Honda CB300R từ 140 triệu tại Việt Nam "đấu" Yamaha MT-03

Honda Việt Nam vừa chính thức ra mắt mẫu naked-bike Honda CB300R mới cho thị trường Việt Nam. Như vậy, sự ra mắt của Honda CB300R đánh dấu chiếc Neo Sports Cafe thứ tư của hãng chính thức cập bến thị trường Việt, sau 3 mẫu CB1000R, CB650R và CB150R. Ra mắt lần đầu vào năm 2018, Honda CB300R 2019 mới được phát triển dựa trên mẫu concept Honda Neo Sports Cafe, lấy cảm hứng từ dòng xe classic cổ điển kết hợp với đường nét và trang bị hiện đại. Về thiết kế, Neo Sport Cafe cỡ nhỏ Honda CB300R cũng được trang bị các hệ thống đèn chiếu sáng bằng LED hiện đại. Xe được trang bị bình xăng gồ ghề và cơ bắp cùng đuôi xe ngắn..., những chi tiết này mang đến vẻ ngoài hoài cổ và tối giản cho Honda CB300R mới. Nét cổ điển của xe được thể hiện rõ ràng qua thiết kế xe tối giản, rất ít dàn nhựa quây... ngoài ra, dàn áo của xe cũng đã được thiết kế tối giản, để lộ khung và động cơ. Bình xăng và các chi tiết thân xe cũng mang phong cách mới, lạ mắt hơn so với phiên bản trước đây. CB300R phiên bản 2019 vẫn được trang bị đồng hồ hiển thị dạng LCD hoàn toàn mới, với chức năng hiển thị cấp số, đèn báo sang số... Các nút bấm của xe khá tiện dụng và dễ dàng sử dụng do không có gì thay đổi so với những đàn anh môtô mới hiện nay của gia đình Honda. Tương tự đàn em CB150R đang bán ra thị trường, Honda CB300R phiên bản nâng cấp 2019 cũng sở hữu cặp phuộc hành trình ngược đường kính 41 mm của Showa. Hệ thống phanh ABS 2 kênh với bộ phanh đĩa đơn đường kính 296 mm ở phía trước cùng với kẹp phanh 4 piston Nissin. Hệ thống giảm xóc sau dạng đơn tùy chỉnh 5 cấp cùng bộ mâm đa chấu 17 inch thiết kế hình chữ Y nằm trong lốp Dunlop có kích thước 110/70R-17 trước và 150/60R-17 sau, phanh đĩa đơn sau kèm ABS. hệ thống ống xả mới thiết kế đẹp hơn với hai mãu đen và sáng mạ crom đầy ấn tượng. Trái tim của xe là khối động cơ xylanh đơn, DOHC, 4 kỳ, dung tích 286 cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 30,6 mã lực tại tua máy 8.500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 27,5 Nm tại tua máy 6.500 vòng/phút. Cung cấp nhiên liệu cho xe là bình xăng 10,1 lít và hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Sức mạnh của xe truyền đến bánh sau thông qua hộp số côn tay 6 cấp và bộ nhông sên đĩa. Được biết, Honda CB300R được Honda nhập khẩu từ Thái Lan và phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Giá xe Honda CB300R được niêm yết ở mức 140 triệu đồng, đây là mức giá rất hấp dẫn đối với một mẫu xe mang thiết kế ấn tượng và trang bị động cơ xylanh đơn 300cc. Trên thị trường Việt Nam hiện nay, đối thủ duy nhất của Honda CB300R là mẫu MT-03 của Yamaha. Giá xe Yamaha MT-03 hiện được niêm yết ở mức 139 triệu đồng. Honda CB300R tại Việt Nam sẽ có hai phiên bản màu Đen Bạc và Đỏ Bạc. Video: Trải nghiệm Honda CB300R phiên bản mới.

