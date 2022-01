Chevrolet Equinox EV - xe ôtô điện giá “mềm” cạnh tranh VinFast VF7

Triển lãm CES 2022 hiện đang diễn ra tại Mỹ có thể nói là sân chơi dành riêng cho ôtô điện. Tham gia triển lãm này, các hãng xe đua nhau giới thiệu những mẫu ô tô điện mới như BMW iX M60, Mercedes-Benz Vision EQXX, VinFast VF7, VF8 và VF9. Không chịu kém cạnh, tập đoàn General Motors (GM) cũng dùng triển lãm này để hé lộ thông tin về mẫu ôtô điện Chevrolet Equinox EV 2023 mới của mình. Chevrolet Equinox EV hoàn toàn mới - mẫu SUV chạy điện cỡ C kiêm đối thủ tiềm năng của VinFast VF7. Trong bài phát biểu, bà Mary Barra - CEO của tập đoàn GM - đã xác nhận kế hoạch tung Chevrolet Equinox EV ra thị trường Mỹ vào năm 2023. Đây là một phần quan trọng trong chiến lược ôtô điện của tập đoàn này dành cho năm sau. Chevrolet Equinox EV sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Ultium. Đây là cơ sở gầm bệ có thể thay đổi kích thước cho phù hợp với nhiều loại xe. Theo tập đoàn GM, cụm pin của mẫu SUV cỡ C này sẽ được đặt dưới gầm với cấu trúc mô-đun theo phong cách tấm ván trượt. Đặc biệt, đây sẽ là mẫu xe độc lập, được phát triển mới hoàn toàn thay vì dựa trên Chevrolet Equinox dùng động cơ đốt trong hiện đang bán trên thị trường Mỹ. "Equinox luôn đóng một vai trò quan trọng đối với Chevrolet vì đây là mẫu xe bán chạy thứ hai của chúng tôi", ông Steve Hill, phó chủ tịch của Chevrolet, cho biết. Ngoài việc công bố kế hoạch ra mắt, tập đoàn GM còn tung ra những hình ảnh cho thấy trước thiết kế của Chevrolet Equinox EV. Qua đó, có thể thấy mẫu xe này mang trên mình thiết kế ngoại thất thể thao hơn so với Chevrolet Equinox dùng động cơ đốt trong thông thường. Trên đầu xe, Chevrolet Equinox EV được trang bị hệ thống đèn 2 tầng. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày có thiết kế thanh mảnh và vắt ngang đầu xe được đặt bên trên, sát với nắp ca-pô. Nằm giữa dải đèn này là logo hình chữ thập quen thuộc của hãng Chevrolet. Bên dưới là cụm đèn pha chính, tích hợp vào lưới tản nhiệt đóng kín, sơn cùng màu với thân xe. Bao quanh lưới tản nhiệt và cụm đèn pha là khe gió. Ngoài ra, Chevrolet Equinox EV còn có hốc gió trung tâm rộng, đi với tấm ốp gầm màu bạc. Đáng tiếc là hãng Chevrolet chưa công bố thông số kỹ thuật của Equinox EV mới. Dự kiến, mẫu xe này sẽ có phạm vi di chuyển khoảng 400 - 480 km. Tập đoàn GM miêu tả Chevrolet Equinox EV như một "mẫu SUV nhỏ gọn, đa chức năng và giá hợp túi tiền". Do đó, giá xe Chevrolet Equinox EV dự kiến sẽ khởi điểm từ 30.000 USD (khoảng 690 triệu đồng) Video: Chi tiết Chevrolet Equinox EV - xe ôtô điện giá “mềm”.

