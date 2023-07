Hyundai Stargazer 2023 từ 347 triệu đồng tại Indonesia, sắp về Việt Nam

Hyundai đã chính thức trình làng phiên bản nâng cấp cho mẫu MPV 7 chỗ Stargazer tại thị trường Indonesia. Đây là phiên bản nâng cấp đầu tiên sau khi xe ra mắt thị trường này vào tháng 7 năm ngoái. Hyundai Stargazer 2023 nâng cấp tại Indonesia có tổng cộng 4 bản trang bị, bao gồm Active, Style, Essential và Prime. Trong đó, Essential là bản trang bị hoàn toàn mới, được dùng để thay thế bản Trend cũ. So với bản Trend, Hyundai Stargazer 2023 bản Essential sở hữu ngoại hình không khác biệt. Tuy nhiên, bản Essential đã được bổ sung những tính năng mới mà bản Trend còn thiếu. Cụ thể, xe được trang bị cụm đèn pha LED phía trước, nằm dưới dải đèn LED định vị ban ngày vắt ngang đầu xe. Tiếp theo đó là lưới tản nhiệt sơn màu đen bóng và ốp màu bạc bên dưới cản trước. Ở bên sườn, Hyundai Stargazer bản Essential mới không khác gì bản Trend, cũng đi kèm vành hợp kim 16 inch sơn màu bạc và lốp 205/55-R16. Đằng sau xe là cụm đèn hậu LED hình chữ "H" đặc trưng của dòng MPV cỡ nhỏ này. Tiến vào bên trong bản Essential, khách hàng Indonesia sẽ bắt gặp những tính năng mới như chìa khóa thông minh và giá đựng ly tích hợp đèn viền ở giữa hàng ghế trước. Bên cạnh đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số 4,2 inch, tính năng khởi động nút bấm và màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Ngoài bản Essential mới, các phiên bản còn lại của Hyundai Stargazer 2023 cũng được nâng cấp. Trên Hyundai Stargazer 2023 - đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của ốp đen bóng bao quanh màn hình cảm ứng trung tâm, tương tự xe ở thị trường Thái Lan. Trước đây, ốp này được sơn màu xám trông rẻ tiền và kém nổi bật hơn. Khu vực chứa các nút chỉnh ở hai bên màn hình được chuyển từ màu đen thông thường sang đen bóng. Ngay cả ốp bao quanh các nút chỉnh điều hòa bên dưới cũng được áp dụng thay đổi tương tự. Riêng bản Prime cao cấp nhất của dòng MPV này ở thị trường Indonesia sẽ có thêm cánh lướt gió bên sườn, phanh tay điện tử với tính năng tự động giữ phanh tạm thời và phanh đĩa sau. Đây là những cải tiến quan trọng của mẫu MPV này. Vào thời điểm ra mắt cách đây 1 năm, Hyundai Stargazer từng bị không ít khách hàng Indonesia chê bai vì thiếu phanh tay điện tử và dùng phanh tang trống sau. Ngoài ra, Hyundai Stargazer 2023 tại Indonesia còn có những trang bị an toàn tiêu chuẩn như 2 túi khí, cảnh báo áp suất lốp, cân bằng điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phân phối lực phanh điện tử EBD. Chỉ bản cao cấp nhất mới có 6 túi khí và gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense, bao gồm cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ giữ làn đường, bám làn đường, tránh va chạm vì điểm mù, tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi Động cơ của Hyundai Stargazer 2023 tại Indonesia không có gì thay đổi, vẫn là máy xăng Smartstream 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp IVT và hệ dẫn động cầu trước. Tại thị trường Indonesia, giá xe Hyundai Stargazer 2023 dao động từ 219.948.100 - 281.880.240 Rupiah (khoảng 347 - 445 triệu đồng). Hiện chưa rõ những nâng cấp mới này có được áp dụng cho xe ở Việt Nam trong thời gian tới hay không. Tại triển lãm GIIAS 2023 sắp diễn ra tại Indonesia vào tháng 8 năm nay, dòng MPV này sẽ đón thêm một phiên bản nữa là Stargazer X. Theo tin đồn, Hyundai Stargazer X sẽ sở hữu thiết kế MPV lai SUV, tương tự Mitsubishi Xpander Cross, Toyota Veloz Cross, Kia Carens và Suzuki XL7. Video: Lựa chọn Hyundai Stargazer Tiêu chuẩn chạy dịch vụ.

