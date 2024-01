Cận cảnh Honda CB350 H’ness 2024 tại Việt Nam, giá 130 triệu đồng

Được ra đời lần đầu vào năm 1959, dòng xe môtô Honda CB đã ghi dấu ấn trong lịch sử xe máy với các công nghệ đột phá như động cơ trục cam đôi DOHC đầu tiên và động cơ 4 xi lanh thẳng hàng đầu tiên được sản xuất hàng loạt. Tiếp nối những thành công của mẫu xe huyền thoại, năm 2020, Honda đã cho ra mắt Honda CB350 H’ness hoàn toàn mới tại thị trường Ấn Độ và đến nay mẫu xe này đã được nhập khẩu nguyên chiếc và phân phối chính hãng tại Việt Nam.Honda CB350 H’ness 2024 mới không chỉ là một phương tiện di chuyển, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận trên mỗi hành trình của chủ sở hữu. Khối động cơ được thiết kế "hở" hầm hố và thẳng đứng, tràn đầy sức mạnh, tạo cho xe dáng vẻ bề thế tương tự những dòng môtô phân khối lớn cao cấp. Khung xe cấu trúc dạng nôi kép, bao trọn cụm động cơ to lớn cùng ống xả được mạ chrome sáng bóng. Hệ thống đèn thiết kế dạng tròn hoài cổ được trang bị LED 2 tầng hiện đại, cao cấp cùng xi nhan LED dạng vòng lửa. Mẫu xe sở hữu bình xăng lớn hình dáng cổ điển với thiết kế phồng nhẹ hai bên. Tất cả làm nổi bật đường nét cổ điển của CB350 H’ness cùng vẻ lịch lãm mà vẫn trẻ trung. Vành đúc 14 chấu cùng lốp không săm to bản với nhiều rãnh thoát nước mang tới khả năng vận hành linh hoạt, ổn định và hình ảnh nam tính nổi bật. Ưu tiên đem đến sự thoải mái trên mọi hành trình, chiều cao yên xe được đặt ở mức 800mm mang lại tư thế ngồi thẳng, tự nhiên và dễ dàng kiểm soát xe. Yên xe được thiết kế phẳng và cung cấp đủ chỗ ngồi thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau. Đặc biệt, mẫu xe Honda CB350 H’ness 2024 tại Việt Nam sở hữu âm thanh ống xả trầm ấm mà uy lực. Thiết kế miệng thoát khí đường kính lớn tạo ra tiếng nổ giòn, trầm ấm đấy phấn khích. Trái tim CB350 nằm ở động cơ dung tích 350cc, 4 kỳ, xi lanh đơn, làm mát bằng không khí với công suất cực đại mạnh mẽ đạt 15,5kW tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 30Nm tại 3.000 vòng/phút. Hộp số của CB350 H’ness được tích hợp trục cân bằng tạo sự cân bằng và ổn định, mang lại trải nghiệm lái êm ái, nhẹ nhàng và linh hoạt. Bên cạnh đó, CB350 H’ness sở hữu hệ thống ly hợp hỗ trợ và chống trượt giúp tránh hiện tượng khóa bánh sau do lực phanh động cơ gây ra khi về số đột ngột, đồng thời giúp tay côn nhẹ hơn và bộ ly hợp vận hành mượt mà hơn. Trang bị đồng bộ phanh đĩa trước đường kính 310mm, phanh đĩa sau đường kính 240mm được tích hợp hệ thống ABS 2 kênh giúp kiểm soát hiệu quả tốc độ của xe, ngăn ngừa hiện tượng khóa bánh trong các tình huống phanh khẩn cấp. Các hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) và hệ thống cảnh bảo dừng khẩn cấp (ESS) giúp tăng sự an toàn hơn khi di chuyển. Ngoài ra, CB350 còn sở hữu loạt tiện ích thú vị như: màn hình LCD, công tắc tắt động cơ tích hợp nút ấn khởi động; Đèn cảnh báo nguy hiểm (hazard light) với tất cả 4 đèn xi nhan sẽ nhấp nháy khi được bật trong tình huống khẩn cấp hay điều khiển xe trong điều kiện tầm nhìn thấp. Mức giá xe Honda CB350 H’ness 2024 tại Việt Nam có mức đề xuất là 129,99 triệu đồng. Mẫu xe này sẽ được mở bán vào ngày 29/1/2024 tại hệ thống Cửa hàng CB ủy nhiệm mới với chế độ bảo hành 2 năm và không giới hạn kilomet. Hệ thống Cửa hàng CB ủy nhiệm mới sẽ bắt đầu triển khai với 19 Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) và 3 cửa hàng xe phân khối lớn Honda - được đổi tên Dream Wing. Honda cho biết tiếp theo sẽ có thêm 17 HEAD vào tháng 3 và nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Bên ngoài cửa hàng sẽ được gắn biển “CB Authorized Dealer” giúp khách hàng dễ dàng nhận diện. Video: Đánh giá xe môtô Honda CB350 H'ness tại Việt Nam.

