Hyundai Exter khoảng 500 triệu đồng tại Việt Nam, "đấu" Toyota Raize?

Dự kiến Hyundai Exter 2024 mới sẽ được lắp ráp trong nước với mức giá khoảng 500 triệu đồng. Hiện các đại lý cũng đang nhận cọc mẫu xe này. Như vậy, trong thời gian tới Hyundai sẽ bổ sung 3 mẫu xe mới vào danh mục sản phẩm. Ngoài Custin và Palisade, Exter sẽ là cái tên tiếp theo. Tuy nhiên, phía TC Motor vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này. Mẫu xe SUV Hyundai Exter được định vị ở phân khúc A, xe sở hữu số đo dài x rộng x cao lần lượt là 3.815 x 1.710 x 1.631 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.450 mm. Exter mang trên mình nhiều nét đặc trưng của "đàn anh" Hyundai SantaFe khi ứng dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness, tạo ra một ngoại hình khối hộp vuông vức. Tuy là mẫu xe thể thao đa dụng nhỏ nhất của thương hiệu Hyundai nhưng Exter vẫn có những chi tiết thiết kế đậm chất SUV như đầu xe thẳng đứng, nẹp màu đen dày dặn bao quanh thân xe, baga nóc và ốp gầm giả bên dưới cản trước/sau. Ngoài ra, xe còn có những chi tiết trang trí màu đen chạm trổ hình học trên lưới tản nhiệt, cột C và cửa cốp,... ương tự những mẫu xe cùng thương hiệu như Hyundai Accent hay Mufasa. Mẫu SUV hạng A này được trang bị hốc bánh mở rộng, dải đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu hình chữ "H" giống Hyundai Santa Fe 2024. Bên cạnh đó là đèn pha projector tự động bật/tắt và vành hợp kim 15 inch, phay xước 2 màu. Trái với ngoại thất, nội thất của Hyundai Exter lại khá giống Grand i10 2023 đang bán tại Ấn Độ, thể hiện qua những chi tiết như mặt táp-lô, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chỉnh âm lượng, màn hình cảm ứng trung tâm, tapi cửa, núm xoay chỉnh điều hòa và cửa gió điều hòa. Nội thất của mẫu SUV hạng A này có 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Ghế của xe chỉ được bọc nỉ, đi kèm tựa đầu ghế có thể chỉnh được. Hàng ghế sau của xe không có bệ tì tay trung tâm hay cửa gió điều hòa. Các trang bị của xe bao gồm vô lăng chỉnh 2 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình đa thông tin 4,2 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống định vị tích hợp, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, cập nhật phần mềm qua WiFi. Vì là xe giá rẻ nên Hyundai Exter chỉ có trang bị an toàn khá cơ bản như 6 túi khí, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cảm biến đỗ xe phía sau, camera lùi, dây đai an toàn 3 điểm, nhắc nhở thắt dây an toàn ở mọi vị trí và móc ghế trẻ em Isofix. Cung cấp sức mạnh cho Exter tại thị trường Ấn Độ là hai tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L cho công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm. Khối động cơ này đi kèm với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số sàn tự động AMT. Tùy chọn thứ hai là động cơ chạy bằng khí nén thiên nhiên CNG với công suất tối đa 69 mã lực và mô-men xoắn cực đại 95,2 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Khi về Việt Nam, nhiều khả năng tùy chọn động cơ này sẽ bị loại bỏ. Nếu về Việt Nam, mẫu xe SUV Hyundai Exter 2024 dự kiến sẽ khuấy động phân khúc xe gầm cao cỡ A vốn đang rất sôi động với sự cạnh tranh của bộ ba Kia Sonet, Toyota Raize và VinFast VF5. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV cỡ nhỏ Hyundai Exter 2024.

