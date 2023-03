Ghiath Smart Patrol - siêu SUV truy bắt tội phạm của cảnh sát Dubai

Một số cái tên tiêu biểu trong dàn xe cảnh sát khủng ở Dubai khiến nhiều người choáng ngợp là Bugatti Veyron, Aston Martin One-77, Lamborghini Aventador LP700-4, Mercedes-Benz SLS AMG, McLaren MP4-12C Audi R8, Ferrari FF… Tuy nhiên, nhắc đến dàn siêu xe có “số má” dùng để truy bắt tội phạm đắt tiền tại đất nước siêu giàu này không thể không nhắc đến chiếc SUV khổng lồ mang tên Ghiath Smart Patrol cảnh sát Dubai. Chiếc xe này được sản xuất vào đầu năm 2022, là kết quả hợp tác của cảnh sát Dubai với W Motors – nhà chế tạo những chiếc siêu xe ở Trung Đông. Được biết, chiếc Ghiath được phát triển dựa trên mẫu xe Nissan Patrol. Tuy nhiên, nhiều chi tiết ngoại thất đã được tinh chỉnh để chiếc xe nhìn mạnh mẽ và dữ dằn hơn. Xe sở hữu ngoại thất màu trắng đặc biệt đi kèm phần đồ họa nhận diện màu xanh lá cây. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt đi kèm với một thanh cản va lớn, cùng với một dải đèn khẩn cấp LED ở giữa làm điểm nhấn. Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng còn được lắp đặt trên nóc xe, gương chiếu hậu, bên và thậm chí cả giá đỡ nóc. Được mệnh danh là một trong những “phương tiện an ninh tiên tiến nhất trên thế giới“, Ghiath được trang bị khá nhiều thiết bị giúp truy đuổi và ngăn chặn tội phạm. Chiếc SUV được trang bị đến 10 camera bên ngoài, trong đó camera phía trước có khả năng nhận dạng khuôn mặt từ khoảng cách 10m, cũng như đọc được cả biển số xe. Ngoài ra, xe còn có 1 camera với ống kính viễn vọng 360 độ. Camera này có thể xoay, thu phóng và nghiêng để chụp ảnh gửi trực tiếp đến trung tâm chỉ huy. Ngoài camera giám sát gắn trên nóc, chiếc SUV cỡ lớn còn có một máy bay không người lái sử dụng trong những tình huống, địa hình mà chiếc Ghiath không thể đến được đó. Chiếc máy bay này có thể bay liên tục trong 30 phút. Trên máy bay cũng được trang bị một camera nhiệt để giám sát giao thông và hỗ trợ cứu hộ. Ngoài ra, máy bay cũng có loa và micro để đưa ra thông báo và nhận mệnh lệnh khi cần. Về nội thất, bên trong khoang cabin của chiếc xe đã được tinh chỉnh để phù hợp với nhiệm vụ của cảnh sát. Xe vẫn sử dụng vô lăng của Nissan, bộ chọn chế độ và hệ thống điều hòa cũng đúng chuẩn của hãng xe Nhật Bản. Bên trong khoang lái sẽ được trang bị một camera khác, chĩa thẳng vào người lái xe. Mục đích là để theo dõi mọi vấn đề xảy ra trong quá trình điều khiển xe. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu các trang bị hiện đại khác như: cụm đồng hồ kỹ thuật số, ghế ngồi bọc da cao cấp và màn hình cảm ứng trung tâm lớn 16 inch hỗ trợ AI, ghi lại cảnh quay từ tất cả 10 camera bên ngoài cũng như camera kính thiên văn. Trong khi đó, trái ngược với khoang lái, ghế hành khách phía sau được thiết kế tách biệt, dành cho những tên tội phạm, chúng được làm bằng nhựa, đúc cứng. Không rõ W Motors có tinh chỉnh hệ truyền động của chiếc xe hay không, nếu để nguyên bản như mẫu xe Nissan Patrol, xe sẽ được trang bị động cơ xăng V8 5,6 lít sản sinh công suất 400 mã lực hoặc 428 mã lực trên bản Patrol Nismo. Sức mạnh được gửi đến các bánh xe thông qua hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4WD của Nissan. Về trang bị an toàn, bên cạnh hệ thống camera dày đặc phục vụ việc truy bắt tội phạm, xe vẫn có các tính năng an toàn và hỗ trợ lái như: phanh tự động khẩn cấp với tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo va chạm phía trước, đèn pha hỗ trợ chùm tia sáng công suất cao và gương chiếu hậu thông minh… Hiện tại, cảnh sát Dubai được trang bị 10 chiếc Ghiath Smart Patrol, và dự kiến trong khoảng 5 năm tới con số sẽ lên đến 400 xe. Bên cạnh việc dùng để truy bắt tội phạm, chiếc SUV Ghiath Smart Patrol tối tân này cũng giống như những siêu xe khác của cảnh sát Dubai đó là làm nhiệm vụ quảng bá du lịch. Video: Siêu SUV Ghiath Smart Patrol của Cảnh sát Dubai.

