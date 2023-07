GMC Hummer EV 3X Pickup 2024 từ 2,528 tỷ đồng, chạy 600km/lần sạc

Mẫu xe bán tải GMC Hummer EV 3X Pickup 2024 mới sẽ chính thức được bán ra tại Mỹ vào mùa thu này, với cải tiến đáng chú ý nhất là tầm di chuyển tối đa trong một lần sạc đầy pin của xe tăng lên tới 613 km (381 dặm).



Bán tải điện GMC Hummer EV 3X Pickup 2024 trang bị bộ pin 24 mô-đun có thể đi xa hơn 42 km (26 dặm) so với mẫu đời cũ 2023. GMC không tiết lộ cụ thể bằng cách nào họ có thể tăng phạm vi hoạt động cho sản phẩm của mình, chỉ biết rằng càng lúc cách biệt so với đối thủ Ford F-150 Lightning càng lớn, khi mẫu xe đó chỉ có quãng đường di chuyển tối đa là 515 km (320 dặm).



GMC Hummer EV 3X Pickup 2024 vẫn có thể duy trì tầm di chuyển tối đa ở mức ấn tượng ngay cả khi lắp đặt gói trang bị Extreme Off-Road Package với nhiều thành phần "hầm hố" hơn.



Lúc đó, chiếc bán tải hạng sang sẽ có thêm các tấm ốp bảo vệ gầm, trục hình cầu chịu tải nặng, mâm 18 inch đi kèm với lốp địa hình 35 inch.



Dùng pin 24 mô-đun, xe có thể đi được xa nhất 578 km (359 dặm), xa hơn 48 km (30 dặm) so với bản 2023 trang bị gói nâng cấp off-road tương tự.



Giá xe GMC Hummer EV 3X Pickup 2024 khởi điểm là 106.945 USD (2,528 tỷ đồng). Xe trang bị sẵn hệ thống treo khí nén, hệ thống đánh lái 4 bánh cùng với tính năng CrabWalk cho phép "đi ngang như cua".



Các mô-tơ điện mang lại tổng công suất lên đến 1.000 mã lực (746 kW) và cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3 giây.



Video: Giới thiệu bán tải điện GMC Hummer EV 3X Pickup 2024 mới.





