BMW X5 Dark Flame từ 116.500 USD cho đại gia Trung Quốc

BMW gần đây đã kỷ niệm 25 năm ra đời dòng xe X5 bằng việc cho ra mắt các phiên bản đặc biệt sản xuất giới hạn tại Hoa Kỳ và Canada. Nhưng thay vì chỉ đổi tên cùng một mẫu xe cho Trung Quốc, bộ phận địa phương của BMW đã đi theo một hướng khác, giới thiệu BMW X5 Dark Flame Limited Edition 2025 mới. Phiên bản BMW X5 đặc biệt cho Trung Quốc này mang đến các chi tiết ngoại thất và nội thất riêng cho X5 Li trục cơ sở dài, giúp xe trở nên khác biệt so với các phiên bản toàn cầu khác. Mẫu Dark Flame dành riêng cho Trung Quốc này được xây dựng dựa trên mẫu X5 nâng cấp, trục cơ sở dài ra mắt năm 2023. Nó nghiêng nhiều về tính thẩm mỹ tối, ấn tượng, kết hợp ngoại thất Sapphire Blue với các điểm nhấn Titan Gold tương phản. Những điểm nhấn màu vàng này tô điểm cho lưới tản nhiệt hình quả thận phát sáng, các hốc hút gió của cản trước, mang cá bên hông và khung cửa sổ. Ngay cả huy hiệu trên cửa sau cũng được xử lý bằng Titan Gold. Chiếc SUV này chạy trên bộ vành hợp kim 22 inch hoàn thiện màu đen, với kẹp phanh mang thương hiệu M. Những điểm nhấn thú vị khác bao gồm đèn hậu màu đen khói, đồ họa Dark Flame trên đèn vũng nước và lớp hoàn thiện tối màu trên ống xả kép. Chiếc X5 Li kéo dài không chỉ trông lớn hơn mà còn lớn hơn. Với chiều dài 5.060 mm, chiều dài cơ sở kéo dài 3.105 mm của biến thể này ngang bằng với các mẫu xe lớn hơn của BMW như X7 và XM. Tiến vào bên trong, BMW đã chọn bọc da tổng hợp mềm cao cấp Sensafin màu đen cho ghế ngồi và trần xe Alcantara màu xám đậm xung quanh cửa sổ trời toàn cảnh "bầu trời đầy sao" tiêu chuẩn. Nội thất tối màu có đường khâu tương phản màu vàng và chèn sợi carbon trên bảng điều khiển và bảng điều khiển trung tâm. Mức độ trang bị cao như dự đoán, bao gồm hệ thống kiểm soát khí hậu bốn vùng, ghế ngồi có sưởi và thông gió, buồng lái kỹ thuật số cong và hệ thống âm thanh Harman Kardon. Cuối cùng, logo Dark Flame có thể được tìm thấy trên giá để cốc, tựa lưng ghế trước và bệ cửa bên có đèn. Phiên bản đặc biệt này dựa trên xDrive40Li, với động cơ 6 xi-lanh, 3.0 lít, hybrid nhẹ tăng áp, sản sinh công suất 375 mã lực và mô-men xoắn 520 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động Steptronic 8 cấp. Hệ thống treo khí nén 2 trục thích ứng, ống xả M Sport và phanh M Sport là trang bị tiêu chuẩn. Mức giá xe BMW X5 xDrive40 Li Exclusive Dark Flame Edition từ 830.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 116.500 USD) tại Trung Quốc với chỉ 1.000 chiếc. Mức giá đó khiến nó đắt hơn 101.000 nhân dân tệ (14.200 USD) so với gói M Sport Package có cùng động cơ và hộp số, và đắt hơn 30.000 nhân dân tệ (4.200 USD) so với Night Edition. Video: Chi tiết BMW X5 Dark Flame Limited Edition 2025 mới.

