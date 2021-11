Ford Ranger 2022 ra mắt toàn cầu, chờ ngày về Việt Nam

Sau vòng đời 10 năm của dòng sản phẩm có tên mã T6, Ford Ranger 2022 mới đã chính thức ra mắt toàn cầu bằng hình thức trực tuyến. Ở thế hệ mới, Ford Ranger 2022 có diện mạo mạnh mẽ nhờ chia sẻ DNA thiết kế với các sản phẩm xe tải toàn cẩu của Ford, đặc biệt là F-150 đời mới. Các đổi mới về thiết kế bao gồm lưới tản nhiệt mới và cụm đèn pha chữ C đã trở thành điểm nhấn ở đầu xe. Trong khi đó, các đường gân dọc thân xe được chuốt tinh tế hơn, kết hợp với các hộc bánh xe to bản hơn tạo cho Ranger một tổng thể vững chãi. Lần đầu tiên Ford Ranger thế hệ mới được trang bị đèn pha LED ma trận. Phần đuôi xe, cụm đèn hậu cũng mang tạo hình cách điệu chữ C đặc trưng ở đầu xe. Nắp thùng được làm mới bằng phần dập nổi tên xe và có thêm các thanh kim loại trên thành thùng hàng để hỗ trợ việc cố định đồ đạc. Hãng xe Mỹ trước mắt giới thiệu 3 phiên bản cho Ranger 2022 gồm XLT, Sport và Wildtrak. Phiên bản Raptor chưa xuất hiện ở lần ra mắt này. Trong đó, Ford Ranger Wildtrak mới tạo khác biệt lưới tản nhiệt đồ họa tổ ong sơn màu đen, hệ thống đèn chiếu sáng LED ma trận, mâm xe hợp kim tối màu, lốp gai đi địa hình, baga mui… Một tính năng mới được Ford nhắc đến là bệ bước chân bên hông thùng hàng, nằm cạnh hốc bánh xe phía sau, nhằm giúp người dùng tiếp cận hàng thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, phần thùng hàng được tăng chiều rộng 50 mm và sử dụng vật liệu lót bằng nhựa đúc mới. Bên trong khoang nội thất, mang đến cảm giác tiện nghi cao cấp, nổi bật là màn hình cảm ứng trung tâm được đặt dọc với kích thước 10,1 inch hoặc 12 inch, hệ thống giải trí được nâng cấp thành loại SYNC4 mới nhất. Vô-lăng chuyển sang dạng 3 chấu và khu vực điều khiển trung tâm có thêm núm xoay tùy chọn chế độ đi địa hình. Trong khi đó, phiên bản cao cấp có cần số điện tử thiết kế kiểu thể thao, kết hợp cùng bảng đồng hồ tốc độ kỹ thuật số hiện đại. Các hốc gió điều hòa được tinh chỉnh đôi chút thiết kế, trong khi cụm điều chỉnh mới được làm gọn gàng hơn. Xe cũng đi kèm moderm kết nối, cho phép chiếc xe kết nối không dây thông qua ứng dụng FordPass™, từ đó khách hàng luôn được kết nối với thế giới của họ. FordPass tăng cường trải nghiệm sở hữu của khách hàng nhờ các tính năng như khởi động từ xa, kiểm tra tình trạng xe, khóa/ mở cửa từ xa thông qua thiết bị di động. Một số nút điều chỉnh chế độ lái truyền thông đã được loại bỏ khỏi táp lô và bảng điều khiển trung tâm, mà thay vào đó là được hiển thị trên màn hình SYNC. Với chỉ một nút bấm, người lái có thể truy cập vào màn hình hiển thị riêng cho các chế độ lái và off-road. Tại đây, người lái sẽ có thể giảm sát các thông tin về hệ truyền động, góc lái, độ dốc và góc nghiêng và các điều khiển khác. Hãng xe Mỹ đồng thời gia tăng tính tiện dụng bằng cách gia tăng số lượng vị trí để đồ và mở rộng kích thước của các hộc để đồ ở bảng táp-lô, bên cánh cửa. Vật liệu nội thất cũng được thay mới để tăng độ bền và sự thoải mái cho hành khách. Về động cơ, Ford Ranger thế hệ mới được trang bị tiêu chuẩn động cơ diesel 2.0L với tăng áp đơn hoặc tăng áp kép, đi cùng hộp số sàn 6 cấp, số tự động cấp hoặc số tự động 10 cấp. Cấu hình máy dầu 2.2L ở đời xe trước được loại bỏ. Ngoài ra, Ranger được trang bị thêm 2 tùy chọn động cơ hoàn toàn mới có sức mạnh tốt hơn, gồm máy xăng tăng áp EcoBoost 2.3L với 4 xy-lanh thẳng hàng và động cơ diesel turbo V6 3.0L. Cùng với đó, Ford tiến hành mở rộng khoang máy để tương thích với động cơ V6 mới. Hệ thống khung gầm cũng được nâng cấp với chiều dài cơ sở và chiều rộng trục bánh tăng thêm 50 mm so với phiên bản tiền nhiệm, cải thiện khả năng vận hành ổn định cũng như sự cơ động khi off-road. Mức giá xe Ford Ranger 2022 hiện vẫn chưa công bố chính thức. Khách hàng sẽ có hai lựa chọn hệ dẫn động 2 cầu, đầu tiên là hệ thống cài cầu điện tử (Shift-on-the-fly), hoặc hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiên tiến kết hợp với chế độ “Lựa chọn cầu tự động”- (Set-and-forget) mang đến khả năng vận hành tối ưu khi khách hàng cần. Những tình huống cứu hộ khi đi off-road cũng được thực hiện dễ dàng hơn nhờ 2 điểm móc kéo được đặt ở cản trước. Video: Ford Ranger 2022 thế hệ mới ra mắt, chuẩn bị về Việt Nam.

