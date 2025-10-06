Hà Nội

Diễn viên AI Tilly Norwood thổi bùng cơn giận ở Hollywood

Số hóa

Diễn viên AI Tilly Norwood thổi bùng cơn giận ở Hollywood

Sự xuất hiện của nữ diễn viên AI Tilly Norwood đã châm ngòi tranh cãi, khiến nhiều ngôi sao Hollywood lo ngại bị thay thế và quyền sáng tạo bị xâm phạm.

Thiên Trang (TH)
Hollywood đang dậy sóng khi “Tilly Norwood”, một nữ diễn viên do AI tạo ra, xuất hiện như một tài năng thực thụ.
Tilly được xây dựng bởi startup Particle6 và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ hình ảnh như influencer Gen Z.
Các diễn viên lo sợ AI có thể thay thế họ, đồng thời sử dụng tác phẩm của con người mà không xin phép.
Sophie Turner và Cameron Cowperthwaite là những cái tên nổi bật đã công khai chỉ trích Tilly.
Nhà sáng lập Eline Van Der Velden khẳng định Tilly là “tác phẩm sáng tạo” chứ không nhằm thay thế diễn viên.
Tuy nhiên, nhiều nghệ sĩ cho rằng sản phẩm AI này không thể tồn tại nếu không lấy chất liệu từ họ.
Sự việc khiến ký ức về cuộc đình công 2023 của biên kịch và diễn viên Hollywood lại được khơi dậy.
Các ông lớn như Disney, Universal hay Warner Bros đã nộp đơn kiện nhiều công ty AI vì vi phạm bản quyền.
