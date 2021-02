Ferrari 488 GTB độ Novitec Rosso đỏ rực đón Tết ở Sài Gòn

Về nguồn gốc, siêu phẩm Ferrari 488 GTB trong bài viết ban đầu từng thuộc sở hữu của một vị đại gia sinh sống tại TP.Đà Nẵng. Đồng thời, đây cũng là chiếc 488 GTB duy nhất ở khu vực miền trung. Tuy nhiên, thời gian gần đây chiếc xe này đã đổi chủ và chuyển vào định cư ở TP.HCM. Một trong những điểm khiến siêu phẩm Ferrari 488 GTB hàng hiếm trong bài viết thu hút sự chú ý của các tín đồ mê xe đến từ gói độ khủng Novitec Rosso. Với gói độ này, chiếc Ferrari 488 GTB đã được thay thế khá nhiều chi tiết như cản dưới phía trước bổ sung thêm thanh carbon, ốp trang trí và cản sau mới, cánh gió khí động học hay đặc biệt là việc hiệu chỉnh đôi chút công suất của xe. Ferrari 488 GTB là mẫu xe kế nhiệm thành công của mẫu 458. Theo nhà sản xuất, có tới 85% bộ phận trên 488 được thay mới so với 458. Đáng chú ý nhất là động cơ tăng áp 3.9 lít thay động cơ hút khí tự nhiên dung tích 4.5 lít trên thế hệ tiền nhiệm. Là một chiếc xe được thiết kế khoang máy phía sau, Ferrari 488 GTB sử dụng khối động cơ V8, tăng áp kép, 3.9 lít, sản sinh công suất tối đa 661 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm. Kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp sức mạnh này khiến 488 GTB chỉ mất khoảng 3 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Ngoài ra, một số điểm khác biệt có thể thấy ngay trên 488 GTB so với “đàn anh” 458 như hệ thống đèn pha LED tinh xảo hơn so với đèn pha bi-xenon kết hợp LED định vị trên 458 Italy. Thêm vào đó, 488 được tiếp thu công nghệ lái từ 458 Speciale, 488 GTB nhanh hơn so với 458 một chút. Hệ thống phanh và lốp xe giống “thửa” lại của siêu xe LaFerrari. Mức giá xe Ferrari 488 GTB khi mới về Việt Nam được đại lý tư nhân chào bán khoảng hơn 16 tỷ đồng. Video: Trải nghiệm siêu xe Ferrari 488 GTB tại Việt Nam.

