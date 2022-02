Chi tiết xe máy điện Vinfast Vento 2022 hơn 56 triệu đồng

Vinfast Vento 2022 mới sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ với công suất tối đa 4000W và tốc độ di chuyển cao nhất đạt 80km/h. Hệ thống pin chạy song song Lithium - Ion thế hệ mới nhất đảm bảo cho xe có thể đi được quãng đường 110km chỉ sau 1 lần sạc đầy ở điều kiện tiêu chuẩn. Đặc biệt, mẫu xe máy điện Vinfast Vento lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam sử dụng động cơ đặt bên (Side Motor) thế hệ mới. Ưu điểm của động cơ đặt bên là momen xoắn không bị tác động trực tiếp lên bánh xe, giúp tối đa khả năng vận hành. Vento cũng loại bỏ hoàn toàn ổ khóa truyền thống, thay vào đó ứng dụng công nghệ tiến tiến PAAK (Phone As Key) nhằm biến việc khởi động/tắt máy, mở cốp, chống trộm công nghệ cao… trở nên thuận tiện hơn. Ngoài ra, VinFast cũng trang bị cho Vento các công nghệ thông minh, hiện đại hàng đầu thế giới như quản lý hành trình, chống trộm, GPS, tìm điểm sạc, đánh giá tình trạng xe…thông qua ứng dụng VF Escooter, công nghệ phanh ABS Continental cùng tiêu chuẩn chống nước và bụi IP67 cao nhất trên thị trường... nhằm đảm bảo an toàn tối đa trong quá trình vận hành. Không chỉ vượt trội về động cơ và công nghệ, Vento còn nổi bật bởi kiểu dáng thời trang thanh lịch và tinh tế kèm tới 7 lựa chọn màu sắc gồm: Trắng, Đen, Đỏ, Vàng, Cam, Xanh, Xanh ngọc cùng nhiều màu yên xe cho khách hàng tùy chọn. Khách hàng có thể sạc xe tại nhà. Nếu sử dụng các trạm sạc pin công cộng của VinFast, người dùng trả thêm phí điện là 2.834 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT), tương đương đơn giá điện bậc 5 do Bộ Công Thương công bố ngày 20/3/2019. Chi phí này được thanh toán cùng với phí thuê bao pin hàng tháng. Với hình thức thuê pin linh hoạt, khách hàng sẽ không tốn chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, thay vào đó VinFast sẽ chịu toàn bộ rủi ro về pin trong quá trình dùng xe của khách hàngGiá xe Vinfast Vento tại Việt Nam là 56.350.000 đồng (đã có VAT, chưa bao gồm pin) kèm chính sách thuê bao pin hấp dẫn. Theo đó, khách hàng có thể sử dụng gói thuê bao pin linh hoạt với mức cước 199,000 đồng/ tháng cho quãng đường tối đa là 500km hoặc gói thuê bao pin cố định giá 350,000 đồng/ tháng, không giới hạn km. Bên cạnh chính sách hậu mãi vượt trội như bảo hành 3 năm, VinFast còn triển khai dịch vụ sửa chữa lưu động chính hãng đầu tiên tại Việt Nam (Mobile Service). Khách hàng có thể đặt lịch bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng lưu động với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp cùng trang thiết bị hiện đại, đồng bộ theo Tiêu chuẩn Dịch vụ của VinFast. Video: Đánh giá xe máy điện VinFast Feliz tại Việt Nam.

