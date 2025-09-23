Nút mạch cứu người đàn ông vỡ u gan phức tạp máu chảy ồ ạt trong ổ bụng

Máu chảy ồ ạt trong ổ bụng, sốc mất máu

Ngày 23/9, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, ê-kíp Tim mạch – Đột quỵ – Điện quang can thiệp của bệnh viện đã cấp cứu thành công người bệnh vỡ u gan phức tạp nhờ nút mạch cấp cứu kịp thời.

Theo đó, chiều ngày 11/9, ê-kíp đã tiếp nhận và xử trí thành công một ca bệnh nguy kịch. Người bệnh 62 tuổi, nhập viện trong tình trạng khàn tiếng, ăn kém, mệt mỏi.

Qua thăm khám và chụp CT, các bác sĩ phát hiện người bệnh có khối u gan phải bị vỡ, gây chảy máu ồ ạt trong ổ bụng và sốc mất máu. Lúc vào phòng can thiệp, huyết áp người bệnh chỉ còn 80/50 mmHg, tình trạng hết sức nguy hiểm.

Thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Ngay lập tức, người bệnh được truyền máu khẩn cấp và tiến hành nút mạch cầm máu cấp cứu. Sau can thiệp, huyết áp người bệnh cải thiện rõ rệt (110/80 mmHg), tình trạng ổn định và được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Thành công này một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn và sự phối hợp nhịp nhàng của ekip Tim mạch – Đột quỵ – Điện quang can thiệp Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương trong việc xử trí các ca cấp cứu nguy kịch, giành lại sự sống cho người bệnh.

Theo chia sẻ của bác sĩ: “Đây là ca bệnh từng có u gan đã được đốt và nút mạch vài năm trước. Tuy nhiên, do xơ gan do rượu và tiếp tục lạm dụng rượu, một thời gian dài không đi khám định kỳ, đã xuất hiện thêm khối u mới tiến triển nhanh, dẫn đến vỡ và chảy máu.

Thời gian vừa qua, bệnh viện đã thực hiện cấp cứu nhiều người bệnh u gan vỡ khác do từ chối điều trị, xin về uống thuốc nam, đây là điều rất đáng tiếc. Thực tế, trong cộng đồng hiện nay, tỷ lệ viêm gan B còn cao, nhiều người chưa được quản lý và điều trị tốt. Khi kết hợp với thói quen lạm dụng rượu bia, bệnh dễ tiến triển thành xơ gan và ung thư gan, tiên lượng rất nặng nề”.

Ca bệnh là lời nhắc nhở cộng đồng: hãy khám sức khỏe định kỳ, quản lý tốt bệnh viêm gan, hạn chế rượu bia và tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ để phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm.

Kiểm tra cho người bệnh sau nút mạch - Ảnh BVCC

Vỡ u gan nặng tỷ lệ tử vong 70 – 80%

BSCKI Lê Tiến Hưng, Phó Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: trước đây, phương pháp điều trị truyền thống đối với các trường hợp vỡ u gan gây xuất huyết là phẫu thuật mở ổ bụng cầm máu, bệnh nhân phải trải qua đại phẫu nặng nề, mất máu, vết mổ hở gây đau đớn, thời gian hồi phục và nằm viện kéo dài. Tỷ lệ tử vong sau mổ cấp cứu trong các trường hợp vỡ u gan nặng có thể lên đến 70-80%.

Đặc biệt, bệnh nhân sốc mất máu do vỡ u gan trên nền u gan đa ổ, viêm gan B thì nguy cơ đe dọa tính mạng trong và sau mổ rất lớn.

Do đó, nút mạch cầm máu trong điều trị u gan vỡ là giải pháp tối ưu cứu sống người bệnh bởi ưu điểm ít xâm lấn, bảo tồn gan, phù hợp với bệnh nhân có bệnh lý nền nặng kèm theo, cầm máu nhanh, thời gian thực hiện ngắn, ít biến chứng, giảm tỷ lệ tử vong trong cấp cứu xuất huyết do vỡ u gan”.