám sát điểm mù, hệ thống cảnh báo va chạm trước... Về thiết kế ngoại thất, Kia Sorento mới là sự "lột xác" toàn diện về khâu thiết kế. Mẫu xe này sở hữu những đường nét cơ bắp, nam tính và mang đậm sự tươi mới. Ở phần đầu xe, nổi bật hơn cả là bộ lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng của Kia với các nan hình chữ V mạ chrome sáng. Tiếp đó là cụm đèn chính không kém phần long lanh, kết hợp cùng dải đèn LED định vị ban ngày bo viễn xung quanh tạo nên cái nhìn bảnh bao và đầy ấn tượng. Phần đuôi của Kia Sorento hoàn toàn mới mang thiết kế đơn giản nhưng không hề thiếu đi sự chỉn chu và cá tính nhờ cụm đèn hậu được thiết kế với 2 dải LED chạy dọc, chi tiết này gợi nhớ tới một số mẫu xe cơ bắp tới từ Mỹ. Bên trong, Sorento thế hệ thứ 4 sở hữu phong cách thiết kế khá cầu kỳ với nhiều nút bấm, cách bố trí lạ mắt. Đáng chú ý, xe đã loại bỏ đi cần số cơ để thay bằng loại núm vặn hiện đại, đây là một chi tiết khá đặc biệt. Bên cạnh đó, để giúp Sorento sang trọng hơn, nhà sản xuất Hàn Quốc cũng sử dụng chủ yếu các vật liệu như da, gỗ và nhựa đen bên trong khoang cabin này. Một số chi tiết ốp bề mặt như khu vực điều hoà, bệ điều khiển tủng tâm... đều được ốp kim loại phay xước cao cấp. Giống như một số mẫu xe khác trong gia đình Kia, Sorento 2021 cũng mang kiểu thiết kế màn hình giải trí 10.25 inch với bệ đỡ nối dài ra đồng hồ công-tơ-mét 12.3 inch to bản, tạo cảm giác khu vực này trường và bắt mắt hơn. Bên cạnh hệ thống màn hình, các kỹ sư đã thiết kế hàng phím bấm cảm ứng với chế độ rung phản hồi về tay người lái. Kia Sorento 2021 tại Hàn Quốc được bán ra với 3 phiên bản động cơ, bao gồm động cơ dầu Diesel 4 xy-lanh 2.2L, cho ra công suất tối đa 198 mã lực và 440 Nm mô-men xoắn, đi kèm với hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép. Tiếp tới là động cơ SmartStream T-GDi 2.5L, đi kèm với hộp số ly hợp kép 8 cấp và cho ra sức mạnh 277 ma lực và 421 Nm mô-men xoắn cực đại. Cuối cùng là khối động cơ SmartStream Hybrid 4 xy-lanh 1.6L tăng áp, cho ra công suất tối đa 227 mã lực và 350 Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Ngày 14/9 tới đây, THACO sẽ công bố chính thức các trang bị trên mẫu Kia Sorento 2021 lắp ráp ở Chu Lai. Với bước đi từng thực hiện với Kia Seltos, người tiêu dùng đang mong chờ đơn vị này không bỏ đi quá nhiều các option có trên Kia Sorento ở nước ngoài. Đáng chú ý nữa là mức giá xe Kia Sorento 2021 được kỳ vọng là không quá cao so với các đối thủ cùng phân khúc tại thị trường Việt Nam. Video: Chi tiết Kia Sorento 2021 sắp ra mắt tại việt Nam.

Tất nhiên, đây là tin vui đối với người tiêu dùng và chiếc SUV 7 chỗ của Kia cũng rất được mong chờ. Với thế hệ thứ 4, Kia Sorento 2021 mới chắc chắn sẽ "làm nên chuyện" trong phân khúc của mình và khiến đối thủ đồng hương - Hyundai SantaFe - tại Việt Nam phải "dè chừng". Ở thời điểm hiện tại, còn quá sớm để bàn về các trang bị mà THACO KIA sẽ tích hợp lên mẫu Sorento thế hệ thứ 4 tại Việt Nam. Tuy nhiên, tại quê nhà Hàn Quốc, Kia Sorento thế hệ mới sở hữu khá nhiều các trang bị an toàn nổi bật như hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo tài xế mất tập trung, hệ thống hỗ trợ chống va chạm lù xe, camera lùi, hỗ trợ giữ ga, hệ thống chống va chạm phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360, màn hình giám sát điểm mù, hệ thống cảnh báo va chạm trước... Về thiết kế ngoại thất, Kia Sorento mới là sự "lột xác" toàn diện về khâu thiết kế. Mẫu xe này sở hữu những đường nét cơ bắp, nam tính và mang đậm sự tươi mới. Ở phần đầu xe, nổi bật hơn cả là bộ lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng của Kia với các nan hình chữ V mạ chrome sáng. Tiếp đó là cụm đèn chính không kém phần long lanh, kết hợp cùng dải đèn LED định vị ban ngày bo viễn xung quanh tạo nên cái nhìn bảnh bao và đầy ấn tượng. Phần đuôi của Kia Sorento hoàn toàn mới mang thiết kế đơn giản nhưng không hề thiếu đi sự chỉn chu và cá tính nhờ cụm đèn hậu được thiết kế với 2 dải LED chạy dọc, chi tiết này gợi nhớ tới một số mẫu xe cơ bắp tới từ Mỹ. Bên trong, Sorento thế hệ thứ 4 sở hữu phong cách thiết kế khá cầu kỳ với nhiều nút bấm, cách bố trí lạ mắt. Đáng chú ý, xe đã loại bỏ đi cần số cơ để thay bằng loại núm vặn hiện đại, đây là một chi tiết khá đặc biệt. Bên cạnh đó, để giúp Sorento sang trọng hơn, nhà sản xuất Hàn Quốc cũng sử dụng chủ yếu các vật liệu như da, gỗ và nhựa đen bên trong khoang cabin này. Một số chi tiết ốp bề mặt như khu vực điều hoà, bệ điều khiển tủng tâm... đều được ốp kim loại phay xước cao cấp. Giống như một số mẫu xe khác trong gia đình Kia, Sorento 2021 cũng mang kiểu thiết kế màn hình giải trí 10.25 inch với bệ đỡ nối dài ra đồng hồ công-tơ-mét 12.3 inch to bản, tạo cảm giác khu vực này trường và bắt mắt hơn. Bên cạnh hệ thống màn hình, các kỹ sư đã thiết kế hàng phím bấm cảm ứng với chế độ rung phản hồi về tay người lái. Kia Sorento 2021 tại Hàn Quốc được bán ra với 3 phiên bản động cơ, bao gồm động cơ dầu Diesel 4 xy-lanh 2.2L, cho ra công suất tối đa 198 mã lực và 440 Nm mô-men xoắn, đi kèm với hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép. Tiếp tới là động cơ SmartStream T-GDi 2.5L, đi kèm với hộp số ly hợp kép 8 cấp và cho ra sức mạnh 277 ma lực và 421 Nm mô-men xoắn cực đại. Cuối cùng là khối động cơ SmartStream Hybrid 4 xy-lanh 1.6L tăng áp, cho ra công suất tối đa 227 mã lực và 350 Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Ngày 14/9 tới đây, THACO sẽ công bố chính thức các trang bị trên mẫu Kia Sorento 2021 lắp ráp ở Chu Lai. Với bước đi từng thực hiện với Kia Seltos, người tiêu dùng đang mong chờ đơn vị này không bỏ đi quá nhiều các option có trên Kia Sorento ở nước ngoài. Đáng chú ý nữa là mức giá xe Kia Sorento 2021 được kỳ vọng là không quá cao so với các đối thủ cùng phân khúc tại thị trường Việt Nam. Video: Chi tiết Kia Sorento 2021 sắp ra mắt tại việt Nam.