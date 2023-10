Cận cảnh Chery Jaecoo 7 SUV "ăn xăng" chỉ 1 lít/100 km tại Hà Nội

Mới đây, tập đoàn Geleximco, đối tác của hãng xe Chery đã bất ngờ cho trưng bày các mẫu xe của hãng Trung Quốc sẽ sớm bán chính hãng tại Việt Nam trong đó có mẫu SUV Chery Jaecoo 7 2023 mới, đây là sự kiện nhằm đánh giá phản ứng của người tiêu dùng và thú vị hơn, logo của hãng cũng như tên xe đã được che đậy bằng băng keo. Chery Jaecoo 7 tại Việt Nam là một mẫu SUV "lỡ cỡ" giống Toyota Corolla Cross. Đây là phiên bản đổi tên của Chery Exploration 06, chiếc SUV rất thú vị với thiết kế ngoại thất hầm hố, nội thất ngập tràn công nghệ và quan trọng, xe có bản PHEV với mức "ăn xăng" chỉ 1 lít/100 km. Jaecoo 7 vốn được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của mẫu xe đàn anh Chery Tiggo 7 Plus, xe sở hữu chiều dài 4.451 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm. Như vậy, mẫu xe này cũng có kích thước khá lỡ cỡ như Toyota Corolla Cross khi lớn hơn SUV cỡ B nhưng nhỏ hơn SUV cỡ C. Về ngoại hình, Chery Jaecoo 7 trông cứng cáp hơn, lưới tản nhiệt lớn màu xám trông rất độc đoán. Tại Trung Quốc, xe sẽ đóng logo của Chery có kích thước khá lớn, còn bản quốc tế, có logo Jaecoo nhỏ hơn, phù hợp với lưới tản nhiệt bao gồm 20 thanh nan dọc, thay vì nan to lớn, đầy hầm hố của bản bán ra tại Trung Quốc, cản trước của xe Chery Jaecoo 7 cũng hiền hơn so với Chery Exploration 06. Xe có đèn chạy ban ngày dài và hẹp ở cả hai bên, khiến tổng thể rất dễ nhận biết. Chiếc xe Chery Jaecoo 7 sử dụng cụm đèn pha tách rời, đèn pha nằm ở hai bên mặt trước. Đuôi xe sử dụng đèn hậu kiểu xuyên thấu, hình khảm đỏ trắng rất độc đáo, ăn nhập với đèn chạy ban ngày phía trước. Viền dưới được trang trí bằng crôm cùng màu với thân xe trông rất năng động, ống xả thiết kế ẩn. Bên trong xe, toàn bộ nội thất áp dụng phong cách thiết kế thẳng và cứng cáp, đồng thời được trang bị màn hình LCD điều khiển trung tâm 13,2 inch thẳng đứng, bảng đồng hồ LCD hoàn toàn và cần số độc đáo, trông đầy công nghệ. Bảng đồng hồ của Chery Jaecoo 7 nổi và giao diện màn hình điều khiển trung tâm có menu đơn giản và phân chia chức năng rõ ràng. Có hai khu vực sạc không dây cho điện thoại di động dưới bảng điều khiển trung tâm. Về cấu hình, chiếc xe mới sẽ được trang bị chip AI có sức mạnh tính toán cực kỳ thông minh 8155, hình ảnh toàn cảnh 540° và chức năng hiển thị head-up W-HUD, đồng thời sẽ được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh L2.5. Hộp số của xe được thiết kế khá tinh tế và có các nút chức năng cho hệ thống đa phương tiện ở phía sau. Đồng thời, chiếc xe cũng bổ sung thiết kế hoa văn kim cương cho ghế của Chery Jaecoo 7. Về sức mạnh, Chery Jaecoo 7 của Trung Quốc được trang bị động cơ 1.6T và hộp số ly hợp kép 7 cấp cho công suất tối đa 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu của phiên bản dẫn động 2 cầu là 6,98 lít/100 km. Phiên bản dẫn động 4 bánh "ăn xăng" khoảng 7,48 lít/100 km, phiên bản dẫn động 4 bánh cũng sẽ cung cấp nhiều chế độ lái như tuyết, bùn, và cát. Ở bản PHEV ra mắt trong năm sau, Chery Jaecoo 7 còn gây ấn tượng với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1 lít/100 km. Hiện chưa rõ giá xe Chery Jaecoo 7 tại Việt Nam, còn tại quê nhà, phiên bản sử dụng động cơ xăng sẽ có sự khác nhau, ở phiên bản dẫn động 2 bánh, xe có giá sẽ là từ 129.900 nhân dân tệ (tương đương 419 triệu đồng), phiên bản dẫn động 4 bánh là 132.900 nhân dân tệ đến 145.900 nhân dân tệ (khoảng 429 triệu đồng và 471 triệu đồng). Video: Chi tiết mẫu xe SUV Chery Jaecoo 7 tại Trung Quốc.

