Cận cảnh Toyota Innova 2021 từ 534 triệu đồng tại Indonesia

Toyota Innova 2021 facelift đã được ra mắt với loạt sửa đổi ngoại thất tại đầu, đuôi xe cũng như các cập nhật chi tiết bên trong xe. Về kích thước, Innova bản nâng cấp không thay đổi khi vẫn có chiều dài X chiều rộng X chiều cao X trục cơ sở lần lượt là 4.735 mm X 1.830 mm X 1.795 mm X 2.750 mm. Tại thị trường Indonesia, Toyota Innova thế hệ mới có sẵn động cơ xăng 2 lít I4 hoặc động cơ tăng áp diesel 2,4 lít I4. Cả hai đều có thể đi kèm với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp. Động cơ xăng cho công suất 137 mã lực tại vòng tua 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn 183 Nm tại vòng tua 4.000 vòng/phút. Trong khi đó, biến thể động cơ diesel cho công suất 147 mã lực tại vòng tua 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn 342 Nm ở dải vòng tua 1.200-2.800 vòng/phút khi kết hợp với hộp số sàn. Đối với phiên bản hộp số tự động, mô-men xoắn tăng nhẹ lên thành 360 Nm ở dải vòng tua 1.200-2.600 vòng/phút. Toyota Innova facelift trang bị động cơ xăng có 5 biến thể: G, G Luxury, V, V Luxury và Venturer. Trong khi đó, mẫu xe trang bị động cơ diesel được cung cấp trong 3 biến thể: G, V và Venturer. Tại Indonesia, tất cả các biến thể đều có cả lựa chọn hộp số sàn và hộp số tự động. Về ngoại thất, lưới tản nhiệt hình thang bây giờ có viền bằng crôm và các thanh ngang màu xám đậm thay vì bố trí các thanh crôm kép như trước đây. Riêng các biến thể V và V Luxury sở hữu đèn LED. Ở phần đuôi mẫu ô tô mới, khu vực biển số có hình lục giác và cụm đèn hậu có viền tối xung quanh phần đèn chính. Được biết, la-zăng là loại hợp kim 2 tông màu 16 inch đi kèm với lốp 205/65. Điểm độc đáo đối với riêng biến thể Venturer là trang trí mạ crôm trên lưới tản nhiệt đen phía trước cùng với cánh gió ở phần cản xe và cốp sau. Xe sử dụng la-zăng hợp kim 2 tông màu 17 inch. Bên trong Toyota Innova, cấu trúc bảng điều khiển dường như vẫn giống với phiên bản trước khi cập nhật. Các biến thể G và G Luxury có head unit 8 inch với radio, USB và Bluetooth. Trong khi đó, biến thể V và V Luxury có thêm kết nối Miracast và điện thoại thông minh. Các tiện nghi đáng chú ý khác trong cabin của Toyota Innova facelift bao gồm máy lọc không khí tích hợp và đèn gầm nội thất trong các biến thể V và V Luxury. Về trang bị an toàn, xe đi kèm túi khí kép phía trước, túi khí đầu gối của người lái, móc ghế trẻ em Isofix, kiểm soát thăng bằng, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ABS và EBD trên tất cả các biến thể. Riêng biến thể Venturer có thêm túi khí bên và túi khí rèm. So với các biến thể khác, nối thất Venturer khác biệt do có các chi tiết trang trí bằng gỗ tối màu hơn và bổ sung bọc ghế giả da màu đen với chỉ khâu màu đỏ. Ngoài ra, biến thể này còn có hệ thống thông tin giải trí 9 inch bổ sung công nghệ NFC... Tại Indonesia, giá xe Toyota Innova 2021 mới khởi điểm từ 337.600.000 Rupiah (534 triệu đồng). Trong khi đó, Innova Venturer báo giá từ 435.500.000 Rupiah (gần 690 triệu đồng). Video: Toyota Innova 2021 thế hệ mới lộ diện.

Toyota Innova 2021 facelift đã được ra mắt với loạt sửa đổi ngoại thất tại đầu, đuôi xe cũng như các cập nhật chi tiết bên trong xe. Về kích thước, Innova bản nâng cấp không thay đổi khi vẫn có chiều dài X chiều rộng X chiều cao X trục cơ sở lần lượt là 4.735 mm X 1.830 mm X 1.795 mm X 2.750 mm. Tại thị trường Indonesia, Toyota Innova thế hệ mới có sẵn động cơ xăng 2 lít I4 hoặc động cơ tăng áp diesel 2,4 lít I4. Cả hai đều có thể đi kèm với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp. Động cơ xăng cho công suất 137 mã lực tại vòng tua 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn 183 Nm tại vòng tua 4.000 vòng/phút. Trong khi đó, biến thể động cơ diesel cho công suất 147 mã lực tại vòng tua 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn 342 Nm ở dải vòng tua 1.200-2.800 vòng/phút khi kết hợp với hộp số sàn. Đối với phiên bản hộp số tự động, mô-men xoắn tăng nhẹ lên thành 360 Nm ở dải vòng tua 1.200-2.600 vòng/phút. Toyota Innova facelift trang bị động cơ xăng có 5 biến thể: G, G Luxury, V, V Luxury và Venturer. Trong khi đó, mẫu xe trang bị động cơ diesel được cung cấp trong 3 biến thể: G, V và Venturer. Tại Indonesia, tất cả các biến thể đều có cả lựa chọn hộp số sàn và hộp số tự động. Về ngoại thất, lưới tản nhiệt hình thang bây giờ có viền bằng crôm và các thanh ngang màu xám đậm thay vì bố trí các thanh crôm kép như trước đây. Riêng các biến thể V và V Luxury sở hữu đèn LED. Ở phần đuôi mẫu ô tô mới, khu vực biển số có hình lục giác và cụm đèn hậu có viền tối xung quanh phần đèn chính. Được biết, la-zăng là loại hợp kim 2 tông màu 16 inch đi kèm với lốp 205/65. Điểm độc đáo đối với riêng biến thể Venturer là trang trí mạ crôm trên lưới tản nhiệt đen phía trước cùng với cánh gió ở phần cản xe và cốp sau. Xe sử dụng la-zăng hợp kim 2 tông màu 17 inch. Bên trong Toyota Innova, cấu trúc bảng điều khiển dường như vẫn giống với phiên bản trước khi cập nhật. Các biến thể G và G Luxury có head unit 8 inch với radio, USB và Bluetooth. Trong khi đó, biến thể V và V Luxury có thêm kết nối Miracast và điện thoại thông minh. Các tiện nghi đáng chú ý khác trong cabin của Toyota Innova facelift bao gồm máy lọc không khí tích hợp và đèn gầm nội thất trong các biến thể V và V Luxury. Về trang bị an toàn, xe đi kèm túi khí kép phía trước, túi khí đầu gối của người lái, móc ghế trẻ em Isofix, kiểm soát thăng bằng, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ABS và EBD trên tất cả các biến thể. Riêng biến thể Venturer có thêm túi khí bên và túi khí rèm. So với các biến thể khác, nối thất Venturer khác biệt do có các chi tiết trang trí bằng gỗ tối màu hơn và bổ sung bọc ghế giả da màu đen với chỉ khâu màu đỏ. Ngoài ra, biến thể này còn có hệ thống thông tin giải trí 9 inch bổ sung công nghệ NFC... Tại Indonesia, giá xe Toyota Innova 2021 mới khởi điểm từ 337.600.000 Rupiah (534 triệu đồng). Trong khi đó, Innova Venturer báo giá từ 435.500.000 Rupiah (gần 690 triệu đồng). Video: Toyota Innova 2021 thế hệ mới lộ diện.