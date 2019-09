Benelli ra mắt naked-bike 150 mới chỉ từ 47,68 triệu đồng

Trước mẫu xe Benelli 150S mới, hãng xe môtô thương hiệu Ý cũng từng có dòng naked-bike TNT15 nằm trong phân khúc mô tô phân khối nhỏ tại các nước đang phát triển. Tuy nhiên với sự xuất hiện của ngày các đối thủ mới mẻ và hiện đại hơn như Yamaha MT-15 hay Honda CB150R, kiểu dáng của TNT15 đã trở nên lỗi thời và khó có thể hấp dẫn được khách hàng. Đó là lý do khiến Benelli 150S đã được thiết kế lại, hoàn toàn khác biệt so với người tiền nhiệm. Trái với vẻ ngoài khá "hiền" của TNT15, 150S đã có phần thân vỏ sắc sảo và hấp dẫn hơn nhiều khi mang hơi hướng của các dòng streetfighter. Giống như chiếc TFX150 trước đây, chiếc xe sở hữu phần đuôi kiểu thể thao vuốt cao về phía sau và khá ngắn. Trong khi đó, phần đầu xe với đèn pha kèm dải LED định vị được lấy từ chiếc 302S. Thiết kế mâm 6 cánh kép chữ Y của 150S cũng đã được hãng xe máy Benelli lấy cảm hứng trực tiếp từ "đàn anh" 752S. Ở phần giữa thân xe, Benelli đã thiết kế các cánh ốp hai bên với kích thước lớn và nhiều mang gió. Chúng không chỉ khiến chiếc xe trông cơ bắp hơn, mà còn che đi nòng xi-lanh của khối động cơ xi-lanh đơn khá nhỏ. Động cơ này có dạng SOHC 2 van làm mát bằng chất lỏng, dung tích 149,8cc và nổi bật bởi công nghệ 3 bugi để đốt cháy nhiên liệu hiệu quả hơn. Mặc dù vậy, 150S chỉ có công suất tối đa 13,14 mã lực tại tua máy 9.000rpm và mô-men õắn 12,5Nm tại 7.000rpm - thấp hơn khá nhiều so với các đối thủ. Xe được trang bị phuộc trước có dạng up-side-down trông khá cứng cáp, cùng với phuộc sau monoshock có khả năng điều chỉnh tải trọng. Do có mức giá rẻ, 150S không được trang bị nhiều công nghệ nổi bật, với tiện nghi đáng nói nhất chỉ là bảng đồng hồ full màn hình đơn sắc. Tại Malaysia, giá xe Benelli 150S khởi điểm từ 8.588 Ringgit (tương đương 47,68 triệu đồng) và được bán với 3 màu khác nhau là đỏ - đen - xanh. Video: Benelli ra mắt naked-bike 150 mới.

