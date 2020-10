Điểm mặt xe SUV/CUV đang "đại hạ giá" tại Việt Nam

Theo khảo sát trên thị trường hiện nay, các nhà sản xuất và đại lý xe hơi đều đang đồng thời áp dụng rất nhiều các chương trình ưa đãi khác nhau dành cho những mẫu xe SUV/CUV của mình. Trong đó, không kể tới những mẫu xe thuộc nhóm "ế ẩm" kéo dài mà ngay tới những mẫu xe thuộc dạng đình đám trong phân khúc cũng đều được điều chỉnh giảm giá nhằm tiếp cận khách hàng hoặc "xả kho" chào đón phiên bản mới. Trong tháng 10/2020, Ford Việt Nam áp dụng chương trình giảm giá cho mẫu crossover đô thị EcoSport bản cũ với mức giảm dao động từ 25 - 65 triệu đồng. Cụ thể, chương trình giảm giá Ford EcoSport bao gồm: Phiên bản 1.5L AT Titanium được điều chỉnh giảm 25 triệu đồng; Phiên bản 1.0L AT Titanium được điều chỉnh giảm 55 triệu đồng và Phiên bản 1.5L AT Trend được điều chỉnh giảm 65 triệu đồng. Bên cạnh đó, khách mua Ford EcoSport đời 2019 thời gian này cũng sẽ nhận được ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ trong năm 2020 đối với các xe lắp ráp trong nước. Khác với Ford EcoSport, chương trình giảm giá Honda HR-V trong tháng 10 này do phía các đại lý triển khai. Chính vì vậy, giá trị gói ưu đãi sẽ phụ thuộc vào từng đại lý và từng khu vực cụ thể. Đối với phiên bản G, xe được giảm giá dao động trong khoảng từ 60 - 80 triệu đồng. Đối với phiên bản L cao cấp hơn, con số này dao động từ 80 - 120 triệu đồng. Ngoài ra, một đại lý cũng sẵn sàng hỗ trợ khách mua xe thêm 50% lệ phí trước bạ kèm theo phần quà tặng là phụ kiện theo xe. Sau khi thay nhà phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam, Nissan tiếp tục áp dụng chương trình giảm giá sâu đối với mẫu crossover X-Trail với mức giảm lần lượt từ 88 - 93 triệu đồng, áp dụng cho cả 2 phiên bản gồm SL và SV. Từ đó, giá bán thực tế của mẫu xe Nissan X-Trail tại Việt Nam chỉ còn tương ứng là 825 triệu đồng và 900 triệu đồng. Bên cạnh đó, các đại lý bán hàng còn dành tặng khách mua xe thêm gói quà tặng phụ kiện trị giá từ 12 - 15 triệu đồng. Theo ghi nhận tại các đại lý của KIA, mẫu xe Sorento đang đón nhận chương trình giảm giá hấp dẫn với giá trị dao động từ 80 - 100 triệu VNĐ. Tuy nhiên, chương trình này chỉ được áp dụng dành cho các xe Sorento thế hệ trước với mục tiêu "xả kho" để đón thế hệ thứ 4 hoàn toàn mới về. Sau khi trừ khuyến mãi, giá bán thực tế của Kia Sorento chỉ còn dao động từ 699 triệu đồng. Tại Việt Nam, Kia Sorento 2019 có 2 tuỳ chọn động cơ. Phiên bản động cơ xăng 2.4L cho công suất cực đại 174 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 227 Nm tại 3.750 vòng/phút. Phiên bản động cơ diesel 2.2L có công suất cực đại 195 mã lực tại 3.800 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 422-437 Nm tại 1.800-2.500 vòng/phút. Đi kèm hộp số sàn hoặc số tự động 6 cấp. Trong tháng 10 này, Ford Việt Nam tiếp tục áp dụng chương trình ưu đãi một phần lệ phí trước bạ cho mẫu SUV Everest với giá trị dao động từ 20 - 75 triệu đồng. Cụ thể, hai phiên bản Titanium 2.0L AT 4WD, Titanium 2.0L AT 4x2 nhận ưu đãi 20 triệu đồng; phiên bản Trend 2.0L AT 4x2 nhận ưu đãi 50 triệu đồng và 2 phiên bản Ambiente 2.0L AT 4x2, Ambiente 2.0L MT 4x2 nhận ưu đãi 75 triệu đồng. Ngoài ra, tại nhiều đại lý cũng đồng thời chạy song song chương trình giảm từ 160 - 200 triệu đồng cho khách hàng khi chọn mua mẫu Everest phiên bản 2 cầu Titanium có năm sản xuất 2019. Ngay sau khi phiên bản nâng cấp mới được ra mắt, nhiều đại lý của Toyota Việt Nam đã bắt đầu kế hoạch "xả kho" cho các xe phiên bản của mẫu Fortuner có năm sản xuất 2019. Cụ thể, ngoại trừ phiên bản máy dầu 4x4 AT, các phiên bản của mẫu xe này đều được điều chỉnh giảm từ 40 - 80 triệu đồng. Riêng phiên bản máy dầu 4x4 AT được điều chỉnh giảm tới 200 triệu đồng. Tất nhiên, vì có năm sản xuất là 2019 nên số lượng xe nằm trong chương trình này cũng không thực sự nhiều. Mazda Việt Nam vẫn luôn được biết tới là một trong những thương hiệu xe giảm giá nhiều nhất trên thị trường và với tháng 10/2020 cũng không ngoại lệ. Hiện tại, Mazda Việt Nam đang tiếp tục áp dụng chương trình giảm giá từ 140 - 190 triệu đồng cho mẫu xe CX-8. Cụ thể phiên bản 2.5L Deluxe và 2.5L Premium AWD đều được điều chỉnh giảm giá 150 triệu đồng; phiên bản 2.5L Luxury được điều chỉnh giảm 140 triệu đồng và cao nhất là phiên bản 2.5L Premium với mức điều chỉnh tới 190 triệu đồng. Từ đó, giá bán thực tế của Mazda CX-8 chỉ còn dao động từ 999 - 1.249 tỷ đồng. Trong tháng 10/2020, khách hàng mua mẫu xe Subaru Forester sẽ nhận được chương trình giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt với giá trị từ 109 - 229 triệu đồng. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn i-L được điều chỉnh giảm 229 triệu đồng; phiên bản i-S được điều chỉnh giảm 189 triệu đồng và phiên bản i-S EyeSight được điều chỉnh giảm 109 triệu đồng. Giá bán thực tế của Subaru Forester chỉ còn từ 889 triệu đồng; 1.029 và 1.179 tỷ đồng, tương ứng cho 3 phiên bản i-L; i-S và i-S EyeSight. Bên cạnh việc trừ trực tiếp tiền mặt, Subaru Việt Nam cũng đồng thời áp dụng song song chương trình tặng kèm các gói phụ kiện cho khách mua xe trong thời gian này. Theo ghi nhận tại các đại lý của Mitsubishi, kể từ sau khi phiên bản nâng cấp mới của mẫu Pajero Sport ra mắt, phiên bản cũ 2019 của mẫu xe này đã lập tức được điều chỉnh giá bán theo hướng giảm nhằm "dọn kho" đón phiên bản mới. Bên cạnh chương trình giảm giá Mitsubishi Pajero Sport tới 100 triệu đồng từ nhà sản xuất, các đại lý cũng sẵn sàng giảm thêm với số tiền tương đương, nâng tổng giá trị ưu đãi lên tới 200 triệu đồng. Từ đó, số tiền thực tế mà khách hàng phải chi ra để sở hữu mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport 2019 chỉ còn từ 780 triệu đồng. Đây là một con số rất cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ hiện nay. Video: Những mẫu SUV 7 chỗ đáng mua trong quý III/2020.

