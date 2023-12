Kia Clavis 2025 - đắt hơn Sonet và rẻ hơn Seltos, sắp ra mắt

SUV hiện là phân khúc được ưa chuộng nhất trên thị trường toàn cầu. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các hãng xe tăng cường sự hiện diện trong phân khúc này bằng những sản phẩm mới. Kia cũng không phải là ngoại lệ. Theo một số nguồn tin, hãng xe Hàn Quốc hiện đang phát triển một mẫu SUV cỡ nhỏ mới mang tên Kia Clavis hoàn toàn mới. Có tên mã nội bộ là AY, mẫu SUV mới của thương hiệu Hàn Quốc sẽ có chiều dài dưới 4 mét. Trong dòng sản phẩm của Kia, Clavis sẽ được định vị giữa 2 đàn anh là Sonet và Seltos. Để tạo sự khác biệt với Sonet và không giẫm chân lên đàn anh, mẫu xe SUV Kia Clavis sẽ được ra đời như mẫu xe "mua chơi" với thiết kế khỏe khoắn, vuông vức hơn. Khác với Kia Sonet, mẫu xe mới này sẽ được thiết kế theo phong cách đậm chất SUV hơn. Tin đồn cũng cho biết Kia Clavis sẽ có đủ cả phiên bản máy xăng, hybrid lẫn thuần điện, tương tự người anh em Niro. Trong đó, phiên bản máy xăng dự kiến sẽ được bán ra thị trường đầu tiên. Kia Clavis EV nhiều khả năng sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ chung với phiên bản máy xăng. Tuy nhiên, xe sẽ không có hệ dẫn động 4 bánh 4WD. Ngoài động cơ đa dạng, Kia Clavis dự kiến sẽ có cả những tính năng tiện nghi và an toàn tương tự các người anh em cùng thương hiệu. Kia Sonet 2024 mới ra mắt ở thị trường Ấn Độ hiện cũng đã có các tính năng an toàn chủ động như hệ thống hỗ trợ giữ làn đường,... Các trang bị khá như; cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ đèn pha, cảnh báo sớm và hỗ trợ tránh va chạm cũng như cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành. Bên cạnh đó là 6 túi khí, camera 360 độ, hệ thống cảnh báo điểm mù và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước. Dự kiến, Kia Clavis 2025 mới sẽ chính thức ra mắt thị trường Ấn Độ vào cuối năm 2024. Đến đầu năm 2025, mẫu SUV cỡ nhỏ này sẽ được bán ra thị trường. Nguồn tin của tờ Autocar cho biết hãng Kia dự định sẽ sản xuất gần 100.000 chiếc Clavis mỗi năm tại nhà máy ở Ấn Độ. Trong đó, 80% sản lượng sẽ dành cho phiên bản máy xăng thông thường. Ngoài ra, hãng Kia còn có kế hoạch xuất khẩu mẫu SUV này ra thị trường quốc tế. Video: Hé lộ SUV cỡ nhỏ Kia Clavis 2025 mới.

