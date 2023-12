Hyundai Tucson 2024 từ 510 triệu đồng, chờ ngày về Việt Nam

Vào hôm 6/12/2023 vừa qua, hãng Hyundai đã chính thức tung phiên bản nâng cấp của dòng xe Tucson ra thị trường Hàn Quốc. Mẫu xe này có tổng cộng 12 phiên bản với giá xe Hyundai Tucson 2024 dao động từ 27,71 - 39,38 triệu Won (khoảng 510 - 724 triệu đồng). Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên Hyundai Tucson 2024 mới được thay đổi nhẹ về mặt thiết kế ngoại thất. Những thay đổi này chủ yếu tập trung ở khu vực đầu xe. Tại đây, mẫu SUV cỡ C này được trang bị lưới tản nhiệt mang phong cách Parametric Hidden Light với đèn định vị cỡ lớn nằm ẩn như phiên bản cũ. Tuy nhiên, thiết kế của đèn LED định vị ban ngày và mắt lưới tản nhiệt đã điều chỉnh so với phiên bản cũ. Thêm vào đó là cản trước và cản sau mới trông khỏe khoắn hơn. Cụm đèn trên cản sau đã được tích hợp gọn gàng hơn. Trái với đầu xe, khu vực bên sườn của mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2024 gần như giữ nguyên, trừ bộ vành la-zăng. Bộ vành này có thiết kế 5 chấu kép và phay xước 2 màu thể thao hơn. Riêng phiên bản N Line sẽ có những trang bị riêng như lưới tản nhiệt, vành hợp kim 19 inch, cản trước/sau, ốp gầm và 2 đầu ống xả. Nẹp hốc bánh và nẹp sườn bản N Line được sơn cùng màu thân xe thay vì màu đen. So với ngoại thất, nội thất của mẫu SUV cỡ C này được nâng cấp mạnh hơn. Có thể thấy rõ điều này qua những chi tiết như vô lăng 3 chấu có thiết kế giống Kona mới. Cần số của xe đã được chuyển từ cụm điều khiển trung tâm lên vị trí sau vô lăng, tương tự phong cách của những mẫu xe Hyundai đời mới khác. Sự biến mất của cần số giúp cụm điều khiển trung tâm của xe trở nên gọn gàng hơn đồng thời tạo không gian cho sạc điện thoại không dây và khay để ly. Điểm nhấn tiếp theo của khu vực nội thất là màn hình cong đặt nổi trên mặt táp-lô. Màn hình này là sự kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Màn hình thông tin giải trí của xe hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và cập nhật phần mềm qua Wifi. Màn hình cong mới cũng giúp hãng Hyundai thay đổi thiết kế của cửa gió điều hòa. Cửa gió giờ đây được thiết kế kéo dài trên mặt táp-lô khiến nội thất như rộng hơn. Bên dưới cửa gió là màn hình cảm ứng và 2 núm xoay mới để chỉnh cả hệ thống điều hòa lẫn màn hình thông tin giải trí. Chưa hết, mẫu xe này còn có thêm khay đựng đồ trên mặt táp-lô phía trước ghế phụ lái, hệ thống đèn viền trang trí nội thất mới, tính năng thu phí tự động không dừng khi qua trạm thu phí, khóa kỹ thuật số Digital Key 2, máy quét vân tay, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, camera hành trình, ghế lái/gương chiếu hậu nhớ vị trí và cửa cốp đóng/mở chỉnh điện. Theo hãng Hyundai, nội thất của Tucson mới đã được tăng cường vật liệu cách âm để giảm tiếng ồn. Hàng ghế thứ nhất còn đi kèm kính cách âm 2 lớp mới. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu SUV cỡ C này là 3 tùy chọn động cơ như cũ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 1.6L tiêu chuẩn, tạo ra công suất tối đa 180 mã lực. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng tăng áp 1.6L và mô-tơ điện, cho công suất tổng cộng 230 mã lực. Cuối cùng là động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 183 mã lực. Ngoài ra, xe còn có hệ thống Auto Terrain Mode giúp tự động lựa chọn chế độ lái phù hợp với địa hình theo thời gian thực, công nghệ chống gió tạt ngang Cross Wind Stability Control và 8 túi khí. Khi mua mẫu SUV cỡ C này, khách hàng Hàn Quốc có thể chọn các màu sắc như xanh nhám Pine Green Matte, đỏ Ultimate Red Metallic, đen Phantom Black Pearl, trắng Creamy White Pearl, bạc Shimmering Silver Metallic, xám Titanium Gray Metallic, xanh Ocean Indigo Pearl, xám Amazon Gray Metallic và xám nhám Titanium Gray Matte (dành riêng cho bản N line). Video: Hyundai Tucson đã có bản facelift 2024.

