Đại gia Sài Gòn sắp tậu siêu xe Ferrari SF90 Stradale triệu đô

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, đại gia siêu xe Sài Gòn làm việc trong ngành thẩm mỹ - Hoàng Kim Khánh, người vốn nổi tiếng với bộ sưu tập siêu xe đỉnh cao tại Việt Nam đã đăng dòng trạng thái úp mở về việc anh chuẩn bị tậu thêm siêu xe Ferrari SF90 Stradale đình đám. Được biết, xe được đặt mua tại một đại lý chính hãng ở Mỹ. Do đó, khoảng thời gian để siêu phẩm này đặt chân về nước sẽ khá nhanh chóng. Nếu mọi chuyện thuận lợi, doanh nhân Hoàng Kim Khánh sẽ tiếp tục là người sở hữu một trong những siêu phẩm thuộc hàng độc nhất tại Việt Nam. Theo chia sẻ của doanh nhân này, chiếc Ferrari SF90 Stradale mới của anh sẽ có ngoại thất màu vàng Giallo Modena nổi bật Về ngoại thất, Ferrari SF90 Stradale xứng đáng là một siêu phẩm đương đại. Sở hữu ngoại hình nổi bật và bắt mắt với những đường nét thiết kế mềm mại pha trộn nét hiện đại, tinh tế, Ferrari SF90 Stradale tạo sự riêng biệt và không thể bị nhầm lẫn với những "người anh em" khác trong gia đình Ferrari. Phần đầu xe, nổi bật hơn cả với bộ đèn chiếu sáng dạng dẹt, full-led với công nghệ ma trận hiện đại, nắp ca-pô uốn cong cùng màu sơn tương phản. So với đầu xe, phần đuôi của Ferrari SF90 Stradale cũng không kém phần thể thao với cặp ống xả kép hình tròn đặt ngay phía giữa đuôi xe. Cụm đèn hậu dạng LED hình chữ nhật lạ mắt, khác hẳn so với kiểu tròn của các mẫu xe như 488 GTB... Carbon là vậy liệu được sử dụng xuyên suốt trong quá trình chế tạo siêu phẩm nước Ý. Bước vào không gian cabin, Ferrari SF90 Stradale tiếp tục lấy màu vàng làm tông màu chủ đạo. Đi kèm với đó còn là sự kết hợp của các vật liệu cao cấp như carbon màu xanh thời trang. Phong cách thiết kế tổng thể của khoang cabin Ferrari SF90 Stradale mang tới sự đơn giản nhưng đậm nét quyến rũ nhờ thiết kế đầy tinh tế. Mọi chi tiết thừa, các núm bấm vậy lý thô cứng dường như đã bị loại bỏ khỏi siêu phẩm này để nhường chỗ cho các hệ thống giải trí, thông tin hiện đại. Về truyền động, Ferrari SF90 Stradale sử dụng động cơ xăng V8 tăng áp, dung tích 4.0L, cho ra công suất 769 mã lực và 800 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với đó còn là hệ truyền động hybrid với 3 mô-tơ điện, cung cấp thêm 217 mã lực. Khi tổng hoà động cơ xăng và động cơ điện, tổng công suất mà Ferrari SF90 Stradale tạo ra lên tới 1.000 mã lực. Siêu xe SF90 Stradale dễ dàng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ với 2,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h. Tại thị trường nước ngoài, giá xe Ferrari SF90 Stradale khoảng 1 triệu USD (tương đương hơn 23 tỷ đồng). Video: Chi tiết Ferrari SF90 Stradale, siêu xe 1000 mã lực.

