BMW M3 E46 - “siêu phẩm” sau 19 năm đắt hơn M3 thế hệ mới

Tính đến nay, BMW M3 thể thao vẫn là một dòng xe ấn tượng thu hút đông đảo những người mê xe nói chung và những “Bimmer” nói riêng. Trong các dòng xe M3, dòng E46 vẫn luôn được biết đến là dòng xe nổi tiếng nhất. M3 E46 thuộc thế hệ thứ ba của dòng xe cùng trang bị khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3,2 lít có khả năng sản sinh công suất 343 mã lực. Mẫu xe này được ngợi khen bởi hiệu năng ấn tượng cùng khả năng xử lý nhạy bén đặc biệt ở những khúc cua. Tính đến nay cho dù đã khoảng 20 năm kể từ khi BMW M3 bản E46 còn thịnh hành, chiếc xe này đã trở thành một món đồ sưu tập được nhiều người chơi xe ao ước. Gía bán của những chiếc M3 E46 hiện không hề rẻ, đặc biệt là phiên bản M3 CSL. Vừa qua Sky Motor Cars (Một đại lý ở West Chester, Pennsylvania) đang rao bán một chiếc M3 E46 với giá bán “khủng” 79.900 Đô cho một chiếc xe thông thường được sản xuất vào năm 2003, cao hơn gần 10.000 Đô so với giá bán dự kiến của một chiếc G80 M3 hoàn toàn mới. Cho dù có giá bán cao hơn một chiếc M3 mới, mẫu xe này vẫn đủ sức gây hấp dẫn đối với những người đam mê dòng E46. Cho dù đã bước qua tuổi 19, chiếc BMW M3 này vẫn ở trong tình trạng rất mới với lớp sơn đen bóng nguyên bản, khoang nội thất hoàn hảo và đặc biệt hơn cả là xe mới chỉ chạy khoảng 12,171 km trong suốt 19 năm qua. Được sơn màu đen Carbon Black Metallic cùng một chút màu xanh lam hiệu ứng do ánh sáng. Chiếc xe được trang bị bộ mâm thể thao M Double-Spoke có kích thước lên tới 19 inch. Về nội thất, chiếc xe được bọc da Nappa xám mềm mại, bề mặt như mới giống như lúc chiếc xe rời khỏi nhà máy Regensburg. Chủ sở hữu ban đầu của xe đã cá nhân hóa chiếc xe với hệ thống âm thanh Harman Kardon tùy chọn, định vị vệ tinh trên xe, đèn pha xenon, ghế chỉnh điện tám hướng,… Chiếc xe được trang bị hộp số sàn sáu cấp nhằm đem lại cảm giác lái thuần túy cho người lái. Với mức giá 79,900 Đô, chiếc BMW M3 E46 khó có thể so sánh với sức mạnh cũng như khả năng xử lý của BMW M3 G80 thế hệ mới. Tuy nhiên, khi nói đến phong cách hay giá trị về tinh thần, cảm giác lái thú vị và khả năng sưu tầm thì mẫu xe cũ hơn sẽ được ưu tiên hàng đầu. Với sức mạnh ấn tượng, BMW M3 E46 có khả năng tăng tốc từ 0 - 96 km/h chỉ trong vòng 5 giây, đem lại cho người lái cảm giác lái khác biệt. Phiên bản BMW M3 của E46 3 Series được sản xuất với hai phiên bản xe coupe và mui trần. BMW M3 E46 được trang bị động cơ 6 xi lanh thẳng hàng S54 và có thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 5,1 giây đối với bản coupe cùng trang bị hộp số sàn hoặc SMG-II. Tốc độ tối đa của xe được giới hạn điện tử ở 250 km/h. Mẫu xe có trọng lượng chỉ ở mức 1.570 kg. Xe có thể được trang bị hộp số sàn 6 cấp Getrag 420G hoặc hộp số sàn tự động 6 cấp SMG-II dựa trên hộp số Getrag 420G. Hộp số SMG-II sử dụng bộ ly hợp dẫn động bằng điện thủy lực và có thể lựa chọn chuyển số thông qua cần số hoặc lẫy chuyển số gắn trên vô lăng. Hộp số SMG-II được khen ngợi vì hệ thống hộp số này có thời gian sang số nhanh và hiệu suất đường đua. Tổng sản lượng của BMW M3 E46 trong suốt vòng đời là 56.133 chiếc coupe và 29.633 chiếc mui trần. Những dòng xe này trong thời gian này đã được lắp ráp tại nhà máy BMW Regensburg ở Đức và sản xuất từ tháng 9 năm 2000 cho đến tháng 8 năm 2006 với tổng cộng khoảng 85.766 xe. Cho đến thời điểm hiện tại, BMW M3 E46 vẫn luôn là mẫu xe gây ấn tượng không chỉ ở giá trị sưu tầm mà còn liên quan đến khả năng xử lý thuần túy có phần “đơn sơ” của một trong những mẫu xe ra đời vào đầu thế kỷ 21. Video: Ngắm bản độ BMW M3 tuyệt đẹp.

